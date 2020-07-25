 Комментарий: Вырастить альтернативного лидера - мастер-класс от Кремля на примере Фургала | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 30.07.2020

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Мнения

Комментарий: Вырастить альтернативного лидера - мастер-класс от Кремля на примере Фургала

Недоверие Путина к Фургалу убеждает россиян в обратном. Благодаря уголовному делу россияне узнали про хабаровского губернатора и, похоже, заочно его полюбили, комментирует опрос "Левада-центра" Иван Преображенский.

На митинге в защиту Фуграла в Хабаровске, 25 июля

На митинге в защиту Фуграла в Хабаровске, 25 июля

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в июле внезапно ворвался в десятку деятелей, которым больше всего, по данным исследования "Левады-центра", доверяют россияне. Причем он сразу обогнал оппозиционера Алексея Навального и бывшего премьера Дмитрия Медведева, поделив 7-8 места в рейтинге с Павлом Грудининым, экс-кандидатом в президенты от КПРФ на выборах 2018 года. Чья заслуга больше в таком росте его популярности и узнаваемости - самого Фургала или Кремля, который уволил его "в связи с утратой доверия"?

Губернатор на доверии

Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал считался "техническим кандидатом" на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году. До того момента, пока не выяснилось, что избиратели готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за ставленника "Единой России" и Кремля. Поэтому после избрания Фургал оказался практически единственным в стране "народным губернатором".

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Что в его случае подразумевалось под таким определением? Во-первых, взаимная лояльность губернатора и избирателей. Кремль сразу был настроен к Фургалу так негативно, что было понятно - заслужить любовь, а значит и доверие федерального центра ему не удастся. Как мы сейчас знаем, расследование уголовного дела против губернатора началось практически сразу же, как только он вступил в должность.

Так что с самого начала было понятно, что Фургалу (как, кстати, и президенту Владимиру Путину) надо иметь максимально высокий рейтинг. Другой страховки от увольнения у него просто нет. Именно поэтому он приглашал в Хабаровский край специалистов действительно высокого уровня - вроде вице-губернатора Юрия Золочевского, успевшего до хабаровской администрации поработать в таких серьезных организациях, как ВТБ, "Ренессанс-страхование" и финансовая группа "Альфа". Он, к слову, уже уволен новым врио губернатора Дегтяревым.

В общем, Фургал не только "пиарился", но и активно работал во имя интересов хабаровчан, понимая, что защитить его может только народная любовь. А ее нельзя заслужить, если мнение Кремля тебя волнует больше, чем мнение твоих избирателей. Но рост его популярности именно сейчас и за пределами Хабаровского края - заслуга все же не Фургала.

Правительство с другой планеты 

Недостаток лояльности вкупе с возможным давлением со стороны партнеров по бизнесу, а также, естественно, уголовным делом стали причинами, по которым хабаровский губернатор был не только задержан, но и уволен Путиным "в связи с утратой доверия". Однако, как показывает опрос "Левады-центра", россияне тут не согласны со своим президентом.

Уже 3% (сразу втрое больше, чем раньше) заявляют, что Фургал вызывает у них доверие. Такой взлет - следствие его раскрутки в федеральных медиа. Внезапно россияне узнали, что еще бывают губернаторы, ради которых люди готовы выходить на несанкционированные митинги. И это для них достаточная рекомендация.

Доказать, что причина роста доверия к Фургалу именно в его невольной раскрутке федеральными медиа, рассказывающими о его преступлениях и "достижениях" его преемника Михаила Дегтярева нетрудно. По данным другого опроса того же "Левада-центра", 26% внимательно следят за протестами в Хабаровском крае, 57% россиян про них слышали, целых 45% относятся положительно к протестующим, а еще 26% - нейтрально. Так что доверие к Фургалу увеличивалось по мере роста осведомленности публики.

Если не Путин, то кто

Есть мнение, что у такого эффекта две причины. Первая: Владимир Путин и его окружение настолько вытоптали политическое поле, что в России "на безрыбье" может стать моральным авторитетом уже и человек, которого власти обвиняют в причастности к убийству. Главное - харизма и положительные результаты его работы в регионе.

Вторая причина: неадекватное восприятие властями реальной ситуации. В Москву идут заверения, что никакого "непутинского" большинства в Хабаровском крае нет, а мутят воду заезжие смутьяны, что только еще больше усиливает протесты. Не желая принимать реальность, опасаясь расстроить президента, Кремль сам создает Путину нового, совершенно неожиданного конкурента в борьбе за симпатии россиян.

Это может стать неприятной для властей тенденцией - когда любой, утрачивающий доверие главы государства, автоматически начнет приобретать его в глазах рядовых граждан. И чтобы этого избежать, кремлевским политтехнологам надо будет не только самим спуститься на землю, но и вернуть туда президента, который все больше уходит в глубины "фальсификации истории" и геополитических войн. Вот только реально ли это еще сделать?

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:52

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Хабаровск бунтует! Большая любовь Лукашенко. Партия на 1,8 триллиона евро – "Заповедник", выпуск 133, 26.07.20  

Охота на Фургала. Песня о поправках к Конституции РФ. Басни из Кремля – "Заповедник", выпуск 132, 19.07.20  

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