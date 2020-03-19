Комментарий: Зеленский зря поделился властью с олигархами из-за коронавируса

В период эпидемии коронавируса Зеленский реанимировал созданную Кучмой систему "вотчин" для олигархов, поручив им помогать областям. Их помощь Украине не будет безвозмездной, уверен журналист Сергей Руденко.
Накануне введения в Украине карантина Владимир Зеленский собрал отечественных олигархов на "тайную вечерю" и попросил их о финансовой помощи в борьбе с коронавирусом. За каждым отныне закреплена область, которой он должен помогать - финансово и организационно. Поделившись властью, президент на государственном уровне реанимировал созданную еще Леонидом Кучмой систему "вотчин" для олигархов.
Несостоявшийся побег Зеленского от олигархов
В первое полугодие своего президентства Владимир Зеленский демонстративно подчеркивал свою независимость. Он обещал стране "деолигархизацию" СМИ, демонополизацию экономики, поддержку малого и среднего бизнеса. Владимир Александрович всячески пытался доказать: он - не чей-то проект и не марионетка Игоря Коломойского, как утверждали его оппоненты. Хотя Коломойский и внес свою лепту (как минимум информационную) в победу худрука студии "Квартал-95" на выборах. Не будь олигарха с его телеканалом "1+1", Зеленский вряд ли бы стал президентом Украины.
Впрочем, "карантинный период" Зеленского закончился быстро. Никакой "деолигархизации" не произошло. Уже в июне 2019 года новоизбранный президент попросил олигархов подключиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса. Те достаточно вяло отреагировали на это предложение. Коломойский и вовсе заявил: максимум, на что он способен, - "покрасить ларек или два", деньги, мол, под арестом.
С того времени произошло много разных событий. Приход-уход близкого к Коломойскому главы Офиса президента; назначение-отставка правительства, которое не слишком нравилось олигархам; неформальное восстановление "квот" олигархов в новом кабинете министров. К мартовской встрече Зеленского с представителями финансово-промышленных групп стало очевидно: без последних ему не обойтись. Система, которую он обещал разрушить, оказалась прочным фундаментом, на котором возведено здание под названием "Украина". Фундаментом, который еще 25 лет назад заложил тогдашний президент Леонид Кучма.
Помощь местной власти во время пандемии глазами олигархов
В том, что во время эпидемии COVID-19 Владимир Зеленский обратился за помощью к олигархам, нет ничего удивительного. Как и в том, какие регионы им предстоит курировать: те, где размещены их активы и организационные мощности. Подобную тактику в 2014 году, когда в Донбассе разворачивались боевые действия, использовал тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов. В тот период олигархи Игорь Коломойский, Сергей Тарута и Игорь Палица возглавили, соответственно, Днепропетровскую, Донецкую и Одесскую областные госадминистрации. Это отчасти позволило удержать ситуацию под контролем. На подобный эффект теперь надеется и Владимир Зеленский.
И его можно понять. Государственные институты оказались не в состоянии эффективно бороться с пандемией. Понятно, что хилая медицина, посредственные управленцы в правительстве, слабая экономика, проваленный бюджет - не лучшие союзники президента в нынешней ситуации. Зеленскому нужные быстрые решения и деньги. И то, и другое есть у тех, кто де-факто владеет Украиной - олигархов.
Ринат Ахметов, который отныне курирует сразу несколько областей, называет это помощью местной власти. И конечно же, президенту.
Что хочет взамен Ахметов? Говорит - ничего. Наверняка, это же публично заявят и Игорь Коломойский, и Виктор Пинчук, и Юрий Косюк, и другие из тех, кого Офис президента определил кураторами областей. Но кто же, простите, поверит в искренность тех, кто, зарабатывая миллиарды в Украине, десятилетиями не обращал внимания на отечественную медицину? Зачем людям, имеющим дорогую недвижимость в Европе и VIP-обслуживание в лучших клиниках мира, помогать рядовым украинцам? Попробуем ответить на этот вопрос.
Долг олигархам для Зеленского платежом красен
Украинские олигархи далеки от филантропии. Каждый из них прошел жесткий отбор в борьбе за выживание еще в середине 1990-х. Они лишены сантиментов, а уж тем более - иллюзий, что сделанное ими будет оценено по заслугам. История с Игорем Коломойским, который в 2014 году оборонял Днепропетровщину от возможного российского вторжения, а затем несколько лет был вынужден отсиживаться за границей - яркий тому пример.
Помощь олигархов стране сегодня - их попытка вернуть свой статус-кво не только в регионах, но и в целом в стране. Надо сказать, что они и раньше контролировали отдельные области, хлопотали о назначении "своих" губернаторов, создавали политические партии, распределяли места в Верховной раде и правительстве. Но олигархи хотят, чтобы с ними считались и дальше. Чтобы их интересы по-прежнему учитывались при распределении госбюджета, экспортно-импортных квот и налоговых льгот, возвращении активов и открытии рынка земли.
Политическое влияние олигархов в Украине укрепится
Что обещал Зеленский восьмерке олигархов, взявших на себя кураторство над регионами Украины, широкой публике не известно. Но, очевидно, что вместе с экономическими преференциями они получили и политическое влияние. СМИ уже пишут, что в одной из восточных областей олигарх-куратор уже заявил губернатору, что теперь он в области главный. И это симптоматично.
В перспективе, когда президент Зеленский, не имеющий под собой четко работающей вертикали власти, станет олигархам ненужным, они вместе с региональной элитой могут прийти к новому консенсусу при выборе главы государства. И выбор может быть не в пользу Владимира Александровича. Думает ли об этом Зеленский, делясь на период карантина властью в стране с олигархами? Наверное, нет. И зря.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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