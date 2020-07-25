Комментарий: Вырастить альтернативного лидера - мастер-класс от Кремля на примере Фургала

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в июле внезапно ворвался в десятку деятелей, которым больше всего, по данным исследования "Левады-центра", доверяют россияне. Причем он сразу обогнал оппозиционера Алексея Навального и бывшего премьера Дмитрия Медведева, поделив 7-8 места в рейтинге с Павлом Грудининым, экс-кандидатом в президенты от КПРФ на выборах 2018 года. Чья заслуга больше в таком росте его популярности и узнаваемости - самого Фургала или Кремля, который уволил его "в связи с утратой доверия"?

Губернатор на доверии

Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал считался "техническим кандидатом" на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году. До того момента, пока не выяснилось, что избиратели готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за ставленника "Единой России" и Кремля. Поэтому после избрания Фургал оказался практически единственным в стране "народным губернатором".

Иван Преображенский

Что в его случае подразумевалось под таким определением? Во-первых, взаимная лояльность губернатора и избирателей. Кремль сразу был настроен к Фургалу так негативно, что было понятно - заслужить любовь, а значит и доверие федерального центра ему не удастся. Как мы сейчас знаем, расследование уголовного дела против губернатора началось практически сразу же, как только он вступил в должность.

Так что с самого начала было понятно, что Фургалу (как, кстати, и президенту Владимиру Путину) надо иметь максимально высокий рейтинг. Другой страховки от увольнения у него просто нет. Именно поэтому он приглашал в Хабаровский край специалистов действительно высокого уровня - вроде вице-губернатора Юрия Золочевского, успевшего до хабаровской администрации поработать в таких серьезных организациях, как ВТБ, "Ренессанс-страхование" и финансовая группа "Альфа". Он, к слову, уже уволен новым врио губернатора Дегтяревым.

В общем, Фургал не только "пиарился", но и активно работал во имя интересов хабаровчан, понимая, что защитить его может только народная любовь. А ее нельзя заслужить, если мнение Кремля тебя волнует больше, чем мнение твоих избирателей. Но рост его популярности именно сейчас и за пределами Хабаровского края - заслуга все же не Фургала.

Правительство с другой планеты

Недостаток лояльности вкупе с возможным давлением со стороны партнеров по бизнесу, а также, естественно, уголовным делом стали причинами, по которым хабаровский губернатор был не только задержан, но и уволен Путиным "в связи с утратой доверия". Однако, как показывает опрос "Левады-центра", россияне тут не согласны со своим президентом.

Уже 3% (сразу втрое больше, чем раньше) заявляют, что Фургал вызывает у них доверие. Такой взлет - следствие его раскрутки в федеральных медиа. Внезапно россияне узнали, что еще бывают губернаторы, ради которых люди готовы выходить на несанкционированные митинги. И это для них достаточная рекомендация.

Доказать, что причина роста доверия к Фургалу именно в его невольной раскрутке федеральными медиа, рассказывающими о его преступлениях и "достижениях" его преемника Михаила Дегтярева нетрудно. По данным другого опроса того же "Левада-центра", 26% внимательно следят за протестами в Хабаровском крае, 57% россиян про них слышали, целых 45% относятся положительно к протестующим, а еще 26% - нейтрально. Так что доверие к Фургалу увеличивалось по мере роста осведомленности публики.

Если не Путин, то кто

Есть мнение, что у такого эффекта две причины. Первая: Владимир Путин и его окружение настолько вытоптали политическое поле, что в России "на безрыбье" может стать моральным авторитетом уже и человек, которого власти обвиняют в причастности к убийству. Главное - харизма и положительные результаты его работы в регионе.

Вторая причина: неадекватное восприятие властями реальной ситуации. В Москву идут заверения, что никакого "непутинского" большинства в Хабаровском крае нет, а мутят воду заезжие смутьяны, что только еще больше усиливает протесты. Не желая принимать реальность, опасаясь расстроить президента, Кремль сам создает Путину нового, совершенно неожиданного конкурента в борьбе за симпатии россиян.

Это может стать неприятной для властей тенденцией - когда любой, утрачивающий доверие главы государства, автоматически начнет приобретать его в глазах рядовых граждан. И чтобы этого избежать, кремлевским политтехнологам надо будет не только самим спуститься на землю, но и вернуть туда президента, который все больше уходит в глубины "фальсификации истории" и геополитических войн. Вот только реально ли это еще сделать?

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске Кто такой Сергей Фургал? Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске В чем обвиняют Сергея Фургала? 9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске Стихийные протесты в Хабаровске С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске "Фургала домой!" Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске К протестам примкнул Владивосток Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске "Миша, уходи!" 20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске В знак солидарности с Хабаровском Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске Трутнев как объект критики Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске Нападение на Наумова и Низовцева 24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах. Автор: Александра Елкина

