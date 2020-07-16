Комментарий: Леса Байкала вырубят ради недолгого экспорта угля в Азию

Поражает и удручает та скорость и легкость, с которой Госдума РФ без гласной научной экспертизы и какой-либо широкой общественной дискуссии приняла закон, разрешающий ради строительства железной дороги крупномасштабную вырубку леса, и отменяющий большинство других экологических ограничений вокруг Байкала.

Понятно, что уникальное озеро, красотой и (относительной) нетронутостью которого по праву гордятся россияне, могут просто испоганить. За примерами нанесения труднопоправимого ущерба природе и экосистемам в России далеко ходить не приходится. Достаточно вспомнить события этого лета в Норильске и загрязнение нефтепродуктами огромного полярного озера Пясино на Таймыре.

К БАМу и Транссибу хотят добавить еще и БАМ-2

Но еще большая оторопь охватывает при мысли о том, ради чего, собственно, затевается очень опасное с экологической точки зрения железнодорожное строительство в окрестностях Байкала. В большинстве сообщений СМИ просто говорится о расширении инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей. Одна огибает Байкал с севера, другая - с юга. Обеим, несомненно, требуется модернизация. К примеру, необходимо довести до конца электрификацию БАМа.

Андрей Гурков

Однако для этого вряд ли потребовался бы специальный закон, разрешающий вырубку леса в зоне одного из российских объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Закон понадобился для того, чтобы дальше строить БАМ-2 и прокладывать новые туннели, короче - существенно расширять пропускную способность двух магистралей. Делается это в ожидании значительного роста экспортных грузопотоков на восток, в дальневосточные порты, причем, прежде всего и главным образом ради увеличения продаж за рубеж одного-единственного товара: угля.

До сих пор примерно половина российского экспорта угля шла в Европу, другая - в Азию. Везли и везут его из Кузбасса и других месторождений по железной дороге, для РЖД - это важнейший груз, причем с большим отрывом.

Западная Европа отказывается от угля

Но в Европе набирает силу процесс декарбонизации - отказа от углеводородного топлива и, в первую очередь, от угля, наиболее вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя, выделяющего в атмосферу при сжигании наибольшее количество парникового газа CO2. Германия решила прекратить использование угля в электроэнергетике самое позднее в 2038 году, хотя это может произойти и раньше, в большинстве стран Западной Европы окончательный отказ запланирован на ближайшие десять лет, до 2030 года.

Россия хотела бы перенаправить невостребованные в Европе объемы в Азию, но этого не позволяет нынешняя пропускная способность БАМа и Транссиба. Поэтому ради угля теперь и будут прорубать дополнительную дорогу на восток. По ней, естественно, можно будет перевозить и другие грузы, и контейнеры, и пассажиров.

Уголь - движущая сила нового закона Думы

Однако их ожидаемое количество, даже при самых оптимистичных прогнозах экономического расцвета и роста населения Дальнего Востока, а также увеличения транзитных товаропотоков из Азиатско-Тихоокеанского бассейна в Европу и обратно, вряд ли оправдывает столь масштабное расширение инфраструктуры. Ведь тому же Китаю куда ближе и выгоднее везти свои товары в Европу через Казахстан и другие страны Центральной Азии, для чего уже реализуется план "Нового шелкового пути".

Нет, именно уголь является движущей силой того проекта, которому дала теперь зеленый свет Дума. Ведь в Москве, как и практически во всем российском обществе, по-прежнему не верят в серьезность намерений международного сообщества бороться против изменения глобального климата, да и в него в России тоже не верят.

Китай будет развивать возобновляемую энергетику

Поэтому и российские угольщики, и железнодорожники, и депутаты, и Кремль, похоже, искренне убеждены, что даже если "позеленевшая" Европа и свернет потребление угля, то в Азии спрос на него уж точно будет высоким до скончания века. Какое глубокое непонимание магистральных тенденций развития современного мира! Какое упорное игнорирование реальностей 21-го столетия!

Да тот же Китай, с которым все российские экспортеры энергоносителей связывают столько надежд, стал уже крупнейшим на планете инвестором в возобновляемые источники энергии. И не захочет Пекин, хотя бы даже из соображений международного престижа, противопоставлять себя общему тренду. Ведь есть Парижское соглашение по климату, оно заключено под эгидой ООН, а КНР в этой организации - постоянный член Совета Безопасности, есть прописанные в этом соглашении цели сокращения выбросов до 2030 и 2050 годов.

Какой Байкал достанется потомкам?

И Индия, на которую российские угольщики тоже очень рассчитывают, не сможет долго оставаться в стороне от общей переориентации планеты на более экологичное будущее. А уж в технологической способности Японии, Южной Кореи и Тайваня в сжатые сроки переключиться на возобновляемую энергетику и заменить уголь в металлургии "зеленым водородом" можно и не сомневаться.

Так что есть реальная опасность, что принятый ныне Думой закон приведет к следующему результату: дополнительную железную дорогу со всеми ее туннелями проложат, российские угольщики лет 15-20 смогут с прибылью продавать в Азию свой неэкологичный товар, затем этот бизнес заглохнет - и потомкам достанется сильно пострадавшая или даже изуродованная на века природа Байкала.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Закрытие угольных электростанций Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Развитие возобновляемой энергетики К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Введение сертификатов на выбросы CO2 Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Повышение цен на топливо Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Стимулирование электромобильности Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Увеличение налога на авиабилеты Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Налоговые льготы железной дороге Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Запрет дизельного отопления домов Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Поддержка энергосберегающего жилья Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши. Автор: Андрей Гурков

