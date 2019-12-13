Комментарий: Борис победил, Великобритания проиграла

Победа Бориса Джонсона на выборах определит политику Великобритании на годы вперед. Политику, которая приведет страну к катастрофе? Комментатор DW Роберт Мадж ищет ответ на этот вопрос.
Мы все этого ожидали, не так ли? Просто напомним: в последний раз Консервативная партия побеждала в Великобритании с таким преимуществом на выборах в 1987 году, еще при Маргарет Тэтчер. И именно она, помахивая своей дамской сумочкой, произнесла в адрес Европейского Союза фразу вроде "верните нам наши деньги". Теперь эта фраза переродилась в призыв "доведем "Брекзит" до конца". И вот сегодня выход из ЕС - это единственное, что можно с уверенностью утверждать в отношении будущего Великобритании.
Обман, невыполненные обещания и слегка прикрытый расизм работают в наше время лучше, чем содержательная политика - таково знамение нашей эпохи. Проблемы в системе образования, преступность, жилищные вопросы, развал в национальной системе медицинского страхования - все это заинтересовало электорат намного меньше ярких выходок Джонсона вроде разрушения фейковой стенки, в которую он врезался на украшенном предвыборными лозунгами погрузчике.
Вообще, Джонсон перенял практически все трюки из предвыборного репертуара Дональда Трампа. И никто и бровью не повел. Так что он и дальше продолжит повторять свою ложь о том, что выход из ЕС будет легким и гладким - и что к концу переходного периода в декабре 2020 года Великобританию ждет торговое соглашение с Евросоюзом. И снова напомним: США и Канаде потребовалось для заключения между ними торгового соглашения 10 лет.
Проблема британских лейбористов
В чем же проблема британских лейбористов? Ответ прост: в Джереми Корбине. Был ли в истории Лейбористской партии более ненавидимый и вызывающий раскол в ее рядах лидер? Теперь у Корбина нет иного шанса, кроме ухода в отставку - как последней услуги, которую он может оказать собственной партии. Как он уже заявил, на следующие выборы он лейбористов не поведет. Похоже, совсем недавно Корбин еще собирался это сделать.
Примечательно и то, что лейбористы потерпели катастрофу и потеряли сторонников в регионах, традиционно считавшихся их оплотом - вроде севера Англии, где жесткие меры экономии, принятые консерваторами, нанесли серьезный ущерб социальной сфере и экономике, делая беднейшие слои населения еще беднее. Сегодня лейбористы винят в уходе от них их избирателей тот факт, что на выборах доминировала тема "Брекзита". Но это слишком простое объяснение. Не говоря уже о том, что и этом вопросе лидер их партии не сумел занять четкой позиции.
Похоже, лейбористам сейчас требуется заняться поиском ошибок внутри самих себя - с учетом того факта, что даже после нескольких неудачных лет правления консерваторов лейбористские лозунги, которые могли бы всколыхнуть британское общество и оживить экономику, вызвали в стране лишь легкое волнение. Лейбористская партия сейчас представляет собой груду обломков и находится на пути к забвению, что напоминает ситуацию социал-демократов в Германии.
Так что выборы в Великобритании, скорее, напоминали конкурс на самого непопулярного политика - и Джонсон сумел стать не самым ненавидимым в стране. Есть ли кто-нибудь сейчас, кто будучи в здравом рассудке ожидает, что глава консерваторов исполнит свои предвыборные обещания? Едва ли. Но, похоже, что еще меньше избиратели поверили обещаниям Корбина.
Шотландия и Северная Ирландия выбирают путь
Но самым тревожным является тот вред, который нанес исход выборов и без того сильно поляризованной и глубоко разделенной стране. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - ты все-еще действительно "соединенное"? Шотландия, видимо, уже прислушалась к аргументам Шотландской национальной партии, призывающей вернуть контроль за делами провинции в руки шотландцев, и отдала этой партии победу на выборах. Впереди - массированная борьба за референдум о независимости Шотландии от Великобритании.
Правительство консерваторов в Лондоне, конечно, попытается противостоять этим планам. Кинжалы уже обнажены - глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что Джонсон не имеет мандата на то, чтобы вывести Шотландию из Европейского Союза. Схожий путь открывается и перед националистами в Северной Ирландии, которые также добились успеха на этих выборах.
Ясно одно: результаты выборов определят место Великобритании в мире. И они демонстрируют масштабный сдвиг в британской внутренней политике - сдвиг, который будет сказываться на жизни страны все последующие годы.
Автор: Роберт Мадж, обозреватель DW
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