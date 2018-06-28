Комментарий: Арест Юрия Дмитриева, или Беззащитный правозащитник

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев повторно арестован в связи с возбуждением против него нового уголовного дела. Не доказав изготовление им порнографических материалов, следствие решило обвинить его в "сексуальных действиях насильственного характера" в отношении все той же приемной дочери. Не получается ли, что одно сомнительное обвинение следует за другим, чтобы человек, неугодный местным властям или помешавший спецслужбам, никогда не вышел на свободу?

От СССР до современной России - близкие люди как орудие репрессивной системы

В деле историка Юрия Дмитриева, занимавшегося в Карелии поисками захоронений жертв политических репрессий, орудием в руках репрессивной системы оказался ребенок. В этом смысле у современной России, похоже, различия с Советским Союзом скорее стилистические. Власти не стесняются использовать близких человеку людей, чтобы дискредитировать или засадить его за решетку.

Иван Преображенский

При этом кроме самого Дмитриева судьба его приемной дочери Наташи в реальности, похоже, никого не интересует. Формально же именно забота о ней позволила правоохранительным органам без чьего-либо заявления обвинить "неудобного" историка в преступлениях на сексуальной почве. Тем, кто, как в России водится, считает, что "просто так не сажают", надо прочитать его последнее интервью перед новым арестом, посвященное как раз удочерению бывшей воспитанницы детского дома.

Сходство дел Титиева и Дмитриева

Рассуждая об этом деле, стоит помнить, что первое дело против Дмитриева основывалось на домыслах и предположениях, что и признал суд первой инстанции, оправдав его по обвинениям в развратных действиях и изготовлении порнографии. Так что непонятно, какие реальные основания могли появиться у следствия, чтобы возбудить новое уголовное дело. Кроме, конечно, нескрываемого желания любым способом упрятать 62-летнего Юрия Дмитриева за решетку.

Его история очень похожа на дело другого сотрудника общества "Мемориал" - главы его чеченского отделения Оюба Титиева. Ему предъявляют хранение наркотиков, причем сомнения в обоснованности обвинения высказывали даже члены президентского Совета по правам человека. Правозащитник виновным себя не признает.

Скорее всего, именно поэтому по аналогичному обвинению в мае 2018 года был арестован его племянник Адам. Этот арест дополнил сходство двух политически мотивированных преследований неудобных для региональных властей правозащитников, на помощь которым федеральный центр бросаться не спешит.

Дела Дмитриева и Титиева - яркие подтверждения того, что Россия за последние годы превратилась в одну большую Чечню. В том плане, что законы теперь равномерно не соблюдаются по всей стране, а не только в отдельных ее регионах, где в недавнем прошлом шли контртеррористические операции. А за защиту прав граждан, даже если это давно убитые жертвы сталинских репрессий, чьи судьбы волновали историка Дмитриева, можно и самому оказаться за решеткой.

Возможен ли в России суд по закону?

Телеканал НТВ, который часто обвиняют в публикации откровенно заказных материалов, сообщил, что глава карельского "Мемориала" пытался бежать в Польшу и даже вез с собой чемодан с чистой одеждой. Родственники Юрия Дмитриева это отрицают. Но даже если эта провокационная информация (с учетом того, что историк находился под подпиской о невыезде) правдива, что с того?

Когда в стране за решеткой находятся уже несколько сотен политических заключенных, верить в справедливое разбирательство после отмены приговора суда первой инстанции и возбуждения нового сомнительного уголовного дела просто не приходится. Даже самый идейный правозащитник в какой-то момент должен вспомнить о защите своего собственного права - права на жизнь.

Так что попытки дискредитировать Юрия Дмитриева в глазах общества, представив его беглецом, готовым бросить свое дело и свою страну, - бессмысленны. Пусть сперва государство защитит его гражданские права, хотя бы и тем единственным способом, которым сейчас в России еще возможно это сделать. Пусть кто-то достаточно авторитетный снимет трубку и позвонит в Карелию, сказав, как это наверняка было перед первым судом, чтобы судили Дмитриева, в виде исключения, по закону.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

