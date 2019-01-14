Комментарий: Лукашенко блефует, но не сдается

Александр Лукашенко продолжает публично высказываться о возможности аншлюса Беларуси Россией и в то же время активно апеллировать к Западу. В Кремле это не может не вызывать раздражения, пускай даже есть все основания считать, что белорусский лидер блефует. При этом Путин вряд ли откажется от идеи поглубже интегрировать Беларусь.

Беларусь как запасной вариант для Путина

Белорусский лидер никак не может успокоиться. В своих программных выступлениях он то и дело прямо или косвенно говорит о давлении со стороны России. Последний раз на эту тему Лукашенко высказался 11 января на приеме по случаю старого Нового года: "В эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб" на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим".

Иван Преображенский

Дело вовсе не в финансовых потерях республики за счет подорожания нефти после российского "налогового маневра". Такую настойчивость белорусского президента нельзя объяснить иначе как страхом за свою личную власть.

Перед Новым годом я (и не я один) уже писал, что Кремль может использовать Беларусь как инструмент в решении "проблемы-2024" - то есть для продления полномочий Владимира Путина, ограниченных сейчас Конституцией РФ. Вот Лукашенко и ищет способы показать российским властям, что такой ход им дорого обойдется. На кону, по словам "батьки", союзнические отношения.

Запад Лукашенко не поможет?

Лукашенко уже принял меры, чтобы в Беларусь мог вернуться посол США. Посылает Минск, как сообщают мои коллеги в Польше, и другие неофициальные сигналы на Запад с просьбой о помощи. Но, судя по отсутствию публичной реакции, вступать в конфликт с Путиным из-за белорусов желающих в ЕС и США немного.

Так что пытаясь пугать Москву Западом, Лукашенко безбожно блефует - никаких козырей у него в рукаве нет. С 2014 года, хоть Беларусь и не стала признавать Крым российским, ей так и не удалось заметно улучшить отношения с США и ЕС. Частичной отмены санкций против белорусского руководства недостаточно, чтобы говорить о серьезной поддержке Лукашенко с их стороны.

И за пять лет ситуация практически не изменилась. Значительная часть европейских политиков, судя по их публичным заявлениям, выступает за суверенитет Беларуси, однако продолжает считать Александра Лукашенко пророссийским лидером. Об этом же в ЕС пишут те немногие, кто обратил внимание на российско-белорусскую подковерную борьбу вокруг суверенитета.

Сами белорусы, судя по впечатлениям от моей предновогодней поездки в эту республику, тоже не особенно рассчитывают на помощь Запада. Однако при всех симпатиях к России аннексии с ее стороны большинство белорусов явно не желает. На этом Лукашенко и играет, позволяя, например, белорусской оппозиции выступать за ограничение вещания российских телеканалов в республике.

В ожидании новых конфликтов

В 2018 году я назвал Беларусь "страной с отложенным суверенитетом", потому что большинство населения не боролось за независимость в момент распада СССР. За это активно выступала лишь небольшая его часть - в основном национальная интеллигенция со Станиславом Шушкевичем в качестве ее политического представителя. Соответственно, под столь дорогим для Александра Лукашенко суверенитетом - вакуум.

Стране только предстоит сделать окончательный выбор - хочет ли она бороться за реальный суверенитет или, напротив, готова отказаться даже от формальной независимости. И политика России сейчас ее к этому выбору и подталкивает. При этом решение, если бы его принимали рядовые белорусы, вовсе не обязательно было бы в пользу России.

Прав родившийся в белорусском Гомеле политтехнолог Виталий Шкляров, когда пишет, что белорусы, в отличие от тех же крымчан, не рассматривают Россию как наследницу СССР - они сами куда большие его наследники и в политике, и в экономике. Для них соседний гигант - страна дикого капитализма, жить при котором им не хотелось бы.

Но ни экономических, ни политических ресурсов для сопротивления у Беларуси нет. Причины - дотационная экономика, ориентированная на Россию, плюс созданное ранее Союзное государство, которое дает Кремлю правовые инструменты для контроля над "союзной республикой": например, создание единого эмиссионного центра, общие границы, бюджет и т.д.

С этим багажом Лукашенко остается делать красивые жесты и громкие заявления, лихорадочно пытаясь договориться с нежелающим его принимать Западом. Москва, в свою очередь, будет постепенно усиливать свое давление. Однако быстро процесс не пойдет - в отличие от Украины, к применению военной силы в этой ситуации явно не готовы обе стороны. Так что пока Владимиру Путину вряд ли удастся уговорить Александра Лукашенко. Надо ждать, как минимум, до президентских выборов в Беларуси.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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