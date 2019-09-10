Комментарий: Мечтам о палестинском государстве может прийти конец

Для Биньямина Нетаньяху настали не лучшие времена. В общей сложности 13 лет он руководил Израилем, и в предстоящий вторник, 17 сентября, хочет вновь быть переизбранным. Но все идет не совсем так, как "Биби" это себе представляет.

Нетаньяху месяцами без устали - и довольно успешно - проводил агитацию, говоря о безопасности Израиля и угрозах со стороны враждебного Ирана. Тем самым он смог набрать очки во внутренней политике и даже получить одобрение некоторых арабских стран в регионе Персидского залива. Но еще более важно то, что он до настоящего времени мог твердо рассчитывать на поддержку своего жесткого антииранского курса со стороны союзнической сверхдержавы США - поддержку такую же четкую и однозначную, как при аннексии им сирийских Голанских высот и при односторонней трактовке статуса всего Иерусалима как "неделимой" израильской столицы.

Может ли Нетаньяху рассчитывать на поддержку Трампа

Но важнейший союзник Нетяньяху, президент США Дональд Трамп, любит преподносить сюрпризы. С недавних пор - после встречи с лидером Северной Кореи - он даже может себе представить свою личную встречу с президентом Ирана. Если до этого действительно дойдет, Нетаньяху будет чувствовать себя так, как если бы Трамп нанес ему удар в спину. Уже сейчас израильского премьера привело в замешательство то, что жесткий сторонник антииранского курса, советник по безопасности Джон Болтон и переговорщик на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт - двое американских политиков, дружественных ему - покинули свои посты. Кроме того, сообщения СМИ об израильском шпионаже в Вашингтоне также могут негативно повлиять на отношения двух стран.

Райнер Золлих

Почему Нетаньяху нужна победа на выборах?

Впрочем самая большая проблема Нетаньяху - это он сам. Согласно прогнозам, на выборах израильский премьер будет идти на равных со своим конкурентом, бывшим начальником генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганцем. И в этой борьбе Нетаньяху вполне может проиграть. А если он проиграет, то это может иметь для него серьезные последствия: премьер-министру угрожают три иска по обвинению в коррупции. Если он вновь не займет пост главы правительства, то шансы "Биби" защитить себя от уголовного преследования с помощью закона об иммунитете уменьшаются.

Это одна из причин, почему Нетаньяху так рьяно борется за свое переизбрание. Ради него он демонстрирует особую жесткость в отношении антиизраильских группировок таких как "Хезболлах" и ХАМАС - а в случае победы на выборах даже пообещал "немедленную" аннексию долины Иордана, в которой, по оценкам, проживает около 5000 израильских переселенцев, а также 60 000 палестинцев.

Многие наблюдатели в Израиле, но также и в Германии видят в этом заявлении об аннексии, прежде всего, предвыборный маневр. И пусть они окажутся правы! Но вот только гарантий здесь никто дать не может. Заявление Нетаньяху очень бурно обсуждали в Израиле - и его основные противники даже поддержали этот проект из соображений безопасности. Вместе с тем они сомневаются в серьезности заявления Нетаньяху и в его готовности на самом деле начать аннексию. Таким образом на кону оказалась репутация Нетаньяху. И если он будет переизбран в такой ситуации, то сможет ли просто забыть об этих предвыборных обещаниях?

Реализовать свои планы Нетаньяху может только при поддержке американского президента. Но пока ее не последовало. Трамп не раскрывает свои карты. Уже многие месяцы остается загадкой, какие цели и шаги содержатся в широко заявленном, но все еще неопубликованном плане Трампа по Ближнему Востоку. Будет ли он опубликован после выборов в Израиле, как было заявлено? И действительно ли в нем четко предусмотрена аннексия долины Иордана, а также еврейских поселений на палестинских территориях?

Чем опасны планы Нетаньяху?

Это было бы слишком опасно! Из-за израильских поселений, внутрипалестинских конфликтов, насилия и отсутствия воли у всех сторон, участвующих в конфликте, решение ближневосточной проблемы по формуле "два государства - для двух народов" кажется сегодня еще менее реальным. Дальнейшие аннексии территорий делают существование жизнеспособного государства Палестина невозможным. И, соответственно, они могут вызвать новую волну насилия.

В перспективе у Израиля возникает еще одна проблема: чем больше палестинцев живет на израильских территориях, тем сложнее будет сохранить характер израильского государства как одновременно еврейского и демократического. Если палестинцы и в дальнейшем будут лишены тех прав, которые имеют граждане Израиля, популистские обвинения в том, что Израиль является "государством апартеида", будут завоевывать все большую популярность.

Закулисное сближение с различными арабскими странами в этом случае может быть приостановлено. При этом параллель с режимом апартеида в ЮАР исторически неточна и используется прежде всего как один из лозунгов с целью дискредитации Израиля. И это не в интересах израильтян, чтобы сразу после парламентских выборов дискуссии вокруг темы "апартеида" разгорелись с новой силой.

Автор: Райнер Золлих, обозреватель DW

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