 Комментарий: Неоднозначная отставка главы спецслужбы Масена | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 19.09.2018

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Мнения

Комментарий: Неоднозначная отставка главы спецслужбы Масена

Хотя Ханс-Георг Масен и снят с должности главы Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, он займет пост статс-секретаря в МВД страны. Это тревожный сигнал, считает Розалия Романич.

Ханс-Георг Масен

Ханс-Георг Масен

Часы показывали без пяти минут полдень, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по-своему решила давно назревшую проблему. Несмотря на сопротивление (со стороны министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer). - Ред.), она отстранила от должности председателя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen) , тем самым удовлетворив требование правящей коалиции.

Это типичное решение в стиле Меркель, позволившее всем сохранить свое лицо - и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая лезла из кожи вон, требуя отставки Масена, и Зеехоферу, который его защищал и продолжает защищать. Более того, в итоге он предложил Масену еще более высокий пост: экс-глава спецслужбы займет должность статс-секретаря в министерстве внутренних дел ФРГ.

В свою очередь Меркель достигла своей главной цели: коалиция остается единой и продолжает свою работу. Учитывая то, что инцидент мог привести к серьезному правительственному кризису, в политическом плане такое решение можно считать виртуозным. Даже если оно наверняка вызвало некоторое беспокойство у многих избирателей.

Масен: в Хемнице не было травли иностранцев

Розалия Романич

Розалия Романич

Вспомним предысторию конфликта. Глава спецслужбы Ханс-Георг Масен в начале сентября поставил под сомнение авторитет Меркель - весьма необычное событие. В частности, Масен открыто заявил, что в Хемнице не было травли иностранцев, хотя Меркель ранее утверждала обратное.

Масен не смог подкрепить свои утверждения убедительными доказательствами, что внезапно поставило под вопрос уже его собственный авторитет. Вместо того, чтобы вселить в людей чувство безопасности, он посеял среди населения страх и недоверие. При этом Масен и раньше не всегда производил хорошее впечатление - к примеру, в том, что касается процесса по делу группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU) или теракта, совершенного Анисом Амри на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года. Повышать в должности такого человека рискованно.

Поддержат ли решение коалиции немецкие избиратели?

Способность Меркель сглаживать конфликты, которая долго считалась ее сильной стороной, сейчас все чаще может быть истолкована как ее слабость. Чтобы хоть как-то продолжить работу, она вынуждена шаг за шагом заключать один сомнительный компромисс за другим.

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Вопрос заключается в том, как в долгосрочной перспективе это оценят рядовые граждане. Человек, который и прежде не справлялся со своими должностными обязанностями, получил повышение. Человек, который открыто выказывает неуважение главе правительства и которого обвиняют в слишком тесных связях с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) (Масена обвиняют в неправомерной передаче парламентской фракции АдГ информацию из неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы. - Ред.), продвигается по карьерной лестнице. Действительно ли граждане ФРГ одобрят такое политическое решение? Это интересный вопрос.

14 октября, когда пройдут выборы в баварский ландтаг, около девяти миллионам баварцев предстоит не только решить судьбу главы Христианско-социального союза (ХСС) Хорста Зеехофера, но и дать свою оценку нынешнему компромиссу. Спорим, что они будут не в восторге от принятого решения?

Автор: Розалия Романич, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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