Комментарий: Избирательный лохотрон или спасение московской экономики?

Мэр Москвы Сергей Собянин призывает москвичей сидеть дома не только 12 июня в День России, но даже и во время парада Победы, перенесенного с 9 мая на 24 июня. Зато уже c 26 июня, дня начала досрочного волеизъявления, столичная мэрия зовет всех принять участие в "голосовании по одобрению поправок", как назвали кремлевские нейро-лингвистические программисты символический плебисцит по частично "самозапустившимся" без всякого нашего одобрения путинским поправкам в конституцию.

За явку на избирательные участки даже будут давать бесплатные сертификаты на покупки в московских магазинах и посещение ресторанов. Откуда эта противоречивость в политике Собянина?

Карантин продолжается?

Москва явно нехотя выполняет решения федерального центра по скорейшей отмене карантинных мер. Отказаться от проведения 24 июня Парада Победы, как это сделал уже десяток крупных российских городов, Сергей Собянин просто не может. Даже если бы он готов был, чтобы его сняли "в связи с утратой доверия", и ограничил доступ на Красную площадь по соседним улицам и переулкам, закрыть ее он не сможет - она находится в ведении федеральных властей.

Поэтому Сергей Собянин, продолжая явно верить в необходимость карантинных мер, призывает москвичей просто сидеть дома и смотреть праздничные мероприятия по телевизору - здоровее будут. Официальные показатели по заболеваемости COVID-19 в российской столице начали заметно снижаться сразу после решения о назначении на 1 июля путинского плебисцита по "обнулению", которое позволит действующему президенту переизбираться и после 2024 года. Но в объективности этих данных уже усомнились даже во Всемирной организации здравоохранения - и сам Сергей Собянин, похоже, тоже что-то знает или подозревает.

Иван Преображенский

Однако плебисцит недаром в России именно президентский, и отказать Владимиру Путину в массовой явке на избирательные участки московский мэр просто не мог. В качестве компенсации, а оппозиционеры говорят, что и вероятного инструмента для облегчения фальсификаций, в столице будет удаленное голосование через сервисы Госуслуги и Mos.ru. Но само голосование не просто состоится, а будет активно поддержано столичными властями при помощи банального подкупа. Именно так, в теории, характеризует российское законодательство раздачу подарков во время голосования. И неважно чем дают - баллами, бонусами, сертификатами или, например, борзыми щенками, все равно вообще-то речь идет о взятке.

Спасти платежеспособный спрос?

Однако одним подкупом избирателей, похоже, схема, предложенная московской мэрией, не ограничивается. Столичное руководство прямо говорит, что хочет сделать то, на что раньше не пошли федеральные власти - просто раздать населению деньги, чтобы перезапустить платежеспособный спрос.

Сохранения спроса со стороны домохозяйств было одним из краеугольных камней коронакризисных экономических программ во многих странах, например, в США, Германии и даже сравнительно небогатой Чехии, но только не в России. Здесь все околовластные финансисты и экономисты в один голос пели, что населению нельзя давать деньги в руки. Из известных публичных фигур только оппозиционер Алексей Навальный предлагал свои "Пять шагов", как поддержать экономику за счет государства, да Компартия выходила с похожими инициативами. Правительство же страны в итоге, по поручению президента, начало раздачу 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет, а "поддержку платежеспособного спроса" запланировало в антикризисной программе, которая еще даже не стартовала и параметры которой пока никому, кроме руководства страны, в подробностях не известны.

Неожиданная человечность московского мэра

Не думаю, что в этой ситуации московскую мэрию можно обвинить в каком-то - в целом давно несвойственном российской бюрократической системе - абстрактном гуманизме. Не любила его советская номенклатура, непопулярен он и у нынешних властей. Но есть еще такое понятие, как чувство самосохранения. Кто-то им обладает, а у других оно за годы во власти, бывает, и атрофируется.

Сергей Собянин, по всей видимости, его сохранил. Он не восстает против сомнительного проекта легитимации продления правления Владимира Путина через проведение плебисцита, но одновременно пытается минимизировать жертвы от COVID-19 в столице - разумеется, понятными самому мэру способами.

Одновременно он продвигает такой способ подкупа избирателей, который бы еще и поддержал малых и средних предпринимателей, домохозяйства, а через это стимулировал находящуюся в состоянии анабиоза экономику страны. Ведь люди - это "новая нефть" только до тех пор, пока они живые, здоровые и сравнительно экономически активные. Собянин, в отличие от правительства и президента, это, похоже, еще не забыл.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Обещанные Путиным выплаты семьям с детьми: при чем тут Навальный? В связи с кризисом из-за коронавируса семьям с детьми до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка, пообещал президент РФ. В плане Навального о такой мере карикатурист Сергей Елкин уже читал.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Полицейская этика во времена коронавируса в России Пока Россия, по словам пресс-секретаря Путина Пескова, приближается к плато эпидемии коронавируса, МВД работает над кодексом этики для полицейских. Сергей Елкин о том, как это сочетается.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Финансовая помощь россиянам на карантине: даже не надейтесь? Объявит ли президент Владимир Путин о прямых выплатах населению во время пандемии коронавируса? Рассчитывать на это не стоит, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Как перчатки могут защитить от коронавируса? За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Помощь россиянам во время пандемии - на что рассчитывать? Многим россиянам нужна финансовая поддержка. Карантин в связи с эпидемией коронавируса оставил их без дохода. Сергей Елкин о том, на какую помощь от государства можно надеяться.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Карантинные каникулы: чем опасен коронавирус в России? Распространение коронавируса SARS-CoV-2 в России опасно не только само по себе. Во время объявленных Путиным карантинных каникул многие россияне остались без дохода. Взгляд Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина Владимир Путин сравнил пандемию коронавируса с набегами половцев и печенегов. Карикатурист Сергей Елкин об обращении российского президента к народу.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Как выжить во времена пандемии, или Новый вызов для Кремля Пандемия коронавируса SARS-CoV-2, экономический кризис, низкие цены на нефть - российские власти столкнулись с серьезными вызовами. Но Сергей Елкин сомневается в эффективности политики Кремля.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Самоизоляция в России на примере Владимира Путина Россиян призывают оставаться дома из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. А какой пример подает согражданам президент России Владимир Путин? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина 50 млрд долларов для экс-акционеров ЮКОСа - русская классика Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Карикатурист Сергей Елкин о призраке, который не отпускает Кремль, как героя стихотворения Пушкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Протоиерей РПЦ о гражданском браке: черт попутал? Протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". Церкви пришлось извиняться. Портрет Смирнова от карикатуриста Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Приговор по делу "Сети": с оглядкой на прошлое? Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. Обвиняемые говорят о пытках во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян? Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Доступ к личным данным в режиме онлайн - как это будет Предоставить следователям доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн предложил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. Как это будет выглядеть, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Помилует ли Путин израильтянку, осужденную в РФ за наркотики? Израильтянка Наама Иссахар, отбывающая тюремный срок в России за контрабанду гашиша, все-таки написала президенту Путину прошение о помиловании. Сергей Елкин об играх в милосердие.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Имущество семьи Мишустина: откуда деньги у родственников нового премьера? После назначения Михаила Мишустина премьер-министром РФ в СМИ появились данные о дорогой недвижимости его семьи. Сергей Елкин о шлейфе, от которого Мишустину будет нелегко избавиться.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России? Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Борьба с изменением климата по-российски Минэкономразвития России разработало национальный план по адаптации экономики к изменениям климата. Свое решение проблемы предлагает и карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Чем объясняется приступ щедрости Владимира Жириновского Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал на Красной площади деньги, как он выразился, "крепостным" и "холопам". Карикатурист Сергей Елкин о том, почему он это сделал.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Какие приключения ожидают Деда Мороза в России? Кому - новогодний утренник, а кому - массовое мероприятие. И его организатору Деду Морозу не избежать тщательного досмотра, шутит карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Кто виноват в отстранении России от Олимпиад? WADA отстранила Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных допинг-проб. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто спалил олимпийские мечты россиян.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Когда Фемида в России превращается в Джокера Судебный произвол и неоправданно жесткие приговоры российской Фемиды карикатуристу Сергею Елкину напоминают Джокера из одноименного фильма.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина По кому бьют контрсанкции Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Почему Москва слезам росгвардейцев не верит, а суды верят Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле".

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Закон об оскорблении властей: ответная реакция За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться. Автор: Сергей Елкин

