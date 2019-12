Комментарий: Кто больший популист - Трамп или Обама?

До президентских выборов в США осталось меньше года, и многие уже сейчас задаются вопросом о том, как будет выглядеть страна, если популист Дональд Трамп покинет свой пост. Основная проблема заключается в том, что популистам, находясь у власти, как правило, не удается сделать ничего существенного. Поэтому после их ухода со сцены избиратели испытывают еще большее разочарование политической системой и демократией, чем прежде.

Однако это правило вряд ли можно применить к нынешней ситуации в США. Дональд Трамп - не тот популист, который укладывается в вышеописанную схему. Таким популистом, не оправдавшим ожиданий, в гораздо большей мере можно считать Барака Обаму. А приход к власти Трампа - это лишь результат действий его предшественника.

Александер Гёрлах

Возможно, этот тезис покажется многим шокирующим - как, впрочем, и самому автору этих строк. Но, похоже, оказывается, что есть и "хорошие" популисты - те, кто не делает ставку на изоляцию, а поддерживают в обществе дух солидарности. С "плохими" популистами их объединяет то, что они упрощают реальность до такой степени, что проводить рациональную и взвешенную политику больше не представляется возможным.

Что конкретно хотел сделать Обама?

Фраза "Да, мы можем" ("Yes, we can") стала центральным слоганом президентской кампании 2008 года. После тяжелого периода президентства Джорджа Буша-младшего он ознаменовал собой справедливое и благонамеренное желание изменить ситуацию в США к лучшему. Но что конкретно для этого надо сделать, понятно так и не стало. Страну нужно было возродить, но каким способом?

Затем грянул финансовый кризис, и на руинах банка Lehman Brothers появилась возможность построить что-то новое. Однако Барак Обама ориентировался в своей политике лишь на привычные способы решения проблем: он спас банки, но не сотни тысяч домовладельцев, которые в результате кризиса оказались на улице. Ни один из банкиров, спровоцировавших хаос, не оказался из-за этого в тюрьме. Все это подробно описано в книге "Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы", по мотивам которой также был снят фильм.

Справедливость прежде всего

Многие американцы считают произошедшее крайне несправедливым. Если бы вам, как и многим из них, пришлось переехать в небольшую полуподвальную комнату к своим родителям или родственникам, чтобы не оказаться на улице, то идея об американской нации как о семье, ратующей за справедливость, наверняка показалась бы вам привлекательной.

Именно в этом и заключается посыл Дональда Трампа: его лозунг "Америка прежде всего" ("America first"), в первую очередь, обещает справедливость самим жителям страны, американцам. Космополитическая повестка дня работает только в том случае, если справедливость царит и дома.

Оставаясь во власти старых политических парадигм, Барак Обама забил последний гвоздь в гроб неэффективной традиционной политики. Некогда США были страной с самой высоким уровнем мобильности населения: в поисках новых рабочих мест люди переезжали с Аляски во Флориду. Сегодня это уже позади. Кризис 2008 года усилил неравенство, которое нарастало уже на протяжении длительного времени. Сегодня в США - самая низкая мобильность среди всех западных стран. Страна неограниченных возможностей? Это уже в прошлом.

Трамп в Белом доме - не просто досадная случайность

Для того чтобы у американской демократии было будущее, американцам важно сделать правильные выводы о своем недавнем прошлом. Дональд Трамп - не досадная случайность, а человек, который, по мнению его избирателей, способен восстановить справедливость в стране. В данный момент статистика говорит в его пользу: уровень занятости в США растет, экономика развивается. Также и на международной арене, как полагают сторонники Трампа, нынешний хозяин Белого дома успешно восстанавливает справедливость в отношениях с другими странами - в особенности с Китаем.

Либералы-космополиты, к которым принадлежит и автор этих строк, должны это как-то осмыслить.

Автор: Александер Гёрлах, лингвист, теолог, старший научный сотрудник Совета Карнеги по этике в области международных отношений и старший научный сотрудник Кембриджского университета.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

