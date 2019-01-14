"Брекзит": возможные сценарии дальнейшего развития событий

Выход Великобритания из состава Европейского Союза намечен на 29 марта 2019 года. Утвержденный на саммите Евросоюза договор между Брюсселем и Лондоном, регулирующий условия "Брекзита" и переходного периода до выработки нового всеобъемлющего соглашения о взаимоотношениях между ЕС и Соединенным Королевством, британский парламент решительно отверг 15 января. В результате резко возросла вероятность так называемого жесткого "Брекзита" - выхода без договоренности и мгновенного введения таможенных барьеров уже 30 марта. Но есть и другие сценарии дальнейшего развития событий.

Вотум(ы) недоверия

Сразу после того, как нижняя палата британского парламента вечером 15 января подавляющим большинством голосов высказалась против разрабатывавшегося на протяжении полутора лет договора с ЕС, глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал провести голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Оно было тут же назначено на вечер 16 января.

Тереза Мэй в британском парламенте за несколько часов до голосования по вотуму недоверия

Цель лидера оппозиции - свергнуть действующее правительство, добиться перевыборов и прийти к власти. Однако большинство наблюдателей исходило днем 16 января из того, что Тереза Мэй эту первую атаку лейбористов на свой пост политически переживет. Перед лицом угрозы потери власти и своих мандатов депутаты от Консервативной партии и от североирландской Демократической юнионистской партии (DUP), скорее всего, сплотятся и на сей раз поддержат Терезу Мэй, хотя за сутки до этого многие из них демонстративно провалили вынесенный ею на голосование договор с ЕС.

Так что Тереза Мэй, пусть политически и сильно ослабленная, пока останется премьер-министром. Однако Корбин уже заявил, что в ближайшие недели будет вновь и вновь ставить в парламенте вопрос о недоверии, так что не исключено, что в какой-то момент он все-таки добьется успеха, исторические прецеденты имеются. Поэтому вариант роспуска парламента и новых досрочных выборов возможен, хотя и мало вероятен.

План "Б" Терезы Мэй и проблема "бэкстопа"

В понедельник, 21 января, Тереза Мэй должна представить парламенту свой план "Б", иными словами - разъяснить, что она намерена предпринять после того, как депутаты отвергли ее план "А", то есть договор с ЕС. Большого простора для маневра у нее нет.

Лидер оппозиции Джереми Корбин

Поэтому весьма вероятно, что она, по сути дела, предложит лишь несколько видоизмененный вариант все того же договора с ЕС, но обещает сразу же отправиться в Брюссель, чтобы добиться от Евросоюза определенных уступок, прежде всего, в вопросе о Северной Ирландии.

Тут речь идет о так называемом "бэкстопе" (backstop) - механизме, на котором настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия. Брюссель настаивает на этом механизме по требованию Дублина, опасающегося, что из-за возрождения жесткой границы на севере острова вновь вспыхнет гражданская война. Лондон же опасается, что в результате "бекстопа" одна из частей Соединенного Королевства будет больше тяготеть к Евросоюзу, чем к Великобритании.

Ответная реакция Евросоюза

Руководство ЕС с сожалением констатировало отказ британского парламента одобрить "справедливый и взвешенный договор" и дало понять, что теперь мяч - на стороне Лондона, от него ждут конкретных предложений, как быть дальше. А президент Европейского совета Дональд Туск даже дал понять, что считал бы лучшим выходом из разразившегося политического кризиса проведение второго референдума о "Брекзите".

Плакат против любой границы между Ирландией и Северной Ирландией

Германия устами канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) дала понять, что "еще есть время для переговоров", но Берлин не стал уточнять, что именно имеется в виду. Франция высказалась скорее за жесткий подход. По словам пресс-секретаря президента Эмманюэля Макрона, от ЕС не стоит ждать слабой и нервной реакции. Если Лондон попросит перенести дату "Брекзита", то ему придется представить конкретный план действий, имеющий реальные шансы на успех.

Ирландия заявила, что ЕС четко сформулировал свою позицию в вопросе "бэкстопа" и пересматривать ее не намерен.

Жесткий "Брекзит" и инициативы нижней палаты

В Евросоюзе жесткий "Брекзит" считают наихудшим вариантом для всех, но особенно для самой Великобритании. В то же время ярый британский сторонник выхода из ЕС бывший министр иностранных дел Борис Джонсон заявил после голосования 15 января, что теперь следует с "повышенным энтузиазмом" готовиться именно к варианту развода без договора.

Однако большинство парламентариев и даже депутатов-консерваторов считает подобный сценарий экономически и политически крайне опасным для страны. Поэтому вполне возможно, что нижняя палата в ближайшие недели предпримет различные шаги, чтобы предотвратить такой ход событий.

Так, примерно сто депутатов-лейбористов уже потребовали проведения второго референдума, за него выступают и многие рядовые члены партии, хотя ее руководство пока против, поскольку нацелено на свержение правительства. Идея референдума пользуется поддержкой и некоторых депутатов-консерваторов.

Возможно также, что нижняя палата в ближайшие недели предложит целый ряд видоизмененных вариантов "Брекзита", например: Великобритания остается частью единого рынка ЕС по норвежскому варианту или же частью таможенного союза. Парламент может также проголосвать за просьбу о переносе даты выхода из ЕС. До сих пор Тереза Мэй отвергала такие варианты, но теперь она ослаблена, а депутаты, наоборот, почувствовали свою силу.

Перенос даты выхода из ЕС

Теоретически назначенный на 29 марта выход Великобритании из ЕС можно перенести на более поздний срок. В Брюсселе уже намекнули, что Лондону могут дать еще месяца три, но вряд ли больше.

Британские власти уже репетируют ситуацию появления таможенной границы с ЕС 30 марта

Хотя тут возникает очень серьезная правовая коллизия, поскольку 23-26 мая во всем Евросоюзе состоятся выборы в Европейский парламент. Как быть с Великобританией, если в этот момент она еще будет членом ЕС? Избирать британских депутатов в законодательный орган межгосударственного объединения, в котором их страна вскоре уже не будет состоять? Или не проводить голосования? Но на каком юридическом основании? Ведь формально Соединенное Королевство еще будет на тот момент частью ЕС.

Кроме того, многие лидеры стран ЕС не испытывают не малейшего желания растягивать до бесконечности драму под названием "Брекзит" и могут выступить за то, чтобы поскорее поставить точку в этой всем надоевшей истории.

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