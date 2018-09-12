 Комментарий: За предпенсионный возраст в России теперь будут увольнять | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 12.09.2018

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Мнения

Комментарий: За предпенсионный возраст в России теперь будут увольнять

Россиянам поколения 50+ следует опасаться не столько повышения пенсионного возраста, сколько введения уголовной ответственности работодателей за увольнения, считает Андрей Гурков.

Символическое фото: увольнение

Россияне возмущены пенсионной реформой и неожиданно активно против нее протестуют. При этом их гнев направлен в основном или даже исключительно против повышения пенсионного возраста. А вот другая мера государства, которая может обернуться для будущих пенсионеров, особенно для нынешнего поколения 50+, куда более серьезными неприятностями, многими, похоже, как угроза пока не воспринимается.

Мера, по идее призванная смягчить последствия пенсионной реформы

Речь идет об одной из тех мер, которые Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа вообще-то предложил для того, чтобы "максимально смягчить" последствия пенсионной реформы. По его мнению, необходимо "установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста". 

Андрей Гурков

Андрей Гурков

Соответствующий законопроект, внесенный президентом, Госдума РФ рассмотрит в первом чтении 13 сентября. При этом предпенсионным возрастом глава государства предложил на переходный период считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

На первый взгляд подобное ужесточение законодательства выглядит как забота о трудящихся. Однако опыт мировой экономики и, в частности, стран с влиятельными левыми партиями на юге и западе Европы, показывает, что усиление государственного регулирования рынка труда нередко дает обратный эффект. В данном случае велика вероятность, что в России именно это и произойдет.

Под угрозой: женщины около 50 лет и мужчины на пороге 55-летия

Ведь пятилетний мораторий на увольнения означает, что наемный работник, официально вступив в предпенсионный возраст, тут же становится неприкасаемым: от него уже даже при большом желании трудно избавиться - по судам затаскает. Многие работодатели наверняка полагают (и, думается, не без оснований), что в таких условиях некоторые сотрудники могут, скажем так, перестать трудиться с огоньком.

Как в таком случае должен поступить работодатель? Тем более в ситуации, когда экономика России растет медленно, перспективы предприятия туманны, а потому достаточно велика вероятность того, что в ближайшие пять лет так или иначе придется сокращать штаты.

Работодатель будет предусмотрительно увольнять тех, кто в обозримом будущем достигнет предпенсионного возраста. В сегодняшней России это означает: женщин, приближающихся к 50 годам, и мужчин на пороге 55-летия.

На "Уралэлектротяжмаше", похоже, началось

Судя по сообщению информационного агентства Ura.ru из Екатеринбурга, обошедшему многие российские СМИ, на "Уралэлектротяжмаше" именно это и началось. По данным источника агентства, "на заводе под сокращение попали мужчины в возрасте около 55 лет", что руководство предприятия объясняет "оптимизацией" производства, а заводчане связывают с пенсионной реформой.

Даже если в данном конкретном случае факты не подтвердятся: сообщение из промышленного Екатеринбурга - это предвестник неизбежного опасного тренда, порожденного извечной российской зарегулированностью экономики. Хотели как лучше, а получилось, как всегда. 

Надо ментально и материально готовиться к любым поворотам

Так что если постепенное повышение пенсионного возраста грозит россиянам "всего лишь" тем, что им придется дольше работать, то скорое введение уголовной ответственности работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста грозит целому поколению 50+ преждевременной потерей работы и огромными проблемами при дальнейшем трудоустройстве. Особенно, если квалификация не очень высока и к тому же устарела.

Контекст

Около 400 участников акции протеста против повышения пенсионного возраста задержаны в Санкт-Петербурге. DW о том, как демонстрантам не дали дойти до Дворцовой площади. (09.09.2018)

В своем телеобращении на тему пенсионной реформы Владимир Путин, как и ожидалось, сыграл роль большого модератора, считают опрошенные DW эксперты. А заодно разыграл "женскую карту". (29.08.2018)

Ведь понятно, что впредь кадровики всеми правдами и неправдами будут пытаться не брать тех, кому до пенсии осталось чуть более пяти лет и уж тем более тех, кто уже вступил в официальный предпенсионный возраст.

Не исключено, что новый закон парадоксальным образом даже даст дополнительный импульс назревшей автоматизации и цифровизации, ведь установка нового станка в цеху или софта в бухгалтерии может оказаться более выгодным делом, чем пятилетнее содержание немолодого персонала.

Что же в таком случае делать поколению 50+? Поскольку и пенсионная реформа, и закон об уголовной ответственности работодателей будут, несомненно, приняты, остается только ментально и материально подготовиться к любым поворотам в собственной биографии: к потере работы, к курсам повышения квалификации, к смене профессии, к переезду туда, где остро нуждаются в кадрах любого возраста.        

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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