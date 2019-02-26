 Комментарий: ″Евровидение″ без Maruv - проиграли все, кроме России? | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 26.02.2019

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Мнения

Комментарий: "Евровидение" без Maruv - проиграли все, кроме России?

Произошедшее с Maruv после победы в украинском отборе на "Евровидение" будет иметь последствия. Зрители чувствуют себя обманутыми, а у Кремля есть новый повод для пропаганды, пишет Сергей Руденко.

Певица Maruv в финале отборочного конкурса в Украине на Евровидение-2019, 23 февраля 2019 года

Певица Maruv в финале отборочного конкурса в Украине на "Евровидение-2019"

Громким скандалом завершился отборочный турнир за право представлять Украину на "Евровидении-2019". Победительница конкурса певица Maruv (Анна Корсун), получившая в финале максимальное количество голосов от жюри и зрителей, не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ).

Исполнительница посчитала неприемлемыми для себя условия, которые были ей предложены. По словам певицы, помимо запрета на гастроли в России, она без разрешения НОТУ не могла общаться с журналистами и импровизировать на сцене. Отказ Maruv от поездки на фестиваль в Израиль, очевидно, откроет перед ней российский рынок. Кремлевская пропаганда уже взялась лепить из нее жертву украинской "хунты".

"Чей Крым?" и "4 миллиарда россиян"

Нынешний финал национального отбора на "Евровидение" в Украине был и без того политизирован. Поводом для этого послужило интервью финалистов - дуэта "Анна-Мария". Певицы-близнецы отказались отвечать на вопрос журналиста: "Чей Крым?" И понятно, почему. Их мама Лариса Опанасюк служит вице-премьер-министром правительства аннексированного полуострова и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма", а отец Александр Опанасюк - бывший судья, работавший до недавнего времени на оккупационную власть. 

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Именно ситуация вокруг дуэта "Анна-Мария" заставила украинцев более пристально взглянуть на других участников отбора. И оказалось, что едва ли не каждый второй из них гастролирует в России - стране, которая в Украине официально признана агрессором, а одна из участниц и вовсе является гражданкой РФ. Организаторы отбора вдруг прозрели - для части финалистов российская сцена не является чужой. Но было уже поздно. И если судьба дуэта "Анна-Мария" уже была предрешена, то по поводу остальных конкурсантов оставались вопросы. Правда, недолго.

Победа Maruv, исполнительницы, которая активно гастролирует в России, еще больше взвинтила политический градус национального отбора  на "Евровидение". Против нее сразу же ополчились многие украинцы в соцсетях, общественные деятели и политики. Что, собственно, и понятно: певица, которая гастролирует по российским городам и весям, никак не вписывалась в образ представительницы Украины - страны, которая вынуждена давать отпор агрессии РФ. А ее фраза "Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность" и подсчеты количества граждан России - то ли "четыре миллиона", то ли "четыре миллиарда" - практически не оставляли ей шансов на поездку от Украины в Тель-Авив. Даже несмотря на то, что она набрала максимальное количество голосов жюри и зрителей. 

Коллаборация - вопрос совести

Все то, что происходило с Maruv после победы в национальном отборе, было попыткой НОТУ создать правила уже после "финального свистка". До этого момента ведь никто даже не принимал во внимание, гастролировал ли конкурсант в России. Запрета на участие в конкурсе таких артистов не существовало. И, очевидно, не будь скандала с дуэтом "Анна-Мария", вряд ли кто-нибудь обратил бы на это внимание. Но НОТУ решила исправить ошибку, внеся в контракт с победителем, среди прочего, пункт о запрете ему гастролировать в РФ. К слову, на этот пункт Maruv, у которой на апрель запланированы сольные концерты в Москве и Петербурге, была согласна. Но потом заявила, что она - музыкант, а не "бита на политической арене" и не готова выступать с лозунгами в поддержку украинских политиков.

Организаторов украинского отбора вполне можно понять. На кону - репутация страны, которую на "Евровидении" будет представлять победитель отборочного конкурса. А он, по мнению НОТУ, должен соответствовать образу патриота Украины, а не быть коллаборантом. Правда, на сегодняшний ни один закон, ни одно решение не запрещает украинским артистам выступать в России. Хочешь - колеси с концертами хоть от Владивостока до Калининграда. Это вопрос совести и самосознания каждого исполнителя. Как, впрочем, и каждого украинского бизнесмена, ведущего в условиях войны торговлю с Россией, или политика, летающего в Москву.

Контекст

Национальная общественная телерадиокомпания Украины не подписала договор с певицей Maruv об участии в "Евровидении", сославшись на политизацию и разногласия с исполнительницей. (25.02.2019)

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Попытки России переиграть "Евровидение" привели не только к поражению Юлии Самойловой. Пострадать может популярность конкурса в стране, предупреждает Андрей Бреннер. (11.05.2018)

Попытка НОТУ в пожарном порядке исправить ситуацию с Maruv будет иметь для организаторов национального отбора тяжелые репутационные последствия. Зритель, голосовавший за финалистов, чувствует себя обманутым. Певица твердит о политической подоплеке истории, произошедшей с ней, и говорит о предвзятости НОТУ. А Россия уже во всю проклинает украинских "фашистов", засудивших "бедных девочек из Крыма" и Maruv.

Maruv и "Анна-Мария" - будущие звезды в России?

Maruv, как и дуэт "Анна-Мария", очень скоро могут станут частью российского шоу-бизнеса. Москва всегда умело использовала и использует тех, кого в Украине считали предателями и коллаборационистами. Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий давно уже живут и гастролируют в России. Для обычных российских обывателей они - жертвы украинской "хунты". А жертвам Кремль помогает - концертами, эфирами, вниманием, государственной поддержкой. Потому что для Москвы это не шоу-бизнес, а большая политика.

Осознает ли Maruv, что после всего случившегося она очень легко может превратиться в пропагандистскую игрушку в умелых руках Кремля, трудно сказать. Но для этого есть все предпосылки. Соблазн покорить российский шоу-бизнес у певицы наверняка велик. И от него редко кто отказывается. Исключение - разве что украинка Анастасия Приходько, которая с началом войны в Донбассе покинула Москву. Но это единичный случай. Империя умеет делать артистам предложение, а затем использовать их в своих пропагандистских целях. Тем более, против Украины.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ефим Шуман


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Ссылки в интернете

Интервью дуэта "Анна-Мария"

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