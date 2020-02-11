Комментарий: Назначение Козака не меняет курс Кремля в отношении Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что бывший вице-премьер Дмитрий Козак, курировавший помимо ТЭК, еще и Крым в правительстве Дмитрия Медведева, а 24 января назначенный заместителем главы администрации президента РФ "занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами". Официального распределения обязанностей нового сотрудника Кремля, впрочем, все еще нет. Не уволен до сих пор и помощник президента Владислав Сурков, отвечавший до Козака за украинское направление. Так меняет ли Москва свой курс в отношении Украины?

Козак и Ермак - новые переговорщики

В последнее время российская и украинская политика все чаще синхронизируются, несмотря на то, что пока не удается добиться даже полноценного прекращения огня в Донбассе, где почти каждый день гибнут люди. Особенно это заметно после встречи в "нормандском формате", во время которой Владимир Зеленский и Владимир Путин провели и двухсторонние переговоры.

Иван Преображенский

Масштабы, правда, не вполне сопоставимы. Дмитрий Козак, к которому постепенно переходила от Владислава Суркова роль главного переговорщика с Украиной в 2019 году, занял пост замглавы президентской администрации. Его визави на этих переговорах - Андрей Ермак, возглавил администрацию украинского президента Владимира Зеленского.

Курс Кремля не меняется?

В Москве пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что нет и речи ни о какой смене курса в отношении Украины в связи с кадровыми перестановками и перераспределением обязанностей в кремлевской администрации. Лишь ближайший соратник Суркова, политтехнолог Алексея Чеснаков утверждает, что его патрон подал заявление об увольнении с госслужбы из-за некоей "смены курса".

В Киеве звучат гораздо более оптимистичные заявления. Сам Зеленский уверен в желании России договариваться по Донбассу . Уже в конце 2020 года он надеется провести демократические выборы на ныне неподконтрольных Киеву территориях. Новый глава его администрации считает, что Донбасс - главная тема для украинских властей. Глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности "сменять" Донецк и Луганск на восстановление снабжения Крыма пресной водой с Украины, как это было до аннексии.

Налицо дисбаланс даже на уровне публичных заявлений. Разумеется, я не могу исключать, что в неформальной обстановке московские переговорщики обещают украинским руководителям гораздо больше, чем в своих публичных комментариях. Предположу, что глаза Владимира Путина, в которые заглянул Владимир Зеленский во время встречи в Париже, и правда сулили Донбасс, любовь и мир. Но обещанного, как известно, три года ждут, а на четвертый забывают.

Сурков на запасном пути

Дмитрий Козак, конечно, умелый проектный менеджер и переговорщик. Европейские дипломаты отзываются о нем в хвалебных тонах после того, как он был ключевым переговорщиком с российской стороны во время международной российско-американо-европейской дипломатической спецоперации по освобождению Молдавии от неформального владычества олигарха Влада Плахотнюка.

Однако Кремлю иногда стоит верить на слово. Нет оснований не доверять Дмитрию Пескову, когда он говорит, что днепровскую воду для Крыма нельзя обменять на Донбасс, потому что это украинский регион и ее внутренняя проблема, а полуостров Россия считает своим. Стоит поверить Пескову и когда он говорит, о том, что смены курса в отношении Украины не будет.

Не надо торопиться праздновать отставку Владислава Суркова. Его никто не увольнял. Он со своими жесткими подходами и связями с полевыми командирами в Донбассе никуда пока не ушел. И даже если его уволят, все понимают, что должность в России - это часто формальность.

Так что Сурков - тот самый бронепоезд, который сейчас поставили на запасной путь. Но "мирные люди", руководящие российской внешней политикой, а это, по словам главы МИД Сергея Лаврова, лично Владимир Путин, всегда готовы от переговоров перейти к войне, как "продолжению политики другими средствами". Чаще же всего, они совмещают оба метода, как в отношениях с Украиной, Грузией, в Ливии и Сирии, да мало ли где еще.

Козак - новый куратор по вопросам Украины

Что же можно сейчас точно констатировать? Кремль отказался от стратегии "раздробления" Украины и создания марионеточной "Новороссии". Но курс не меняется, значит задача вернуть соседнее государство в сферу своего влияния остается.

Это можно назвать программой "Малороссия". Козак после нового назначения фактически объединяет в своих руках теперь все темы на украинском направлении: Крым, минские переговоры, "нормандский формат". А как бывший куратор топливно-энергетического комплекса в правительстве - уголь и газ, и, конечно, рифмующийся с этим Донбасс.

Кремль явно видит его как своеобразного интегратора или даже протектора Украины. Ну, а удастся ли реализовать этот кремлевский "новый курс" к старым целям, - зависит, очевидно, от Владимира Зеленского, его команды и их понимания национальных интересов своей страны.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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