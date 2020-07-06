Комментарий: Журналистика мнений теперь в России вне закона

Дело Светланы Прокопьевой - важный показатель не только для журналистского цеха, но и для всего общества. Мы видим, как далеко готова зайти власть - и конкретно силовики - в борьбе с публичной критикой. Светлану Прокопьеву судили за слова, которые интерпретировали эксперты. И именно их интерпретация слов журналистки легла в основу решения суда.

Обвинительный приговор фактически ставит вне правового поля всю журналистику мнений. Да, Прокопьева сегодня отправилась не в СИЗО, а домой. Да, она сможет продолжить работать по профессии. Но ведь этого дела вообще не должно было быть! Тем не менее оно есть. И есть приговор. Это значит, что теперь каждый колумнист - потенциальный объект преследования со стороны силовиков.

Татьяна Фельгенгауэр

После оглашения приговора коллеги несколько иронично говорили о "победе гражданского общества". Активисты правозащитного движения более уверенно связывали решение суда с общественным резонансом. Я бы не стала проводить прямую связь между выбранным судом почти минимально возможным наказанием и кампанией в защиту Светланы Прокопьевой. Мне представляется, что в этом деле, как и во многих других, мы видим одну из главных черт российского государства - неумение оправдывать.

Великодушие и милосердие - признаки сильного государства

Светлана Прокопьева в своей колонке писала про сильное государство. Государство, власть в котором принадлежит силовикам. Вот только сил у этого государства хватает лишь на запугивание, а у правоохранительных органов - на выполнение норм внутренней статистики. Они не готовы развернуть в полную силу репрессивный аппарат, но могут малодушно держать всех на крючке репрессивного законодательства. А такие дела, как дело против Светланы Прокопьевой, выглядят еще и мелочной местью региональных силовиков за критические публикации журналистки.

Что такое сильное государство? То, которое умеет проявлять великодушие и милосердие. То, которое не боится слов. А еще то, которое умеет оправдывать. Статистика, которой хвастаются силовики, на самом деле свидетельствует: государству не хватает сил ни на то, чтобы оправдать, ни на то, чтобы помиловать. Почему-то эти понятные и очень важные государственные функции российская власть считает проявлением слабости.

Власть не умеет признавать ошибки

Но самое главное, власть никогда не признает свои ошибки. Дело Светланы Прокопьевой было ошибкой с самого начала. И казалось даже, что сами силовики это понимают: следствие шло очень долго, а обвинение предъявили лишь спустя полгода после возбуждения дела. Но так как навыка признавать ошибки у государства нет, остановить этот процесс было невозможно. А в результате - позорный и проигрышный для силовиков приговор. Но, повторюсь, не следует считать это победой гражданского общества.

Громкие дела с массовыми кампаниями поддержки обвиняемых часто заканчиваются для следователей и прокуроров именно так: почти оправданием, "условкой" или штрафом. Тем ожесточеннее и чаще, как мне кажется, силовики нападают на простых граждан. И о таких делах мало кто знает. В чем опасность такого паттерна - как раз об этом шла речь в колонке Светланы Прокопьевой. Да, в той самой, из-за которой сегодня журналистку абсолютно незаконно признали виновной в оправдании терроризма.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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