Комментарий: Борис победил, Великобритания проиграла

Мы все этого ожидали, не так ли? Просто напомним: в последний раз Консервативная партия побеждала в Великобритании с таким преимуществом на выборах в 1987 году, еще при Маргарет Тэтчер. И именно она, помахивая своей дамской сумочкой, произнесла в адрес Европейского Союза фразу вроде "верните нам наши деньги". Теперь эта фраза переродилась в призыв "доведем "Брекзит" до конца". И вот сегодня выход из ЕС - это единственное, что можно с уверенностью утверждать в отношении будущего Великобритании.

Обман, невыполненные обещания и слегка прикрытый расизм работают в наше время лучше, чем содержательная политика - таково знамение нашей эпохи. Проблемы в системе образования, преступность, жилищные вопросы, развал в национальной системе медицинского страхования - все это заинтересовало электорат намного меньше ярких выходок Джонсона вроде разрушения фейковой стенки, в которую он врезался на украшенном предвыборными лозунгами погрузчике.

Роберт Мадж

Вообще, Джонсон перенял практически все трюки из предвыборного репертуара Дональда Трампа. И никто и бровью не повел. Так что он и дальше продолжит повторять свою ложь о том, что выход из ЕС будет легким и гладким - и что к концу переходного периода в декабре 2020 года Великобританию ждет торговое соглашение с Евросоюзом. И снова напомним: США и Канаде потребовалось для заключения между ними торгового соглашения 10 лет.

Проблема британских лейбористов

В чем же проблема британских лейбористов? Ответ прост: в Джереми Корбине. Был ли в истории Лейбористской партии более ненавидимый и вызывающий раскол в ее рядах лидер? Теперь у Корбина нет иного шанса, кроме ухода в отставку - как последней услуги, которую он может оказать собственной партии. Как он уже заявил, на следующие выборы он лейбористов не поведет. Похоже, совсем недавно Корбин еще собирался это сделать.

То самое разрушение фейковой стенки погрузчиком, которым управляет Борис Джонсон

Примечательно и то, что лейбористы потерпели катастрофу и потеряли сторонников в регионах, традиционно считавшихся их оплотом - вроде севера Англии, где жесткие меры экономии, принятые консерваторами, нанесли серьезный ущерб социальной сфере и экономике, делая беднейшие слои населения еще беднее. Сегодня лейбористы винят в уходе от них их избирателей тот факт, что на выборах доминировала тема "Брекзита". Но это слишком простое объяснение. Не говоря уже о том, что и этом вопросе лидер их партии не сумел занять четкой позиции.

Похоже, лейбористам сейчас требуется заняться поиском ошибок внутри самих себя - с учетом того факта, что даже после нескольких неудачных лет правления консерваторов лейбористские лозунги, которые могли бы всколыхнуть британское общество и оживить экономику, вызвали в стране лишь легкое волнение. Лейбористская партия сейчас представляет собой груду обломков и находится на пути к забвению, что напоминает ситуацию социал-демократов в Германии.

Так что выборы в Великобритании, скорее, напоминали конкурс на самого непопулярного политика - и Джонсон сумел стать не самым ненавидимым в стране. Есть ли кто-нибудь сейчас, кто будучи в здравом рассудке ожидает, что глава консерваторов исполнит свои предвыборные обещания? Едва ли. Но, похоже, что еще меньше избиратели поверили обещаниям Корбина.

Шотландия и Северная Ирландия выбирают путь

Но самым тревожным является тот вред, который нанес исход выборов и без того сильно поляризованной и глубоко разделенной стране. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - ты все-еще действительно "соединенное"? Шотландия, видимо, уже прислушалась к аргументам Шотландской национальной партии, призывающей вернуть контроль за делами провинции в руки шотландцев, и отдала этой партии победу на выборах. Впереди - массированная борьба за референдум о независимости Шотландии от Великобритании.

Правительство консерваторов в Лондоне, конечно, попытается противостоять этим планам. Кинжалы уже обнажены - глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что Джонсон не имеет мандата на то, чтобы вывести Шотландию из Европейского Союза. Схожий путь открывается и перед националистами в Северной Ирландии, которые также добились успеха на этих выборах.

Ясно одно: результаты выборов определят место Великобритании в мире. И они демонстрируют масштабный сдвиг в британской внутренней политике - сдвиг, который будет сказываться на жизни страны все последующие годы.

Автор: Роберт Мадж, обозреватель DW

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