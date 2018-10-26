 Комментарий: Неподходящий для России пример Саудовской Аравии | Авторская колонка Александра Плющева | DW | 26.10.2018

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Александр Плющев

Комментарий: Неподходящий для России пример Саудовской Аравии

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев.

На акции памяти убитого журналиста Джамаля Хашогги

На акции памяти убитого журналиста Джамаля Хашогги

Саудовская Аравия постепенно проходит все стадии принятия неизбежного. Генпрокурор королевства признал, что убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве в Стамбуле было преднамеренным. Ранее, после нескольких дней отрицаний, официальные лица признали, что он действительно был убит на территории диппредставительства. Это заявление прозвучало, несмотря на то, что тело Хашогги до сих пор не найдено, и доказательств убийства публично не предъявлено.

Минимизация последствий

Этот скандал часто сравнивают с некоторыми, мягко скажем, неловкими ситуациями, в которые за последние годы не раз попадала Россия, прежде всего, с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Да, параллелей много: и обвинения в попытке убийства собственных граждан за рубежом, и отрицание участия представителей властей, и угрозы санкций со стороны западных стран. Но мне с каждым днем эта история все больше и больше напоминает то, что происходило в России после убийства Бориса Немцова.

Александр Плющев

Александр Плющев

В силу каких-то обстоятельств (скорее всего, неопровержимых доказательств произошедшего, имеющихся у турецких властей), власти Саудовской Аравии вынуждены не только признать факт убийства, но и начать расследование, в рамках которого уже есть задержанные. Российское следствие по делу Немцова довольно быстро вычислило и задержало исполнителей преступления. Личности арестованных давали основания полагать, что заказчик преступления имеет отношение к высокопоставленным чиновникам, однако на этом этапе развитие истории и закончилось, следователям даже не удалось допросить некоторых фигурантов дела. Выглядело так, будто бы где-то наверху было принято решение минимизировать возможные последствия - сдать минимум участников, непосредственных исполнителей, выведя из-под удара гораздо более весомые фигуры.

Похожим образом ситуация развивается и в Саудовской Аравии. Очевидно, в какой-то момент было принято решение о неизбежности ответственности за убийство журналиста в консульстве. Это решение поставило вопрос об уровне этой ответственности, о том, насколько далеко тут можно заходить. И ответ на него мы, надеюсь, узнаем очень скоро. Во всяком случае, "немцовский" уровень, когда к ответственности привлекаются исполнители, уже достигнут. Для России, где часть общества вообще считает Немцова предателем, достойным подобной участи,  такого уровня вполне хватило, но власти Саудовской Аравии вляпались в международный скандал, и будут ли их меры по выходу из этой ситуации сочтены достаточными - вопрос открытый, и ответ на него зависит от очень многих факторов.

Урок не впрок

Получается, у России имеется собственный внутренний опыт разрешения такого рода ситуаций, а теперь она присутствует на межгосударственном, если так можно выразиться, мастер-классе. На котором, среди прочего, рассказывают, что от признания собственной неправоты мир не рушится. И самое удивительное для российских властей здесь то, что с привычной для них точки зрения, случившееся в стамбульском консульстве - это, по сути, внутреннее дело третьей страны, даже и внимания-то особенного не стоящее. Граждане других государств не пострадали, убит человек был, формально, на саудовской территории - из-за него сыр-бор разводить, демарши устраивать и контракты рвать, ну ей-богу?

Пропаганда привычно приписывает свою позицию условному Западу, дескать,  вы шейхов-то непременно простите, пожурите и забудете, а нас душите санкциями, хотя и вины нашей не доказали. Хотя, если где с готовностью и "простят шейхов", так это как раз в Москве. Российские представители государства и бизнеса, в отличие от многих западных коллег, не стали бойкотировать инвестиционную конференцию в Эр-Рияде, нет никаких предпосылок к тому, что этот скандал может отрицательно сказаться на политических или экономических отношениях между двумя странами.

Контекст

Германия не должна продавать вооружения Саудовской Аравии. Но основанием для этого должно быть не убийство журналиста Джамаля Хашогги, а война в Йемене, считает Маттиас фон Хайн. (23.10.2018)

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде? (20.10.2018)

Отравлением Скрипалей и похищение Джамаля Хашогги - эти и подобные инциденты говорят о том, что спецслужбы стали работать более открыто. Что это - непрофессионализм или осознанная стратегия? (19.10.2018)

"Сведения, которыми располагают турецкие власти, указывают на то, что действия подозреваемых в случае Хашогги были преднамеренными", - говорится в заявлении Генпрокуратуры королевства. (25.10.2018)

Дойдет ли до торга

В запутанных кейсах со своим участием Россия упорно не желает переходить с первых двух стадий принятия неизбежного - отрицания и гнева, которые протекают у нее параллельно, - к следующим, прежде всего, торгу. Любая политика, в том числе и международная, считает этот инструмент едва ли не самым, что ни на есть подходящим для выяснения отношений. Но, оттягивая с его применением, ты постоянно ухудшаешь свою переговорную позицию. Если глава государства в течение пары дней отрицает очевидное, то ему не так уж трудно на третий сменить позицию, свалив на неполное информирование подчиненными,  межведомственные недоразумения и прочие трудности перевода.

Другое дело, когда руководство страны упорно закапывает собственную позицию, придумывая все новые и новые версии, приводя лжесвидетелей и обвиняя всех, кто не верит в представленные им аргументы. Тут уже сложно торговаться и сохранять лицо. И это ставит нас перед вопросом, а есть ли вообще такая задача. Нужно ли, как это делает сейчас Саудовская Аравия,  стремиться остаться в приличной компании, есть ли смысл стараться избежать санкций, есть ли вообще предмет для торга? Или же наоборот, именно с помощью таких историй создается и цементируется кольцо врагов, строится осажденная крепость, внутри которой чувствуешь себя все более уютно и спокойно? Если так, то вряд ли мы когда-нибудь услышим, как Юрий Чайка или кто-то другой в его должности признает, что истинной целью поездки Петрова и Боширова в Солсбери был вовсе не знаменитый шпиль.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel,  Twitter: @plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес - DW Новости

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

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