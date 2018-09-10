 Комментарий: Москва больше не столица? | Авторская Колонка Ивана Преображенского | DW | 10.09.2018

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Иван Преображенский

Комментарий: Москва больше не столица?

Протестное голосование в отдельных регионах привело к победе фальшивых оппозиционеров. Власть не зря подстраховалась - выбирать россиянам по-прежнему не из кого, считает Иван Преображенский.

Избирательный участок в Новосибирске

Единый день голосования прокатился по России. Где-то, как в Москве и Подмосковье, выборы не вызвали даже сильной ряби, и региональные начальники, при низкой явке, с легкостью сами себя переизбрали. В отдельных же регионах на губернаторских выборах будет второй тур, а в некоторых законодательных собраниях единороссы потеряли большинство. Можно ли теперь говорить, что центр России превращается в ее политическую периферию?

Дачный мэр

Пока в центре Москвы полиция разгоняла протестующих, вышедших на улицы по призыву Алексея Навального выступить против повышения пенсионного возраста и вообще политики властей, на далеких подмосковных дачных участках "рисовали" победу на выборах мэра Сергея Собянина. И это при том, что власть не позволила зарегистрироваться на этих выборах ни одному реальному оппозиционеру, который хотя бы в теории мог составить какую-то конкуренцию действующему градоначальнику.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Как честно рассказал вечером после выборов замглавы ЦИК России Николай Булаев, в ходе выборов московского мэра активность избирателей на специально созданных за пределами города участках, то есть в области, в течение дня вдвое превышала явку в среднем по столице.

Именно эти "дачные" голоса сделали победу Собянина "серьезной и убедительной". В самой Москве явку не удалось докрутить даже до 30 процентов. Зато за городом, где и наблюдатели были практически только свои же "собянинские", набранные московской Общественной палатой, проголосовать якобы пришло 56-58 процентов избирателей. Причем процент этот явно взят из воздуха: никто не знает, сколько москвичей поехало в минувшие выходные на дачи. В общем креативный, но сомнительный с точки зрения конституционности ход по созданию в соседнем регионе участков для голосования на московских выборах принес Сергею Собянину около 70 процентов голосов условных избирателей.

Глава Московской области Андрей Воробьев переизбрался с результатом похуже. У него не было специальных "рисовательных" избирательных участков в столице, поэтому ему натянули результат всего в чуть более 60 процентов голосов - также при невысокой явке. В целом столичный регион показал высокий уровень пассивной лояльности, чего власти и добивались, чтобы и дальше успешно имитировать выборы. Как голосовали реальные избиратели, никого не волнует. Главное, что теперь можно включить пропагандистский пресс и заставить поверить три четверти москвичей, которые на выборы не ходили, что именно они Собянина и выбрали.

Регионы против всех

Неожиданностью единого дня голосования для многих стало превращение провинции в политическую столицу. Неизбежность второго тура губернаторских выборов в четырех регионах, а также получение коммунистами большинства сразу в нескольких законодательных собраниях особенно ярко выглядят на фоне столичной электоральной серости.

Как теперь понятно, власти поступили весьма, со своей точки зрения, дальновидно, всюду сняв с выборов еще на уровне регистрации любых возможных оппонентов действующих губернаторов. Уровень протестных настроений населения настолько возрос, что при наличии реальной политической конкуренции еще неизвестно, насколько сенсационными были бы итоги голосования.

Контекст

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И все же избиратели стихийно предпочли во многих регионах - например, в той же Хабаровской области - следовать принципу "кто угодно, только не эти!". Местами, по предварительным данным, победил даже кандидат "Против всех". Например, в Красноярске, где эту графу не убрали из бюллетеня. В целом же выиграла от этого, в основном, имитационная оппозиция: коммунисты и ЛДПР. У них первые места в нескольких законодательных собраниях регионов и крупных городов, они вышли во второй тур и претендуют на посты губернаторов и мэров. Это и понятно: другой оппозиции до выборов и не допустили.

Новые локомотивы недовольства

На самом деле формальные цифры в глобальном масштабе и неважны. Итоги имитационных выборов показательны, но большой роли в реальной политике не играют. Важно понимать реальное настроение населения - и оно нам явлено во всей красе единым днем голосования.

Недовольство политикой властейвысоко, как никогда. Где-то, как в Москве, это выражается все еще в апатии. В других, более мобильных регионах, где нет такого количества денег, чтобы "заливать" протестные настроения, они уже прорвались наружу. И, судя по соцопросам, недовольство будет только расти.

Это не приведет пока ни к революции, ни даже к изменению политики российских властей. Однако некоторые перемены прогнозировать можно. В частности, лояльные Кремлю партии "парламентской оппозиции", скорее всего, потеряют контроль над частью своих же региональных политиков, победивших на прошедших выборах. Ну а центром недовольства станут крупные областные центры, а не столица с ее "креативным классом". Москва уверенно превращается в политическую периферию. Так что решения о будущем страны, впервые с начала 17-го века, могут приниматься отнюдь не в столице.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Ссылки в интернете

Красноярское издание Dela.ru

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