Комментарий: Владимир Зеленский - "не лох", и весь - в Золотом

Поездка президента Украины в район разведения сил у Золотого так и не дала ответа на вопрос, какую цену Владимир Зеленский готов заплатить за мир в Донбассе, считает журналист Сергей Руденко.
Своим визитом на линию разграничения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, хотел продемонстрировать своим оппонентам, кто в доме хозяин. А точнее - не в доме, а в поселке Золотом, в котором должно пройти разведение сил и куда ранее прибыли добровольцы и ветераны АТО со своим зарегистрированным оружием. Поведение, стиль и манера общения Верховного главнокомандующего с активистами очень напоминали попытки подростка утвердиться "на районе".
Между Путиным и добровольцами
Золотое и Петровское - не только два населенных пункта в Донбассе, с которых, как ожидает Владимир Зеленский, должно начаться разведение противоборствующих сил по линии восточного фронта. Золотое и Петровское - это условие российской стороны для участия Владимира Путина в следующем саммите "нормандской четверки". Именно с этих двух населенных пунктов, как ожидается, начнется отвод войск с двух сторон и по идее откроет путь к миру, который обещал в своей президентской программе Зеленский.
Надо сказать, что все предыдущие попытки разведения сил в Донбассе еще при Петре Порошенко успехом не увенчались. Украинские военные отходили со своих позиций, а представители так называемых "ДНР" и "ЛНР", игнорируя все предварительные договоренности, продвигались вперед. И Зеленский, похоже, был абсолютно уверен: его предшественник делал все не то и все не так, а вот он и только он обо всем сможет договориться с Путиным, и убедит боевиков не стрелять.
Согласившись на разведение в Золотом и Петровском, Владимир Зеленский, на самом-то деле, растянулся в политическом шпагате. С одной стороны, украинский президент оказался заложником своего обещания, которое дал представителям "нормандской четверки". А с другой, оказался под давлением общественности и добровольцев, которые уверены, что Золотое и Петровское могут стать началом большой капитуляции Зеленского перед Путиным. Поэтому, явившись в Золотое, украинский президент решил сыграть две роли: "своего парня" - для жителей поселка, и роль "быка" - для добровольцев.
"Кино" для чужих
Все происходящее в минувшую субботу в Донбассе очень смахивало на очередную серию известного сериала "Слуга народа", в котором актер Владимир Зеленский еще до президентства сыграл народного президента Василия Голобородько. Похоже, именно актерское желание всем нравиться потянуло президента на общение с простым людом в Золотом, который, конечно же, обеими руками поддержал Зеленского. Хотя часть этих же людей, как позже оказалось, в свое время приветствовали приход "русской весны". Но Зеленского это сильно не смущало. Среди них он чувствовал себя если не Рональдом Рейганом, то, по крайней мере, Михаилом Горбачевым, несущим мир в Донбасс.
А вот появление Зеленского перед добровольцами, поселившимися в Золотом, превратилось в шоу для чужих. Президент, "тыкая", "якая" и используя выражение "я - не лох, а президент этой страны", попытался объяснить людям в камуфляже, что они неправы. Более того - посоветовал одному из парней, который три года провоевал в Донбассе, пойти на фронт. В Кривом Роге, откуда родом Владимир Зеленский, такое поведение обычно называют "быкованием". И объяснить это можно только одним - неуверенностью президента Украины в своих действиях. Общаясь с бывшими фронтовиками, он попытался предстать в чужих глазах (Путина, своих избирателей etc.) сильным и уверенным в себе мужчиной. Но вряд ли он будет таковым в глазах этих, как выражается Зеленский, "парней".
Что ждет Зеленского после Золотого?
Появление Владимира Зеленского в Золотом, общение его с жителями поселка и добровольцами не дают четкого ответа на главный вопрос: какую цену президент Украины готов заплатить за мир в Донбассе. Прячась за "формулой Штаймайера" и планом разведения сил в Золотом и Петровском, глава государства до сих пор так и не артикулировал свой план восстановления мира в Донбассе. Да, он убедил добровольцев вывезти свое оружие из Золотого. Но это проблему не решает. Потому что там, где еще вчера было несколько десятков добровольцев, завтра могут появиться сотни вооруженных активистов - как это было в 2014 году.
Попытка Зеленского "порешать" все вопросы с Владимиром Путиным обречена на провал. К большому сожалению, Владимир Александрович - новичок в украинской политике. И он наверняка не знает в подробностях историю с Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией. Зеленский не понимает, что мир на условиях Кремля неминуемо приведет Украину к ситуации, в которой оказались Грузия и Молдавия. И здесь ему не помогут ни личное обаяние, ни актерское мастерство, ни тем более "быкование". Как бы это странно сейчас не звучало, но именно страх перед улицей и протестами ветеранов АТО пока что остается единственным фактором, сдерживающим президента Зеленского от реализации плана по уступкам Кремлю.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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