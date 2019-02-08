Комментарий: Блиц-компромисс в пользу "Северного потока - 2"

Сопротивление Франции поддерживаемому Германией проекту "Северный поток - 2" длилось менее суток.

В четверг, 7 февраля, во второй половине дня Париж официально объявил о намерении поддержать внесение поправок в Третий энергопакет (энергетическое законодательство Евросоюза), которые могли бы заблокировать или по меньше мере существенно осложнить строительство важнейшего для "Газпрома" трубопровода.

А еще до обеда в пятницу, 8 февраля, пришло сообщение, что Германия и Франция договорились о компромиссе, который фактически гарантирует завершение проекта, реализуемого российской компанией при участии европейских фирм. Несколько часов спустя найденную формулу почти единогласно одобрили в Брюсселе представители стран ЕС.

Загадочный демарш Парижа и победа Берлина

Суть компромисса: за идущий в Евросоюз из третьей страны газопровод отвечает то государство-член ЕС, на территории которого эта транспортная магистраль впервые подключается к европейским энергосетям. Иными словами, регулировать "Северный поток - 2" (естественно, в соответствии с Третьим энергопакетом, отдельные требования которого, видимо, несколько ужесточат) будет Берлин, а не Брюссель. И там, соответственно, его уже не смогут заблокировать.

Андрей Гурков

В то же время Еврокомиссия (правительство ЕС) получит возможность осуществлять контроль за трубопроводом. Это вторая часть компромисса, на которую после его одобрения особенно упирали в Париже. Мол, Франция обеспокоена зависимостью Евросоюза от российского газа, поэтому было важно гарантировать европейский контроль над тем, чтобы эта зависимость не становилась слишком большой.

Такой поворот событий выглядит как полная и стремительная дипломатическая победа Германии и ее канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). При этом остается загадкой, почему Париж, имея многочисленные отлично функционирующие каналы связи с Берлином, сначала вдруг публично, прямо-таки демонстративно пытался отмежеваться от немецкой линии, а потом сразу же уступил.

Неужели о достигнутом за считанные часы блиц-компромиссе нельзя было договориться без лишнего шума за закрытыми дверями? Ведь укреплению авторитета французского президента вся эта история явно не способствовала.

Подлинные победители - "Газпром" и Кремль

Модная в русскоязычных соцсетях версия гласит, что Эмманюэль Макрон пошел против "Северного потока - 2", прогнувшись под давлением ярого заокеанского противника этого проекта Дональда Трампа и его администрации. Ну, если это действительно так, то Меркель, как мы видели, на удивление быстро помогла президенту Франции разогнуться.

И все же подлинным победителем в этой истории является "Газпром": он отстоял свои интересы руками Меркель. При этом дополнительным бонусом для Кремля можно считать то, что Германия, фактически продавив в ЕС свою позицию под видом компромисса, тем самым вряд ли способствовала укреплению сплоченности в Евросоюзе, где очень многие страны по-прежнему против "Северного потока - 2". Подогревать в ЕС противоречия, сеять рознь, разжигать конфликты - давняя тактика Москвы, а тут все произошло как бы само собой, даже ничего делать не пришлось.

Почему Ангела Меркель поддерживает трубопровод раздора?

Но возникает вопрос: почему Меркель, убежденная сторонница европейского единения, так рьяно защищает этот трубопровод раздора? Тут целый комплекс причин.

Самая актуальная из них состоит в том, что после того, как Брюссель в среду, 6 февраля, из антимонопольных соображений наложил вето на слияние железнодорожных подразделений Siemens и Alstom, канцлер ФРГ не могла допустить второго за три дня крупного внешнеполитического поражения своего правительства: такая слабость поставила бы в Германии под сомнение ее право на лидерство.

Тем более, что Меркель в какой-то момент приняла и стала отстаивать точку зрения, согласно которой "Северный поток - 2" выгоден немецкой экономике и важен для энергоснабжения страны. Особенно в ситуации, когда Германия берет курс на отказ от использования угля в электроэнергетике до 2038 года.

К тому же сейчас отказываться от проекта уже слишком поздно, да и убедительных юридических оснований для этого нет. А принятие чисто политического решения подрывало бы веру в надежность правовой системы Германии.

Однако главная, фундаментальная причина ее приверженности "Северному потоку - 2" состоит, думается, в другом: Ангела Меркель принадлежит к тем многочисленным немецким политикам, которые искренне убеждены, что ради сохранения мира и стабильности в Европе с Россией в любом случае необходимо в той или иной мере поддерживать отношения, а энергетика - это именно та область, где взаимовыгодное сотрудничество получается наиболее хорошо. Она не хочет сжигать мосты или, в данном случае, топить газопроводы.

Шансы Болгарии договориться о "Турецком потоке" выросли

При этом ей приходится мириться с тем, что такая позиция в известной степени играет на руку Москве. Впрочем, от достигнутого и одобренного в Брюсселе компромисса выиграет не только Россия, но заодно еще и такой партнер Германии по ЕС, как Болгария.

Выработанная теперь формула "входящий в Евросоюз газопровод из третьей страны регулируется тем государством, на территории которого он впервые подключается к европейским сетям" повышает шансы Болгарии стать первым получателем и страной-транзитером того российского газа, который "Газпром" намеревается качать в ЕС по второй нитке "Турецкого потока". Ведь Софии и Москве в нынешней политической ситуации наверняка будет легче договориться, чем Москве и Брюсселю.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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