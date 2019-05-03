Комментарий: Несистемный Зеленский против системы Путина

Дважды на протяжении последней недели Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, позволил себе нелестные высказывания в адрес России и ее руководства. Причиной тому послужили указы Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированного Донбасса и отдельным категориям украинцев. Зеленский дал четко понять хозяину Кремля: Киев не будет мириться с очередной попыткой России поглотить Украину. Стилистика, тональность и характер заявлений избранного президента Украины ставят под сомнение миф о его промосковской позиции.

Стендапом по путинским устоям

Практически всю президентскую кампанию оппоненты Владимира Зеленского пытались представить его как "агента Кремля". Особенно усердствовала команда Петра Порошенко, которая убеждала украинцев в том, что победа известного комика неминуемо приведет Украину к полной капитуляции перед Россией. Мол, неопытный политик Зеленский - это серьезная угроза для суверенитета украинского государства.

Но буквально через неделю после победы на президентских выборах худрука студии "Квартал 95" оказалось, что бояться Зеленского надо не украинцам, а Владимиру Путину. Да-да, именно ему. Ведь хозяин Кремля может стать первой жертвой нового президента Украины. Несистемный политик Зеленский начал свое заочное знакомство с президентом России без лишних дипломатических реверансов. Он упрекнул визави в ущемлении свобод россиян, попытке РФ разрушить украинскую государственность, упомянул об аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Президент России, конечно, попытался "держать марку" и в ироничном стиле ответил на заявления Зеленского. Правда, вышло у него не так хорошо, как у бывшего капитана КВН.

Сергей Руденко

Путин, конечно же, отыграется еще на новом президенте Украины. Он не привык никому проигрывать. Тем более - шоумену. Но хозяин Кремля может повторить ошибку Петра Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным. И для этого бывший худрук студии "Квартал 95", поверьте, найдет достаточно поводов. Ведь публично состязаться с профессиональным стендапером - это не со стерхами летать. Одна неудачная шутка - и из великого и могущественного политика, коим себя считает Путин, он может превратиться в заурядного юмориста.

Зеленский не будет уступать Москве

Президент РФ не стал ждать вступления Владимира Зеленского в должность президента и приготовил ему уже несколько неприятных "сюрпризов". С 1 июня запрещен экспорт из России в Украину нефти и нефтепродуктов. Кремль объявил об упрощении выдачи украинцам российских паспортов. Путин всячески стремится к тому, чтобы Зеленский если и не приполз нему на коленях, то, как минимум, относился к нему с должным уважением.

Во время заочного диалога с хозяином Кремля новоизбранный президент Украины заключил: "общее", что осталось между двумя странами после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, это государственная граница. 400 километров которой (в ОРДЛО) контролируется только со стороны России. Это заявление сегодня означает по крайней мере одно: Зеленский не собирается ни в чем уступать Москве. Вопрос лишь в том, как долго он продержится. Не вынудят ли его внутренние или внешние обстоятельства, в том числе экономического характера, идти на уступки Путину.

Трудно спрогнозировать действия России после того, как президентское кресло займет Владимир Зеленский. У Москвы сейчас достаточно и политических, и экономических, и военных рычагов влияния на Украину. Пока Путин просто "играет мускулами". В ответ - жесткие заявления Зеленского, приправленные легкой иронией. Сохранится ли этот же стиль общения после личной встречи двух президентов, никто точно не знает. Даже они сами.

Прочь от Москвы-2

Риторика Зеленского на протяжении последней недели позволяет предположить, что кардинальных изменений во внешней политике Украины после ухода Петра Порошенко не произойдет. Никакого резкого крена в сторону Москвы, чего опасались украинские патриоты во время избирательной кампании, точно не будет. Зеленский, скорее всего, будет реализовывать начатую своим предшественником стратегию "Прочь от Москвы". Да-да, именно тот Зеленский, которого считали "агентом Кремля".

Наивно полагать, что президент 42-миллионной страны, получивший на выборах поддержку 73% проголосовавших избирателей, в условиях войны бросится в объятия "старшего брата". Даже если этого и хочет часть жителей востока и юга страны. Вполне может оказаться, что через полгода-год те, кто категорически не воспринимал избрание Зеленского президентом Украины, станут его самыми ярыми сторонниками. А те, кто голосовал за него в надежде на возврат страны в орбиту России, будут в нем разочарованы.

В новейшей украинской истории нечто подобное уже было. В 1994 году Леонид Кучма, победивший с пророссийской риторикой на президентских выборах, вынужден бы поменять свою позицию, заручившись поддержкой правых сил. Но Кучма, в отличие от Зеленского, никогда не позволял себе резких высказываний в адрес российского руководства. Да, тогда не было аннексии Крыма и войны в Донбассе. В сегодняшних же условиях только четко артикулированная позиция Зеленского по всем вопросам украино-российских отношений позволит ему не только троллить Путина, но и отстаивать интересы Украины с помощью международного сообщества.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Шоумен В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Звезда Голливуда Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Экстравагантный Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Виртуоз Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Чемпион мира Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Кудесник мяча Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Скандалист Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Надежда молодежи Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам. Автор: Ута Штайнвер

