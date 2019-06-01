Комментарий: Гомосексуальность - не болезнь

То, что сказал в начале недели министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn), - это совершенно однозначный и очень важный сигнал. "Гомосексуальность - не болезнь, поэтому и лечить ее причины нет", - заявил он и тем самым конкретизировал свои планы запретить в Германии все процедуры, заявленной целью которых является изменение гомосексуальной ориентации на гетеросексуальную. Тому, кто станет предлагать так называемую "конверсионную" (репаративную) терапию для гомосексуалов, будет грозить наказание в виде лишения свободы до одного года или крупный денежный штраф.

Малоизвестная практика

Это шаг - правильный по многим причинам, и сейчас он весьма актуален в силу печальных обстоятельств. В Германии предложение Шпана проливает свет на терапевтическую практику, о которой многие совсем не знают.

Инес Поль

Между тем тысячи подростков и взрослых ежегодно проходят терапию, целью которой является изменение их сексуальной идентичности. Такая практика - свидетельство презрения к человеку, никаких же доказательств того, что путем таких действий можно изменить сексуальную ориентацию, не существует. Зато хорошо известны возможные последствия такой терапии: депрессии, панические атаки и высокий риск суицида.

К тому же мы видим, как в странах ЕС, например, в Польше, растет дискриминация в отношении гомосексуалов. На Балканах страх перед насилием и дискриминацией является повседневной реальностью для представителей ЛГБТ - сообщества. В России гомосексуализм подводят под статьи уголовного кодекса, относят к "нетрадиционным сексуальным отношениям": геям и лесбиянкам, которые не скрывают свою сексуальную идентичность, грозят денежные штрафы и даже заключение.

Гомосексуалы все еще живут в страхе

Примерно в трети стран мира гомосексуальные отношения считаются преступлением. Среди всех арабских стран только в Иордании гомосексуальность легальна.

По данным международной ассоциации ILGA, защищающей интересы сексуальных меньшинств, во многих государствах за гомосексуальные отношения до сих пор грозит смертная казнь. К таким странам, в частности, относятся Афганистан, Йемен, Пакистан, Саудовская Аравия и Судан.

Предложение министра здравоохранения Германии еще раз демонстрирует четкую позицию федерального правительства и заслуживает признания. Не в последнюю очередь потому, что и в рядах христианских демократов, каковым является и Йенс Шпан, есть политики, до сих пор выступающие против однополых браков.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

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