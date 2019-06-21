 Комментарий: Беспорядки в Тбилиси - урок для Москвы | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 21.06.2019

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Мнения

Комментарий: Беспорядки в Тбилиси - урок для Москвы

Бестактность депутата Госдумы вызвала политический кризис в Грузии. Отношение властей РФ к соседям приводит к утрате влияния на постсоветском пространстве, считает Константин Эггерт.

Беспорядки в Грузии

Беспорядки в Грузии

"Черные лебеди" приплывают именно так - кто-то делает что-то, что этот кто-то считает неважным. Но другие, и их много, считают это что-то очень важным, да еще, вдобавок, оскорбительным. По этой причине внезапно вспыхивает кризис. И его последствия трудно предугадать. Такая ситуация сложилась в Грузии.

Инцидент стал поводом для наследников Саакашвили 

В Тбилиси демонстранты под лозунгами "Россия - оккупант!" и "Путин - вон из Грузии!" попытались взять штурмом здание парламента, а его председатель в пятницу, 21 июня, ушел в отставку. Теперь в стране, возможно, состоятся досрочные парламентские выборы. И все это из-за сессии организации, которая мало кому была известна до минувшего четверга - Межпарламентской ассамблеи православия.

Она создана в 1993 году и включает в себя членов парламентов из традиционно православных стран. Глава организации, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов никак не думал, что сесть в кресло спикера в историческом зале заседаний грузинского парламента на проспекте Руставели в Тбилиси и начать выступать там по-русски - не самый лучший дипломатический ход в стране, у которой Россия 11 лет назад с помощью военной силы фактически захватила два региона.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Депутаты из оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) возмутились этим, собрали сторонников - и через час в центре грузинской столицы уже бушевал митинг, переросший в столкновения с полицией. В прошлом году лидер созданного в 2001 году Михаилом Саакашвили ЕНД Григол Вашадзе проиграл президентские выборы внепартийному кандидату Саломе Зурабишвили. Ее поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". Для "националов" инцидент с гостем из России стал хорошим поводом атаковать "мечтателей", которых они называют "карманной партией" самого богатого человека Грузии, бывшего премьера Бидзины Иванишвили, и обвиняют в потакании Кремлю.

Правительство "Грузинской мечты", действительно, в отношениях с Москвой ведет себя сдержанно, хотя ни о каком изменении прозападного курса в Грузии не может идти и речи - люди не позволят. ЕНД хочет добиться досрочных парламентских выборов, так как считает, что позиции "Мечты" сегодня ослабли. И первый успех уже одержан - представитель большинства, глава парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Конечно, у происходящего в Тбилиси есть очевидные причины, лежащие в сфере внутренней политической борьбы. Но эта борьба неразрывно связана с войной 2008 года. Гнев тысяч демонстрантов, вызванный поведением Сергея Гаврилова, был неподдельным. Для Грузии воспоминания о российском вторжении и захвате Абхазии и Южной Осетии остаются незаживающей раной.

Имперский "этикет" Путина и его последствия

Сам Сергей Гаврилов, похоже, до сих пор не понимает, из-за чего разгорелся сыр-бор. В интервью "Коммерсанту" депутат недоумевает: в Греции ему разрешили сидеть в кресле спикера парламента, в Ливане тоже с этим не было проблем, так почему же они есть в Грузии? И действительно, почему? Трудно судить, насколько искренне это недоумение. Но хорошо бы иногда думать головой, что и где уместно. Заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже завели традиционную песню о "провокации антироссийских сил" и "русофобии" (куда же без нее!). Хотя, на самом деле, провокацией было неумное поведение российского депутата-коммуниста.

В официальной Москве господствует снисходительная надменность в отношении бывших "колониальных народов", глубокая и искренняя убежденность в том, что они - великовозрастные дети, которые сами не имеют ни чувств, ни мыслей, и которыми всегда манипулируют злобные американцы (без США, как и без русофобии, кремлевским никуда!).

Это не просто фирменный стиль российской верхушки. Они так на самом деле думают. А при Путине  демонстрация пренебрежения бывшими советскими "нацменами", всеми этими "хохлами", "кепками", "бульбашами" стала частью неформального властного этикета, формой демонстрации лояльности господствующей неосоветской идеологии и олицетворяющему ее президенту.

РФ теряет влияние на постсоветском пространстве  

В том числе поэтому Москва обречена и дальше проигрывать свои геополитические партии на постсоветском пространстве. В Грузии вариант прихода к власти радикально прозападного правительства, идущего по стопам Саакашвили, и даже дальше, стал в пятницу еще более реальным, чем до того. Это явно не то, что Кремлю нужно, но это то, что он рано или поздно получит.

Контекст

Оппозиционные партии Грузии вновь соберутся 21 июня в 19 часов у парламента, чтобы потребовать отставки председателя парламента Кобахидзе и министра внутренних дел Гахарии, а также досрочных парламентских выборов. (21.06.2019)

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт. (27.03.2018)

Митингующие требуют отставки Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента Грузии. Протесты связаны с участием делегации России в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. (20.06.2019)

Кроме того, как показали недавние президентские выборы в Украине, активная часть российского общества все меньше верит сказкам о несмышленых постсоветских соседях, у которых в странах сплошной хаос и разруха, в отличие от путинской "стабильности". На традиционный кремлевский вопрос: "Хотите, как на Украине!" многие все чаще отвечают не "Не дай Бог!", а "Хотим!". Не исключено, скоро захотят и как в Грузии. Тем более, что бетонное бесчувствие российских властей заставляет все большее число людей задумываться о все более жестком противостоянии им. Российской верхушке некого за это винить, кроме самой себя.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


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Григол Вашадзе о своей борьбе с Россией и дружбе с Саакашвили - "Немцова.Интервью"

 

Контекст

Массовая акция протеста в Тбилиси

Причиной протестов 20 июня в Тбилиси стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. (21.06.2019)  

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