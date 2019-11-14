 Комментарий: В деле MH17 Европа поверит суду, а не Кремлю | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 15.11.2019

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Мнения

Комментарий: В деле MH17 Европа поверит суду, а не Кремлю

Новые данные Международной следственной группы по сбитому малайзийскому "боингу" нанесут серьезный репутационный удар по российской верхушке, считает Константин Эггерт.

На месте падения рейса MH17

В Нидерландах произошло очень неприятное для Кремля событие. Международная следственная группа (JIT), изучающая обстоятельства уничтожения малазийского авиалайнера в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, опубликовала новые данные, включая аудиозаписи. Они указывают на то, что представители российского руководства напрямую управляли так называемыми "ДНР" и "ЛНР" и, по сути, руководили всеми их действиями.

Кому поверят: Кремлю или голландским полицейским?

На одной из записей Александр Бородай, числившийся летом 2014 года премьер-министром "Донецкой народной республики", прямо говорит, что его задача - защита "интересов Российской Федерации". С одной стороны, вроде бы ничего нового тут нет. Спецслужбы Украины не раз публиковали документальные свидетельства того, что эти территории находятся под полным контролем российских силовиков и суверенитет "республик" - чистой воды фейк. Но Кремль и его союзники, в том числе, на Западе, всегда могут возразить: это, мол, часть пропагандистской войны официального Киева с "народом Донбасса".

Про заявления следственной группы в Нидерландах такого не скажешь. Голландские полицейские обнародуют те данные, которые станут основой для судебного процесса по делу о гибели авиалайнера с 298 пассажирами на борту. Этих бесстрастных людей, явно не очень любящих публичность и все еще не очень привыкших к ней за эти пять лет, волнуют только те факты, которые могут лечь в основу обвинительного заключения. Суд начнется 9 марта 2020 года. Как минимум для западной общественности, его выводы будут убедительными - просто потому, что доверие к независимости и беспристрастности судебной системы стран ЕС, как в самом союзе, так и во всем мире очень высокое.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

MH17 - в широком политическом контексте

Самое же неприятное для российского руководства заключается в том, что в аудиозаписях, обнародованных следственной группой, фигурируют имена помощника президента России Владислава Суркова и министра обороны Сергея Шойгу. До новых публикаций в качестве обвиняемых фигурировали три гражданина России и один Украины - все как один с хмурыми лицами и бесцветными постсоветскими биографиями. Суд над ними (пусть и заочный) и суд, на котором в качестве подозреваемых или, возможно, обвиняемых звучат имена Шойгу и Суркова - это два разных события. В том числе, и с точки зрения общественного внимания.

Все понимают, что никто ни в Москве, ни в Донецке, не отдавал приказ сбивать гражданский самолет. Наводчики "Бука" наверняка думали, что стреляют по транспортнику ВВС Украины. Это в тот же день подтвердил один из лидеров сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков), написав в соцсетях о сбитом АН-26 (позднее сообщение было удалено).

Однако суд будет рассматривать вопрос о том, как именно комплекс ПВО оказался на украинской территории, а не только то, кто конкретно включал радар и нажимал кнопку пуска. Потому что понять причину гибели почти трехсот невинных мужчин, женщин и детей невозможно вне более широкого политического контекста. Судьям в Гааге, привыкшим заниматься "обычными" убийцами и наркоторговцами, предстоит нестандартное для них дело - воссоздать историческую и политическую панораму одного из самых важных событий европейской истории двадцать первого века. По законодательству, они обязаны отследить все причины и следствия, которые привели к падению самолета.

Контекст

Эксперты Bellingcat получили новые сведения о перемещении ЗРК "Бук" из Донецка в Снежное в день катастрофы рейса MH17. Их значение DW объяснил основатель проекта Элиота Хиггинса. (23.06.2016)

В новом отчете о крушении самолета "Малайзийских авиалиний" эксперты Bellingcat называют имена тех, кто отобрал солдат в экипаж "Бука" и отдал приказ на пуск ракеты. (24.02.2016)

Элиот Хиггинс рассказал DW, почему официальное расследование причин крушения рейса MH17 тянется уже 2 года и что интересного есть в последнем отчете прокуратуры Нидерландов. (07.06.2016)

По данным издания, следственная группа объявит, что самолет был сбит российским "Буком" с территории, подконтрольной сепаратистам, и предъявит точные координаты зенитно-ракетного комплекса. (27.09.2016)

Суд в США обязал экс-лидера сепаратистов Игоря Гиркина выплатить 20 млн долларов за каждого из погибших при крушении Boeing 777 в Украине, родственники которых подали иск. Решение носит скорее символический характер. (30.01.2018)

Это значит, что без рассмотрения роли Москвы в событиях 2014 года никак не обойтись. Вдобавок еще неизвестно, какие новые данные откопает следственная группа к марту следующего года. Вполне возможно, что в поле зрения суда окажутся и другие имена и что приговор не ограничится четырьмя неизвестными людьми с кличками типа "Хмурый" и "Гюрза".

История про сбитый "боинг" понятна любому обывателю

Готов ли Кремль к тому, что суд в Гааге через год или два вынесет приговор, связывающий топ-фигуры российской власти с агрессивной войной? Думаю, что, несмотря на продолжающиеся попытки дискредитировать следствие как предвзятое, готов. Там знают, что PR-эффект от такого приговора, если его вынесут, будет крайне неприятным. Прочно забытая западными обществами война Украины и России вернется в общественное пространство. Причем вернется наглядно, без теоретических рассуждений о международном праве, суверенитете и прочих абстракциях.

Три сотни душ летели на работу, в отпуск или в гости и погибли, потому что в Москве X, Y или Z отдали приказ бить ракетами по украинским целям. Это более простая и понятная зеленщику из Мангейма и медсестре из Неаполя история, чем репортажи "Гардиан" о далеком "Дон-и-е-т-ске" или колонка во "Франкфуртер альгемайне" о неком "Кхрущеве", который отдал Украине "Крим" три четверти века назад.

У суда и приговора (если его вынесут) могут быть и конкретные последствия - иски семей жертв к официальной России. Полагаю, Москва готова была бы заплатить. Но сделать это - значит фактически признать за собой ответственность за случившееся. А к этому в Кремля явно не готовы. Возможно, пока не готовы - но, может быть, и никогда. Ясно только, что трагедия рейса MH17 будет с нами еще очень долго.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook:  Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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