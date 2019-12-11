Комментарий: Ложь о "Брекзите" - часть предвыборной программы Джонсона

"Как могло дойти до того, что Борис Джонсон, по всей вероятности, победит на досрочных выборах?" - спрашивают меня в который раз. Человек, которого критики называют "мини-Трампом", а бывшие друзья по партии - "шарлатаном". Премьер-министр, который отправляет парламент в вынужденный отпуск, потому что ему не нравится, что депутаты не поддерживают его политику в вопросе "Брекзита". Политик, клеймящий своих политических оппонентов как "диверсантов" и "трусов". И в поддержку этого человека должны проголосовать обычно прагматичные и дружелюбные британцы?

То, что Джонсон стал фаворитом предвыборной гонки, обескураживает. Причина этого кроется не в его исключительности или популярности (результаты его личного рейтинга отрицательны), а в том, что большинство британцев измотаны бесконечной неразберихой вокруг "Брекзита". Еще плачевнее выглядят результаты личного рейтинга оппонента Джонсона - лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Британские СМИ, в основном скептически настроенные по отношению к Евросоюзу, изображают Корбина как застрявшего в 1970-х годах марксиста и приятеля террористов.

По сравнению с Корбином Джонсон кажется меньшим злом

На фоне Корбина Борис Джонсон представляется меньшим злом. Для многих избирателей все политики мазаны одним миром, они не понимают, что мешает, наконец, завершить процесс "Брекзита". Простой и ясный лозунг Джонсона "Давайте закончим "Брекзит" многим пришелся по душе: наконец-то завершится торг в парламенте, семейные ссоры между евроскептиками и сторонниками Евросоюза, придет конец этой неразберихе, думают многие. Программа выхода Великобритании из ЕС, предложенная Джонсоном, по его собственному мнению, "готова к употреблению" - это звучит заманчиво: почти как предложение сесть за рождественский стол, не дожидаясь Рождества.

Биргит Мас

Но обещания Джонсона ложны настолько же, насколько они доходчивы. Он заверяет, что к концу следующего года Великобритания окончательно выйдет из состава ЕС. А до тех пор будет заключено соглашение о свободной торговле, гарантирующее, что, покинув Евросоюз, страна не окажется в состоянии свободного падения. Эксперты отмечают, что таким соглашениям обычно предшествуют годы напряженных переговоров. Единственный способ добиться этого быстро - придерживаться существующих правил ЕС, а не искать обходных путей. Однако поскольку правительство консерваторов хочет как можно скорее заключить широкомасштабное соглашение о свободной торговле с США, в основе которого лежат совершенно иные правила регулирования, эти два договора вряд ли удастся согласовать.

Но Джонсон не обязан указывать на противоречия и разъяснять избирателям, что решение в пользу "Брекзита" повлечет за собой и негативные последствия. Подобно Гамельнскому крысолову, он околдовывает многих избирателей, рассказывая им бесконечные сказки. Будучи в 1990-е годы корреспондентом Daily Telegraph в Брюсселе, он изобрел особый жанр насмешек над Евросоюзом. Вырывая из контекста непонятные постановления ЕС, Джонсон писал о них как о чем-то нелепом, давая возможность британским читателям потешаться над глупыми, неэффективными и властолюбивыми брюссельскими бюрократами.

Этому жанру Джонсон остается верен и по сей день. Летом нынешнего года, встречаясь в ходе предвыборной кампании с членами своей партии, он внезапно продемонстрировал копченую рыбу в вакуумной упаковке и заявил, что по правилам ЕС производители должны пересылать такую рыбу только на подложке со льдом. На высказывание Джонсона тут же отреагировала Еврокомиссия, указав, что данное заявление не соответствует действительности.

Джонсон громоздит одну ложь на другой

Подобных примеров не счесть. Благодаря выходу Великобритании из ЕС, утверждал Джонсон в ходе предвыборной борьбы, увеличится финансирование в слаборазвитую британскую систему здравоохранения. Он не устает уверять, что за пределами Евросоюза Соединенное Королевство ждет светлое будущее, хотя даже правительственные исследования говорят об опасности резкого спада экономики - особенно если не удастся подписать соглашение о свободной торговле.

В ходе этой избирательной кампании Борису Джонсону неоднократно задавали вопрос, можно ли ему доверять. Избиратели, похоже, знают, что нельзя - и, тем не менее, отдадут ему свои голоса. Своим непрекращающимся враньем он, как никто другой из британских политиков, способствовал тому, что у британцев практически полностью пропало доверие к политическим кругам. Если его последняя ложь о том, что он может завершить процедуру "Брекзита" безболезненно и в мгновение ока, выйдет наружу, тогда не исключено, что многие британцы окончательно утратят уважение к своим политикам.

Автор: Биргит Мас, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Мэй пережила второй вотум недоверия После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС 25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Мэй за мягкий вариант "Брекзит" Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Несогласные ушли в отставку Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело МИД возглавил противник Brexit На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Что такое мягкий "Брекзит" Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело В Брюсселе приветствуют решение Лондона Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Историческое решение Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит" Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Столичный взгляд Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Молодые британцы против "Брекзит" 75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит". Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская

