Комментарий: Кто говорил, что Евросоюз не сможет спасти Грецию?

Греческого пациента после восьми лет выписали из реанимации. Это не гарантирует ему полного выздоровления, его организм все еще довольно слаб, многие мускулы атрофировались, так что опасные рецидивы не исключены. Однако теперь пациент хотя бы сможет вновь жить без искусственного дыхания - но должен будет активно заниматься укреплением своего здоровья.

Деньги в обмен на реформы

Примерно так можно образно описать то, что произошло 20 августа 2018 года. К концу этого дня официально завершилась третья программа международной финансовой помощи Греции. Это, безусловно, знаковый для Евросоюза и еврозоны рубеж. Его достижение говорит о многом. О большой привлекательности валюты евро, ради сохранения которой многие греки согласились отказаться от привычного уклада жизни. Об огромной модернизирующей силе ЕС. И о том, что он "своих не бросает", пусть даже для этого потребуется не один, а целых три многомиллиардных пакета помощи.

Андрей Гурков

Суть всех трех программ сводилась к формуле "деньги в обмен на реформы". Деньги давались для того, чтобы предотвратить неплатежеспособность государства, иначе говоря - дефолт, банкротство. Реформы требовались для того, чтобы вернуть стране кредитоспособность, иными словами - возможность занимать на международном рынке капитала деньги для пополнения госбюджета.

Поскольку реформировать пришлось, прежде всего, систему государственных финансов, терапию нередко описывали словами "режим жесткой экономии". Такой метод лечения у многих в Евросоюзе, особенно у тех, кто склонен к антикапиталистическим воззрениям или социальной романтике, вызывал решительное отторжение. В немецких левых и даже левоцентристских кругах чрезвычайно популярным стал глагол kaputtsparen, означающий в дословном переводе "довести путем экономии до капута".

Однако Греция-то вовсе не капут! Наоборот, стране, нахватавшей в какой-то момент непомерно много кредитов и раздувшей до нереальных размеров свой неэффективный госаппарат и свою социальную систему, как раз удалось избежать краха. Равно как и Ирландии, Португалии и Кипру.

Самый трудный пациент

Эти члены еврозоны тоже лежали в реанимации под строгим контролем тройки кредиторов - Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. Прибавим к этому Испанию, которая лечила свой банковский сектор, скажем так, амбулаторным способом, и мы получим пять пациентов, прошедших курс оздоровления по рецептам ЕС. И все пять встали на ноги. Это весьма убедительно доказывает действенность европейской методики финансовой санации.

Труднее всего лечить было Грецию. И не только потому, что уровень задолженности у нее был (и остается!) самым высоким в ЕС, а запущенность и коррумпированность экономики при ближайшем рассмотрении превзошли наихудшие опасения. Эта страна оказалась наиболее крепким орешком и из-за весьма специфического состояния греческого общества, в котором патриархальная отсталость сочеталась с гипертрофированной самооценкой, а лево-коммунистические иллюзии с православным антизападничеством.

Переход на евро был ошибкой

Собственно, именно поэтому одним из самых популярных мотивов среди критиков европейских усилий по спасению Греции была тема "бездонной бочки": мол, сколько денег грекам ни давай, все равно все пропадет, ментальность не изменишь. Другим магистральным мотивом, в том числе в России, стали предсказания неизбежного краха еврозоны и валюты евро: мол, надорветесь и разбежитесь.

Осознание того, что прием Греции из чисто политических соображений в европейский валютный союз в 2001 году был явной ошибкой, пришло после начала великой греческой депрессии в 2009 году достаточно быстро. Экономика этой во многом еще аграрной страны с неконкурентоспособными на мировом рынке производствами была не готова к переходу на твердую денежную единицу: слаботренированный организм, продолжая медицинский образ, не выдержал каждодневных физических нагрузок в валютном клубе.

Евросоюз пошел по единственно правильному пути

Но что должны были делать в такой ситуации политические лидеры Евросоюза? Выгонять Грецию из еврозоны? Или взять ее на вечное содержание в благодарность за то, что в античные времена она стояла у истоков современной европейской цивилизации? Оба варианта имели бы фатальные последствия для самой еврозоны.

В первом случае еврозона продемонстрировала бы международным инвесторам, что готова избавляться от своих слабых членов. Это поставило бы крест на привлечении крупных капиталовложений в такие государства, как, скажем, Португалия или Словакия. Ведь какой иностранный инвестор захочет строить завод для поставок продукции на рынок еврозоны в стране, которую в любой момент с этого рынка могут изгнать? В результате различия в уровнях экономического развития внутри еврозоны стали бы не сглаживаться, а увеличиваться, что рано или поздно развалило бы валютный союз.

Второй вариант привел бы к такому же результату, поскольку налогоплательщикам в крупных развитых странах довольно быстро надоело бы "платить за греков", и они отдали бы свои голоса националистическим и популистским партиям, пропагандирующим идею выхода из еврозоны.

Так что политические лидеры ЕС после бесчисленных и бесконечных дневных и ночных заседаний пошли по единственно правильному пути: спасать Грецию, одновременно ее модернизируя, не допускать прецедента банкротства в еврозоне - но и не создавать прецедента нахлебничества. Фактически эту страну восемь лет за уши тянули из прошлого в 21-й век.

Для греческого населения это был очень болезненный процесс - но у дефолта последствия тоже были бы крайне болезненными. Иногда программа международной финансовой помощи сильно напоминала внешнее управление - но без давления извне греческое общество вряд ли бы нашло в себе силы столь решительно двинуться вперед.

Весьма показательно, что последние три года режим жесткой экономии и рыночные, капиталистические реформы старательно внедряли, наступив на горло собственной песне, бывшие бунтари из леворадикальной "Сиризы". Почему? Потому что осознали неизбежность модернизации своего государства, его экономики, его социальных и управленческих институтов. И потому что поняли, что греки во что бы то ни стало хотят сохранить валюту евро.

Результат таков: экономика Греции вновь растет, у бюджета - первичный профицит, то есть доходы государства существенно превышают расходы (без учета обслуживания долга), возврат кредитов отодвинут в далекое будущее, кредиторы предоставили вполне серьезные валютные резервы, программа помощи завершена. Нет, это, конечно, еще не выздоровление Греции. Но это многообещающее начало: больной вышел из реанимации и приступает к оздоровительным физическим упражнениям.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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