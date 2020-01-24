Комментарий: Великобритания еще пожалеет о "Брекзите"!

Чуть более трех с половиной лет назад, утром 23 июня 2016 года, я заставил себя отказаться от ежедневного ритуала - чтения новостной ленты - и отправился на работу, пребывая в блаженном неведении относительно происходивших событий. На тот день я подготовил два комментария. В одном шла речь о крайне низкой вероятности того, что Великобритания проголосует за выход из Евросоюза, в другом - о том, что мы, разумеется, останемся в ЕС.

Я без особого удовольствия использую подобные определения, но я действительно был в состоянии шока, когда вошел в отдел новостей. Позднее мои немецкие коллеги сказали, что я выглядел так, как будто увидел привидение.

За последние пару лет явление под названием "Брекзит" приняло реальные очертания. И даже все это время я - как выяснилось, наивно - цеплялся за надежду, что страна одумается и отменит решение от выходе из ЕС. Пока друзья и коллеги вокруг подавали заявления на получение немецкого гражданства, я откладывал до последнего.

Империя наносит ответный удар

Будучи полностью согласен с результатами демократического голосования, я все же отказываюсь признать процесс, который привел нас к этим результатам: заговор, основанный на превратных представлениях, лжи и дезинформации. Многие из тех, кому запудрили мозги эгоцентричные и корыстные лидеры, - от архитектора "Брекзита" Дэвида Кэмерона до нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона - это приверженцы застрявшего в прошлом Соединенного королевства. Идея о том, что нация, которая когда-то кичилась империей угнетаемых ею колоний, должна сбросить с себя оковы ЕС, попросту нелепа.

Роберт Мадж

Те правила и нормы, которые так презирали члены британского правительства - как прошлого, так и нынешнего, - были в том или ином виде сформированы именно Великобританией. И если они ей не нравились, она от них отказывалась. Ни одно государство в Евросоюзе не добивалось для себя такого количества исключений и уступок.

Евросоюз не идеален, далеко не идеален. Но надеяться на то, что Великобритании удастся заключить более выгодные соглашения со странами-членами ЕС и другими основными конкурентами, было бы заблуждением. Среди государств, с которыми Великобритания на сегодняшний день подписала так называемые соглашения о стратегическом партнерстве, - Лихтенштейн, Фарерские острова, Грузия и Ливан.

Не хочу показаться невежливым, но все эти страны нельзя назвать локомотивами мировой экономики. Впрочем, пока что рано паниковать. Бывший министр внешней торговли Лиам "торговое-соглашение-с-ЕС-должно-быть-одним-из-самых-легких-в-истории" Фокс в бытность свою главой ведомства говорил, что подготовлены еще 40 соглашений, которые должны быть подписаны "во вторую очередь" после завершения "Брекзита". М-м-м-м, погодите-ка, я пытаюсь найти этот список…

Насколько привлекательна для сторонних инвесторов страна, в которой ключевые отрасли промышленности и сферы услуг истекают кровью в результате "Брекзита"? И несложно понять, почему ведущие автопроизводители закрывают заводы и перебираются из Великобритании в материковую Европу, или почему ключевые финансовые игроки переезжают из Лондона в Париж и Амстердам. Не говоря уже об "утечке мозгов" - граждане ЕС, работающие в сфере науки и образования, собирают чемоданы и уезжают.

"Брекзит" оставит Великобританию сломленной и разобщенной

Но не бойтесь, еще есть надежда. Один из правительственных чиновников-сторонников "Брекзита", который живет в параллельном мире, - это министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли. Недавно он сказал, что Великобритания импортирует 99 процентов потребляемого на ее территории вина.

Тем не менее, после того как Великобритания выйдет из состава Евросоюза, этот "жизненно важный сектор" сможет процветать. Я ничего не придумываю. Два момента: он когда-либо задумывался, почему все это вино импортируется? И с каких пор британская винодельческая промышленность стала "жизненно важным сектором"?

Давайте поднимем уровень невежества еще выше. И опять же, такого и нарочно не придумаешь! Недавно к европарламентарию и члену партии "Брекзита" Джун Маммери пришло прозрение. Она написала в Twitter, что как только Великобритания выйдет из состава ЕС, у страны больше не будет представительства в Брюсселе по вопросам рыбного промысла. Если бы ирония уже не была мертва, это был бы точно ее смертный час.

"Брекзит" оставит Великобританию сломленным и разобщенным королевством. Географически она всегда находилась за пределами континентальной Европы. Теперь это расстояние будет становиться все более ощутимым в политике, экономике и социальной сфере.

Возможно, меня не будет там, чтобы все это увидеть (в определенном смысле, в этом есть и положительные, и отрицательные стороны), но я предвижу, что в течение ближайших двадцати лет Великобритания вернется, поджав хвост, и будет умолять принять ее обратно в состав ЕС - но условия будут несоизмеримо хуже тех, которыми она наслаждалась в течение столь долгого времени.

Автор: Роберт Мадж, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Единорог Несмотря на то, что Шотландия отказалась от независимости на референдуме 18 сентября, всем ясно: это страна с особыми традициями. Так, с XII века на гербах шотландских правителей появилось мифическое существо - единорог. А на этой фотографии - барельеф Холирудского дворца в Эдинбурге, резиденции британских монархов в Шотландии.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии "Ключ к Шотландии" Расположенная на северо-востоке столица Шотландии - Эдинбург уступает по размерам другому крупному городу - Глазго. Но именно в Эдинбурге в 1999 году по инициативе лейбористского правительства впервые за 300 лет состоялась передача законодательных полномочий вновь созданному национальному парламенту Шотландии. (На фото - Эдинбургский замок, известный как "Ключ к Шотландии")

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Громкий и красочный "Фриндж" Во время культурного фестиваля "Фриндж" (Fringe) в Эдинбурге становится по-настоящему шумно. На целых 25 дней августа в город съезжаются комедианты и актеры со всего света. На сценах театров, в домашних гостиных и даже на улицах проходят порядка 2500 представлений.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Не только Гарри Поттер Именно в Шотландии "расположен" знаменитый Хогвартс из серии книг Дж.К. Роулинг. Но в сокровищнице шотландской литературы есть и знаменитая "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" Роберта Стивенсона, и стихи Роберта Бёрнса. Кстати, ежегодно 25 января шотландцы отмечают день рождения великого поэта.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Меня зовут Бонд Джеймс Бонд. Два десятилетия роль суперагента под номером 007 исполнял шотландец Шон Коннери. И сегодня среди самых известных звезд Голливуда немало шотландских актеров: Юэн МакГрегор, Джеймс МакЭвой, Робби Колтрейн, Роберт Карлайл, Джерард Батлер и многие другие.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Маррей за Шотландию? Или за Британию? Когда он побеждает, газеты его превозносят, называя при этом британцем. Когда проигрывает - шотландцем. Правда, проигрывает Энди Маррей крайне редко. В 2013 году он стал первым британцем с 1936 года, выигравшим Уимблдонский турнир в мужском одиночном разряде. На Олимпийских играх в Лондоне он завоевал две золотые медали.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии На футбольном поле Пусть шотландские команды не столь известны как клубы из Лондона или Манчестера. Но футболисты клуба "Селтик" из Глазго и ряда других успешно выступают на европейской футбольной арене. Не менее знамениты их фанаты: "Тартановая армия" носит килты, горланит песни и потребляет немало горячительного.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Алкоголь - гордость и проблема Шотландии Опрос 2012 года показал, что жизнерадостные шотландцы пьют больше англичан. Увы, у этого есть и негативные последствия: в неблагополучных районах Глазго не только высок уровень бедности, но и продолжительность жизни ниже средней по Европе.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Кейт и Уильям Уровень образования в Шотландии, по результатам исследования, признан одним из самых высоких в Европе. В стране насчитывается 15 университетов. В Сент-Эндрюсском университете историю искусств и географию изучал принц Уильям. Там же он познакомился со своей женой Кейт - ныне герцогиней Кембриджской. Кстати, в Шотландии супруги носят титул графа и графини Стратернов.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Гордые рыжие Каждый седьмой шотландец - рыжий. Это самый высокий показатель в мире, ведь среди населения других стран рыжеволосых - всего один процент. Возможной причиной этого феномена считают недостаток солнечного света. А пока ученые пытаются разгадать секрет, рыжие шотландцы проводят в Эдинбурге парад "Джинджер прайд".

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Шотландский фунт У Шотландии и Англии - общая валюта. Но уже сейчас шотландцы печатают свой собственный фунт, на купюрах которого написано - "Банк Шотландии". Пока эта надпись приводит в замешательство только владельцев британских лавочек, если окажетесь в Великобритании - не удивляйтесь!

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии "Вал Адриана" Сегодня можно видеть лишь остатки этого укрепления длиной 117 км к югу от границы Англии и Шотландии. Римский император Адриан повелел возвести вал для защиты от набегов шотландских и ирландских племен во II веке н.э. К счастью, шотландцы высказались против отделения, поэтому настоящая граница здесь не появится. Автор: Росс Дунбар, Юлия Брык

