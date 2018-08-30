Комментарий: Незримый бой патриарха Кирилла с Петром Порошенко

Патриарх Кирилл направляется в Стамбул на встречу c патриархом Варфоломеем. Официальные представители Русской православной церкви (РПЦ) всячески избегают комментариев на тему визита. Один в частной переписке со мной отшутился - мол, два первоиерарха просто "давно не виделись". От дальнейших комментариев он отказался.

Кто главнее среди православных?

Церковная дипломатия крайне непрозрачна. Однако с большой вероятностью можно предположить: патриарх Кирилл будет говорить в Стамбуле об Украине. Его Божественное Всесвятейшество архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский патриарх (так звучит полный титул) Варфоломей стоит во главе Константинопольского патриархата, которому более 1600 лет. Он считается "первым среди равных по чести" среди предстоятелей 15 автокефальных (независимых) поместных православных церквей. Патриарх Кирилл - предстоятель самой многочисленной и богатой среди них. Но именно патриарху Константинополя традиционно принадлежит право окончательного признания автокефалии той или иной национальной церкви.

Именно к нему не раз обращался непризнанный мировым православием Киевский патриархат во главе с отколовшимся в начале 1990-х от Московского патриархата экс-митрополитом РПЦ Филаретом (Денисенко), который в 1995 году провозгласил себя патриархом Киевским и Всея Руси-Украины. Именно в резиденцию Вселенского патриарха в стамбульском районе Фенер (в России обычно пишут "Фанар") направил в начале этого года просьбу о признании независимой поместной православной церкви Украины Петр Порошенко. И именно с 78-летним владыкой будет встречаться патриарх Кирилл в попытке предотвратить, как считают в Киеве, скорое и неминуемое решение даровать независимость украинской церкви.

Константин Эггерт

Разногласия Московского и Константинопольского патриархата существуют давно, но обострились они в постсоветский период. Москва все активнее претендует на лидерство в православном мире. Владимир Путин считает работу с соотечественниками и православную церковь важнейшими инструментами международного влияния Кремля. Это совпало с амбициями патриарха Кирилла, стремящегося сделать Москву центром православных всего мира, каким Ватикан является для католиков, пусть и без административного контроля.

Вселенский патриарх и Московский патриархат

Патриарха Варфоломея в РПЦ не любят. Во-первых, часть своего образования он получил в католическом университете в Риме, что неприемлемо для многих русских церковных консерваторов. Во-вторых, Варфоломей в последние 15 лет все активнее заявляет о себе как о лидере мирового православия.

В 2016 году он собрал на Крите Всеправославный собор. Там впервые за десятилетия представители поместных православных церквей приняли общие документы - о браке, отношении к неправославным конфессиям, правах человека. Патриарх Кирилл сперва согласился участвовать, но незадолго до начала отказался. Официальные причины - административные проблемы и несогласие с проектами соборных документов. Неофициальные (в изложении критиков московской патриархии) - нежелание заседать под председательством патриарха Варфоломея и опасения, что придется обсуждать с ним украинскую тему.

По слухам, константинопольский патриарх тогда очень обиделся на предстоятеля РПЦ, а тот, в свою очередь, на то, что собор не отложили, а провели без участия московских делегатов и их союзников - представителей Грузинской, Антиохийской, Сербской и Болгарской церквей. В церковном мире конфликты часто длятся не то что десятилетиями - веками. Но теперь патриарх Кирилл сам едет к патриарху Варфоломею, отбросив личное. Это может значить лишь одно: украинский вопрос стоит настолько остро, что прошлые конфликты уже неважны.

"Сборная России": патриарх Кирилл, Владимир Путин и папа Франциск

Появление автокефальной церкви в Украине (к которой примкнет часть верующих и клириков нынешней Украинской православной церкви Московского патриархата, УПЦ МП, где тоже есть сторонники отделения от Москвы) станет серьезнейшим ударом по престижу РПЦ и лично патриарха Кирилла. Потеря Украины сделает его уязвимым и в глазах Кремля, где к предстоятелю РПЦ сложное отношение. Для патриарха Варфоломея, наоборот, дать Украине автокефалию - значит оставить след в истории, утвердить духовное и каноническое первенство Константинополя в мировом православии и надолго поставить заслон притязаниям Москвы.

Есть у константинопольского первосвященника и еще одна причина помочь создать поместную украинскую церковь. Официальные спикеры РПЦ, включая патриарха, с 2014 года говорят о русских, украинцах и белорусах как о "едином народе", демонстративно игнорируют российскую интервенцию на востоке Украины и в Крыму и пытаются представить происходящее в "братской" стране исключительно как гражданскую войну, разжигаемую националистами и "внешними силами". Это невероятно раздражает миллионы украинцев и ведет к оттоку людей из "промосковской" УПЦ в Украинскую греко-католическую церковь, подчиняющуюся папе римскому. И это при том, что греко-католики (униаты) живут преимущественно на западе Украины.

Бывшие прихожане УПЦ не хотят иметь ничего общего с Москвой, но при этом не хотят и переходить в никем не признанные церковные юрисдикции типа Киевского патриархата. Для Вселенского же патриарха переход православных в католичество - дополнительный аргумент в пользу автокефалии.

Кстати, Ватикан сегодня неофициально выступает на стороне Москвы. Сказывается и менталитет католической иерархии, склонный к централизации, и то, что известный своим антиамериканизмом папа Франциск видит в патриархе Кирилле и Владимире Путине союзников по борьбе с мировым "гегемонизмом" США.

Что говорит РПЦ?

Аргументы РПЦ против автокефалии четче всего изложил главный церковный дипломат митрополит Иларион (Алфеев). По его словам, она дается только признанным другими церквями каноническим структурам. Такая в Украине одна - Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием (Березовским). Она является автономной частью Русской православной церкви и ни о какой автокефалии не просит.

Все остальные церковные структуры в стране, вроде Киевского патриархата или нескольких небольших общин, претендующих на статус церкви, не признаны мировым православием. Таким образом, и предмета обсуждения вроде как вовсе нет.

Критики Москвы, такие, как архимандрит Кирилл (Говорун), клирик канонической Украинской православной церкви, преподающий сейчас в США, напоминают: большая часть автокефалий в последние 200 лет давалась структурам, находившимся в конфликте с другими церквями или с самим Константинополем. Так было с Элладской (Греческой) церковью в 19-м веке, с Албанской - в начале 20-го. С точки зрения Говоруна, хотя Киевский патриархат и не каноническая структура, число его приходов и верующих таково, что пренебречь их устремлениями невозможно. Фраза "Такая большая страна, как Украина, непредставима без поместной церкви" часто встречается в рассуждениях сторонников автокефалии.

Можно ли подкупить Константинополь?

В Рунете активно продвигается версия, что "константинопольцев" можно "купить". Мол, будет соревнование между "деньгами Порошенко" и "деньгами Путина". И хотя финансовые вопросы для небогатой Вселенской патриархии действительно важны, слухи эти говорят скорее о состоянии умов части российской православной общественности, чем о будущем украинской автокефалии.

Для святейшего Варфоломея речь идет о судьбе Вселенского патриархата и его собственном месте в истории. Думать, что в этих условиях он возьмет деньги Кремля и укажет сторонникам украинской автокефалии на дверь, могут только законченные циники. Вдобавок, такого рода сделку невозможно сохранить в тайне. Ее разоблачение стало бы для Константинопольского патриархата и лично Варфоломея катастрофой. Уверен, это понимают и в рабочей резиденции патриарха Кирилла в Чистом переулке в Москве.

Некоторые наблюдатели, например, публицист, издатель и критик политики патриархии Сергей Чапнин, считают: у предстоятеля РПЦ есть шанс договориться с патриархом Варфоломеем о предоставлении автокефалии Украине совместно. Однако для этого главе Русской церкви придется, по сути, полностью отказаться от своей прежней позиции: разрыв Киева с Москвой - это вивисекция единого организма. Представить себе, что патриарх пойдет на такое публичное унижение, мне сложно.

Украинские реалии как тормозящий фактор

Скорое предоставление автокефалии могут тормозить, скорее, собственно украинские факторы. Ведь если Священный синод в Стамбуле на своем заседании в октябре предоставит Украине автокефалию, в Киеве нужно будет проводить собор, создавать новую церковную структуру, в которую войдут те, кто захочет войти и избирать ее предстоятеля. Это крайне непросто, особенно в отсутствие однозначных кандидатов на эту роль.

Вселенский патриархат явно хочет избежать конфликтных ситуаций, которые непременно возникнут, если нынешние лидеры канонически непризнанных юрисдикций начнут выяснять, кто достоин быть новым украинским патриархом - да еще при возможном участии потенциальных перебежчиков из верной Москве УПЦ.

Кроме того, если клириков и епископов, желающих покинуть УПЦ, окажется недостаточно, то автокефалия может просто на десятилетия зафиксировать уже существующий раскол среди православных. Патриарх Варфоломей подпишет томос, т.е. указ, об украинской автокефалии, только если будет уверен, что влияние Московской патриархии на территории Украины скоро сойдет на нет и в ней останется одна православная юрисдикция, всем обязанная Константинополю. Патриарх Кирилл будет убеждать его, что так не будет и что автокефалия породит новые конфликты. Представители президента Порошенко, непризнанного Киевского патриархата и часть тех, кто готов покинуть УПЦ, утверждают, что все, наоборот, готово к бесконфликтному решению вопроса.

Что решит патриарх Варфоломей? И когда? Ведь на 17-м столетии существования Вселенского патриархата время и история в Фенере текут несколько иначе, чем у президентов, епископов и простых верующих.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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