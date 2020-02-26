Комментарий: Нельзя позволить Кремлю забыть об убийстве Немцова

Российские власти стараются забыть своего убитого коллегу Бориса Немцова, но им не удается это сделать. Ведь спустя пять лет после гибели оппозиционного политика страна заметно изменилась. Москву ждет многотысячный оппозиционный марш памяти Бориса Немцова. В Праге в его честь называют площадь у российского посольства, а в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) обсуждают обстоятельства убийства российского оппозиционного политика и достоверность расследования. Кремлю не дают забыть о Немцове так же, как были забыты многие другие политические убийства в России.

Кремль не хочет другого расследования

Кремль не хочет проводить никакого другого расследования. Судя по активности российских правоохранительных органов, расследования убийства Немцова вообще не было бы, если бы ни минимальные приличия, которые руководство страны пока еще соблюдает. Все же не чужой человек, бывший вице-премьер, бывший "товарищ по партии" нынешнего первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко. Поэтому было и следствие, есть и осужденные. Но не было достоверного расследования, как считают докладчики Парламентской ассамблеи ОБСЕ .

Иван Преображенский

Разве случайно те, кого российское следствие и суд назначили убийцами, чувствуют себя в тюрьме как-то подозрительно вольготно? Ну, а предложение провести международное расследование вызывает у Кремля абсолютно нескрываемое раздражение, так же как и увековечивание памяти Бориса Немцова в городской топографии.

Неважно, это российский дачный поселок, столица США, Литвы или, наконец, Чехии, где переименование площади, на которой расположено посольство РФ, было приурочено к пятилетию со дня убийства политика. Кремль отмалчивается, понимая, что открытое недовольство будет истолковано как свидетельство его связи с настоящими убийцами Бориса Немцова. Но обвинителями выступают, парадоксальным образом, чешские поклонники Владимира Путина, которые честно заявляют, что переименование, с их точки зрения, разозлит Кремль. Там, в принципе, не хотят признавать, что речь идет о политическом убийстве.

Убийство Немцова нельзя забыть

Сразу после того, как российский оппозиционер был убит в непосредственной близости от Кремля, многочисленные провластные комментаторы традиционно доказывали, что его смерть не могла быть выгодна руководству страны. Один из частых называемых ими аргументов - низкие электоральные рейтинги Бориса Немцова, да и оппозиции в целом, а также заоблачная поддержка Владимира Путина после аннексии Крыма.

За пять лет стало понятно, что это было временное явление, и неизвестно, какой бы сейчас была поддержка Бориса Немцова, будь он жив. По крайней мере очевидно, что поддержка самих властей, несмотря на все их усилия, в последние два года постепенно снижается и эпизодический рост рейтингов не может изменить общей тенденции.

Общество, похоже, медленно, но меняется. Изменяется его восприятие не лично Владимира Путина или экс-премьера Дмитрия Медведева, а власти в целом. Растет и готовность защищать коллективные интересы перед давлением властей, о чем свидетельствуют многочисленные общественные компании последнего года и десятки коллективных писем. Очень медленно, но все же ощутимо растет и антивоенное движение, признанным лидером которого стал после начала войны в Украине Борис Немцов.

Все это не позволяет Кремлю забыть об убийстве оппозиционера также легко, как были забыты многие другие политические убийства.

Мост в будущее?

Возможно, Борис Немцов и его позитивная программа - это упущенный Россией шанс на мирную, эволюционную политическую трансформацию, за которую всегда выступала большая часть российской либеральной оппозиции. Убитый политик пытался построить мост, по которому страна смогла бы потом выбраться из того болота, в которое Россию, по его мнению, загонял нынешний правящий режим. Такой возможности Немцову не дали.

Однако в любом случае выбираться из этого болота рано или поздно придется. Ведь Владимир Путин - со своей маниакальной жаждой говорить о далеком прошлом страны - не навсегда. И изменения неизбежны, даже если во главе государства останутся соратники нынешнего президента. Даже им придется заниматься "редизайном" путинской России. В частности, сворачивать войны, начатые Владимиром Путиным.

И для того, чтобы это сделать, всем снова потребуется позитивная программа, нацеленная на будущее, а не на прошлое, "дорожную карту" для реализации которой пытался составить Борис Немцов.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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