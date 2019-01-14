Комментарий: "Брекзит" стал для Великобритании величайшим бедствием

Тереза Мэй с треском проиграла голосование по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза. После такого исторического поражения премьер-министру Великобритании, на самом деле, стоило бы сложить с себя полномочия, но Мэй в зародыше подавила идею о своей возможной отставке: она начала реализовывать "Брекзит" и выполнит эту задачу, баста. Вотум недоверия со стороны оппозиции она переживет, ведь ничто так не способствует сплочению рядов ее собственной партии, как вопрос сохранения консерваторами власти. Но для британской политики упорство Мэй, уже давно граничащее с упрямством, просто фатально.

Вполне заслуженное поражение Мэй

Тереза Мэй заслужила поражение в парламенте, вина в нем полностью лежит на ней. Причина того, что "Брекзит" настолько расколол и блокировал правительство, парламент и всю британскую политику, кроется в особой политической беспомощности Мэй. С самого начала глава британского правительства была сконцентрирована исключительно на своих консерваторах, говорила только со сторонниками собственной жесткой линии и пыталась любой ценой сохранить партию в целости и сохранности. Она оказалась не в состоянии заключать альянсы, находить компромиссные решения и протянуть руку оппозиции.

Барбара Везель

Ее враждебная риторика по отношению к людям, занятым на рынке труда ЕС, и к Европе в целом только углубила раскол между лагерями. Ей не удалось построить дружеские отношения со своими европейскими коллегами, от чьей поддержки она зависит в процессе "Брекзит" и после выхода Великобритании из ЕС. Терезе Мэй не хватает авторитета как государственному деятелю. Ее действия не продиктованы ответственностью за будущее и благосостояние Великобритании. Чтобы быть подходящим политиком для тех трудных времен, которые настали в стране в результате "Брекзита", ей недостает масштаба, широты взглядов, гибкости и фантазии.

Британцам хотелось бы иметь другого главу правительства, но лидер оппозиции Джереми Корбин не считается подходящим кандидатом на этот пост даже в рядах собственной партии. До сих пор в обозримом пространстве нет ни одного претендента на эту роль. Создается впечатление, что из британской политики в одночасье исчезли здравый смысл, способность к заключению компромиссов и историческое понимание международной роли и возможностей страны.

Разрушительная сила "Брекзита" для Великобритании

Весь ужас заключается в том, что перетягивание каната вокруг "Брекзита" еще отнюдь не завершено. Политические институты показали, что они не справляются с этими задачами. Правительство разобщено и потерпело крах. А парламент пока что в состоянии голосовать только против существующих предложений, но не за путь, ведущий к выходу из кризиса.

Единственный шанс избежать кошмара, в который может превратиться "Брекзит", зависит от действий Палаты общин британского парламента. Депутаты должны стремиться проголосовать большинством голосов, невзирая на партийную принадлежность. Это может быть более мягкий "Брекзит", при котором Великобритания останется на внутреннем рынке ЕС. Или же второй референдум, если руководство Лейбористской партии окончательно расстанется со своими социалистическими иллюзиями.

Любой из этих вариантов будет непросто осуществить, ни один из них не гарантирует успеха. Споры и мышление, обусловленное принадлежностью к политическому лагерю, будут продолжаться, британская политика еще долгие годы будет отравлена враждебностью и горечью. Но такова природа "Брекзита": он обладает невообразимо разрушительной силой и, вопреки ожиданиям, подрывает не Евросоюз, а разрушает Великобританию. Для этой страны "Брекзит" оказался величайшим бедствием, которое только можно было предположить.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

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