 Комментарий: Демократия в Турции еще жива | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 24.06.2019

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Мнения

Комментарий: Демократия в Турции еще жива

Уверенная победа оппозиционного кандидата на повторных выборах мэра Стамбула стала важным событием для турецкой демократии, считает Эркан Арикан.

Экрем Имамоглу выступает перед сторонниками после победы на выборах мэра Стамбула

Экрем Имамоглу выступает перед сторонниками после победы на выборах мэра Стамбула

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу на повторных выборах мэра Стамбула снова одержал победу. В этот раз  не только до 9 процентных пунктов увеличился отрыв Имамоглу от соперника - представителя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, но и выросла явка избирателей. 23 июня 2019 года, несомненно, войдет в историю Турции.

Пощечина Эрдогану

В 19:15 по местному времени ряд телеканалов сообщил на тот момент еще не подтвержденные данные о победе оппозиционного кандидата. Если на первых выборах, прошедших 31 марта, Имамоглу опередил Йылдырыма на 13 тысяч голосов избирателей, то в этот раз перевес в пользу оппозиционного кандидата составил около 800 тысяч голосов.  Для многих людей это стало важным сигналом того, что демократия в Турции все еще жива.

Эркан Арикан

Эркан Арикан

Одним из признаков жизни демократии является также тот факт, что многие политические противники Имамоглу, осыпавшие его перед выборами оскорблениями и пытавшиеся дискредитировать всеми способами, теперь растерянно поздравляют его с победой.

В том числе и президент Реджеп Тайип Эрдоган. Для него победа Имамоглу стала настоящей пощечиной, ведь он всеми силами пытался обеспечить победу своему кандидату, в том числе оказывал давление на Высшую избирательную комиссию. И в результате получил ответ избирателей.

"Нам нужна справедливость"

В этот раз правящая ПСР пыталась добиться расположения к себе курдского населения так активно, как она не делала этого никогда ранее. Однако прокурдская Партия демократии народов (ПДН) призвала своих сторонников голосовать за Имамоглу.

Кроме того, наверное впервые в Турции люди так активно демонстрировали свое стремление к демократии. Вскоре после того, как Высшая избирательная комиссия назначила повторные выборы на 23 июня, многие курортные города призвали жителей Стамбула прервать отпуска, чтобы поучаствовать в голосовании. Были организованы чартерные авиарейсы, арендованы автобусы, многие люди использовали райдшеринг.

Контекст

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В результате несколько сотен тысяч избирателей - по некоторым данным, до полутора миллиона - на один день вернулись в Стамбул, чтобы поучаствовать в голосовании. Молодожены по пути в ЗАГС заезжали на избирательные участки. Один стамбульский таксист сказал мне: "Я всегда голосовал за ПСР (партию Эрдогана. - Ред.). В этот раз не буду. Нам нужна справедливость. Мы - верующие люди, а не лицемеры".

Что значит для Эрдогана поражение ПСР в Стамбуле?

Президент Турции Эрдоган оказался в затруднительном положении. Он не может продолжать прежний жесткий курс, ограничивая свободу прессы и оказывая политическое давление на оппозицию. Теперь к внешнеполитическому балансированию, которым Эрдоган занимается уже не первый год, добавится внутриполитический фронт против него.

Потеря 15-милионного Стамбула после 25-летнего правления в нем ПСР не пройдет для президента бесследно. Появляется все больше признаков того, что прежние соратники ждали такого исторического поражения Эрдогана. Слухи прошлых месяцев о том, что политики, участвовавшие в создании ПСР, намерены основать новую партию, получили после выборов в Стамбуле новую подпитку.

Означает ли это конец эры Эрдогана? Скорее всего, нет. Он не сдастся. Однако поражение в Стамбуле станет поворотным пунктом в политике президента. У него есть две возможности: продолжить закручивать гайки, или предпринимать все возможное, чтобы сохранить власть. Его главная цель - оставаться президентом страны как минимум до 2023 года, когда будет отмечаться 100-летие основания Турецкой республики. Однако в будущем президенту Эрдогану придется идти на политические компромиссы, может быть, впервые в его политической карьере.

Автор: Эркан Арикан, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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