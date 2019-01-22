Комментарий: Германо-французская дружба как пример для России и Украины

22 января 2019 года в Ахене президент Франции Эмманюэль Макарон и канцер Германии Ангела Меркель подписали новый германо-французский договор. Предыдущий большой договор между двумя странами был подписан 22 января 1963 года в Париже тогдашним президентом Франции Шарлем де Голлем и первым канцлером послевоенной Германии Конрадом Аденауэром.

История и символы Елисейского договора

Послевоенная дружба немцев и французов полна исторических символов, поэтому и новый договор был подписан в Ахене - столице Карла Великого, знаковой фигуры общеевропейской истории. Много символики было и при подписании предыдущего документа. Ключевым моментом подготовки к заключению Елисейского договора (так обычно называют договор 1963 года, так как он был подписан в Елисейском дворце, официальной резиденции французских президентов) стало совместное посещение лидерами двух соседних стран Реймсcкого собора - одного из важнейших храмов Франции, места коронации французских королей, разрушенного немецкими войсками во время Первой мировой войны и восстановленного незадолго до начала Второй мировой. Любопытная деталь, характерная для предыдущей истории франко-германских отношений: никакой военной необходимости обстреливать Реймсский собор в 1914 году у немцев не было, это была объявлено местью французам за то, что в 17 веке они повредили собор в Шпайере.

Федор Крашенинников

Елисейский договор предусматривал регулярные встречи лидеров и министров двух государств, координацию позиций по вопросам обороны, безопасности и внешней политики. Несмотря на то, что каких-то конкретных задач и целей Елисейский договор не содержал, он стал одним из важнейших документов европейской интеграции. Для рядовых граждан двух стран наиболее важными были гуманитарные аспекты договора, посвященные культуре и сотрудничеству в области молодежной политики, взаимному признанию университетских дипломов и так далее.

Ахенский договор на смену Елисейскому

Ахенский договор углубляет и расширяет сотрудничество Франции и Германии в самых разных сферах. Даже сам по себе он гораздо более объемен: в немецкой версии это - шестнадцать страниц текста, в то время как Елисейский договор умещался на шести.

Новый договор предполагает еще более тесное сотрудничество по вопросам обороны, безопасности и внешней политики и прямо указывает, что приоритетом для дипломатических усилий двух стран должно стать принятие ФРГ в число постоянных членов Совета безопасности ООН. Кроме того, договор охватывает сферы экономики, образования и вообще все важнейшие аспекты жизни двух стран и ставит целью их дальнейшую интеграцию.

На фоне "Брекзита" и роста евроскептицизма новое соглашение между Францией и Германией – действительно хорошая новость для всех тех, кто верит в будущее единой Европы: две крупнейшие страны подтверждают свою верность евроинтеграции и курсу на дальнейшее сближение.

Германия и Франция: дружба после ненависти

Послевоенное германо-французское сближение - удивительный пример того, как две соседние страны, много десятилетий и даже веков противостоявших друг другу, оказались в итоге ближайшими союзниками.

Германия и Франция - это страны с большими традициями воинствующего национализма, шовинизма и взаимными историческими претензиями, уходящими корнями в Средние века. Франция вела войны на территории германских государств, войска Наполеона смели старый порядок на немецких землях и привели к появлению идеи о необходимости создания немецкой нации и единого немецкого национального государства. Провозглашение Германской Империи в 1871 году сознательно было приурочено Бисмарком к унизительному поражению Франции и утратой ею части территории. Потом была Первая мировая война, а спустя 21 год после ее окончания - Вторая. Таким образом, трижды за 75 лет две страны воевали друг с другом!

Если бы отношения современной ФРГ и Французской республики следовали в русле предыдущей политической истории двух стран, особенно в том виде, в котором ее трактовали шовинисты по обе стороны границы, то ничего кроме ненависти и вражды между немцами и французами вроде бы не могло бы и быть. Но после последней войны лидерам обоих стран хватило мудрости и мужества перешагнуть через вековые противоречия и найти пути к сближению двух европейских народов.

Франко-германский союз - это отличный пример того, как многовековое противостояние двух соседних стран в итоге заканчивается тесным политическим и экономическим союзом. Для граждан России и Украины, двух стран, которые стараниями своих правительств прошли от единства и дружбы до войны и ненависти, вся эта история может быть прекрасным примером на будущее. Если после многих войн и обид Франция и Германия смогли стать ближайшими союзниками, то дружеским отношениям России и Украины тем более нет альтернативы. Но чтобы противоречия между двумя странами и территориальные споры между ними закончились, оба государства должны стать подлинно демократическими, свободными и миролюбивыми, а их лидеры, политическая, экономическая и культурная элита приложить огромные усилия к поиску взаимопонимания, а не новых причин для обид и ненависти.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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