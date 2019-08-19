Комментарий: Идея купить Гренландию - холодный расчет Трампа

Известно, что в вопросе изменения климата, вызванного деятельностью человека, президент США Дональд Трамп занимает скептическую позицию. В то же время новость о таянии ледников в Гренландии, похоже, его радует. Ведь за Гренландией расположена Арктика - один из наименее изведанных регионов планеты с огромным экономическим потенциалом.

Очевидно, что за предложением президента США купить Гренландию скрывается заинтересованность Вашингтона в имеющихся на ее территории полезных ископаемых, доступ к которым вскоре существенно упростится благодаря изменению климата и таянию ледников. Об этом знает даже Трамп, который отрицает само существование проблемы глобального потепления. Глава Белого дома не делает секрета из того, что Вашингтон стремится обойти своих конкурентов в борьбе за Арктику.

Вашингтон хочет доминировать в Арктике

Оливер Саллет

Между тем в число стран, претендующих на Арктику, входят не только США, Норвегия и Дания, но и Россия - геополитический соперник Трампа, и даже Китай. Пекин не обладает территориями в Арктическом регионе, но при этом настойчиво и недвусмысленно предъявляет на него претензии, аргументируя это тем, что КНР является территориально близкой к Арктике страной.

Очевидно, что в случае Трампа речь идет о гораздо большем, нежели просто о покупке недвижимого имущества. В конкуренции за природные ресурсы и морские пути проявляется геополитическая борьба старых и новых мировых держав за установление нового миропорядка. Дональд Трамп стремится ни много ни мало к доминированию США в Арктике и должен сражаться за это со своими конкурентами - Россией и Китаем.

При этом идею включить Гренландию в состав США нельзя назвать новой: в 1946 году это уже пытался сделать президент США Гарри Трумэн. Тогда, как и в этот раз, Дания поблагодарила Вашингтон за предложение, однако отказалась от него. А если полистать учебники истории, то обнаружится, что Вашингтон в прошлом приобрел за деньги Аляску, Луизиану и Виргинские острова. Действительно: почему же лозунг "сделать Америку снова великой" в один прекрасный день нельзя будет применить и к Гренландии?

Трамп подрывает существующий миропорядок

Однако с 1946 года прошло не только семь десятилетий. В первое время после окончания Второй мировой войны новый мировой порядок только предстояло сформировать - в основном под руководством Вашингтона. На сегодняшний день страны Запада - в том числе и Данию с США - объединяет их совместное членство в НАТО. Этот военный альянс служил гарантом свободы и многостороннего сотрудничества.

Сейчас, однако, Китай стремится лишить США статуса мирового лидера: частичную ответственность за это несет и нынешний глава Белого Дома. С тех пор как Трамп стал президентом США, он подрывает основы западной модели миропорядка, способствует расколу внутри Евросоюза, ставит под вопрос целесообразность существования НАТО, сближается с диктаторами и дистанцируется от старых западных союзников Вашингтона. Предложение купить Гренландию можно считать нарушением табу, однако это вписывается в мировоззрение президента США.

Автор: Оливер Саллет, обозреватель DW

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