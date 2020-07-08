Комментарий: За сомнения в "Крым наш" будут сажать

Есть что-то глубоко символичное в том, что первыми же документами, внесенными в Думу после принятия поправок в Конституцию РФ, стали вовсе не законопроекты о школьных обедах, пенсиях или защите животных, а предложения по дальнейшему усилению репрессивной части законодательства. Пакет таких законов, предполагающих, в частности расширение печально известной статьи об экстремизме, планируется полностью принять в трех чтениях еще до конца июля.

Законы эпохи Обнуления

Ссылаясь на внесенную в конституцию поправку о запрете отчуждения от России любых территорий, авторы законопроекта, по сути, объявляют преступлением любое альтернативное официозному мнение относительно границ России.

Федор Крашенинников

Статью 280 Уголовного кодекса ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") дополнят второй частью - "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качества наказания по ней предлагается лишать свободы на срок от шести до десяти лет.

Как частное лицо может нарушить территориальную целостность России - не совсем понятно. Зато остальные новшества, анонсированные главой думского комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым, вполне ясны с точки зрения их репрессивного применения: за призывы, которые могут быть истолкованы как агитация против территориальной целостности России, ее гражданам грозит административная ответственность - штрафы от 30 до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы выше - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Повторные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой уже уголовную ответственность в виде штрафа до 400 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет.

Крымский вопрос

Судя по недавнему приговору журналистке Светлане Прокопьевой, поводом для присуждения огромного штрафа в России и сейчас может стать неугодное властям или силовым структурам публицистическое высказывание - главное найти нужных "экспертов". Но анонсированные поправки существенно расширяют возможности для преследования несогласных с властью.

С учетом всей печальной практики применения статьи об экстремизме, вполне можно предположить, что теперь любая отличная от официальной трактовка аннексии Крыма в 2014 году и ее последствий легко будет превращаться в повод для административного, а потом и уголовного преследования - будь то частная позиция гражданина или партийная программа. Например, в сложное положение попадает партия "Яблоко", которая с 2014 года занимает твердую позицию по крымскому вопросу и в своих партийных документах призывает вернуть полуостров Украине.

В зону риска попадают оппозиционные политики, активисты, журналисты, публицисты и блогеры. И раньше в ответе на вопрос об отношении к аннексии полуострова живущим в России оппозиционерам приходилось тщательно выбирать выражения, но после того, как предлагаемые поправки будут приняты, вопрос этот может стать роковым: надо будет или вовсе отказываться говорить о Крыме, или готовиться к расплате за свои слова - не только деньгами, но и свободой.

Конституция единомыслия

Несмотря на то, что 1 июля были приняты только поправки к тексту Основного закона 1993 года, старая конституция со всеми декларируемыми ею либеральными свободами и гражданскими правами фактически упразднена. Не удивительно, что некоторые горячие головы предлагают сделать 1 июля праздничным днем - вместо 12 июня. И это вполне логично: от той России, которую символизирует нынешний праздник, в моральном смысле не осталось практически ничего.

Те, кто думали, что общественное сопротивление поправкам и бесцеремонной процедуре их принятия произведет на власть отрезвляющее действие, ошибались, или они недооценивали своих оппонентов. Главный вывод, который российская власть сделала из прошедшего голосования - надо еще жестче подавлять всех недовольных и несогласных, чтобы к следующим голосованиям они не смели даже думать о каком-то сопротивлении и всегда помнили, что могут быть наказаны уже просто за отличное от официальной позиции мнение.

Очевидно, что власть не собирается идти ни на какие компромиссы или уступки, не готова корректировать свой курс, даже видя недовольство со стороны тех или иных групп населения. На все вызовы у Кремля один ответ - усиление давления на гражданское общество и расширение возможностей для новых репрессий.

Сразу после голосования сенатор Алексей Кондратьев предлагал объявить изменниками Родины всех, кто агитировал против поправок, и наказывать их. Несмотря на экстравагантность и антиконституционность таких призывов, сама по себе идея криминализации любого инакомыслия явно нравится обитателям Кремля, и потому можно быть уверенными: обсуждаемые сейчас новые репрессивные законы точно не станут последними.

Перемены к худшему в России набирают темп, и первые дни жизни России по обновленной конституции не оставляют никаких сомнений относительно того, в какую сторону ведет российское общество Владимир Путин и сплотившаяся вокруг него правящая элита.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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