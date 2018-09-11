 Комиссия ПАСЕ призвала членов Совета Европы принять аналоги ″акта Магнитского″ | Новости из Германии о Европе | DW | 11.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Комиссия ПАСЕ призвала членов Совета Европы принять аналоги "акта Магнитского"

Проект предусматривает запрет на выдачу виз и заморозку банковских счетов в отношении лиц, лично ответственных за грубые нарушения прав человека. "Список Магнитского" был разработан в США в 2012 году.

В зале заседаний Совета Европы (фото из архива)

В зале заседаний Совета Европы (фото из архива)

Юридическая комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) призывает страны-члены Совета Европы принять аналоги "акта Магнитского". Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном в понедельник, 10 сентября. Проект резолюции комиссии предусматривает запрет на выдачу виз и заморозку банковских счетов в отношении лиц, лично ответственных за грубые нарушения прав человека.

Подобные акты являются "превосходными инструментами для борьбы с безнаказанностью", заявил британский парламентарий Дональд Андерсон, доклад которого стал основой проекта. По его словам, появление таких норм окажет "сдерживающий эффект на потенциальных нарушителей прав человека, которые чувствуют себя защищенными от ответственности в собственных странах, но желают пожинать плоды своих злодеяний за границей".

Контекст

Премьера фильма о Сергее Магнитском в Европарламенте отменена. Показ на телеканале Arte перенесен на неопределенный срок. В ленте режиссера Андрея Некрасова утверждается, что дело Магнитского - фейк. (29.04.2016)

Испанская прокуратура завела дело об отмывании в стране денег, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью коррупционных схем, о которых сообщил в свое время Сергей Магнитский. (16.01.2018)

Обсуждение проекта состоится на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге в январе 2019 года.

В каких странах действуют аналоги "акта Магнитского"

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон внес лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека.

Аналоги этой нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве - в 2017-м, а также в Латвии - в 2018-м. В Великобритании в 2017 году была принята первая часть "акта Магнитского". Она касается заморозки активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека.

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:51
Now live
01:51 мин

Дело Магнитского: посмертный приговор

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксклюзив DW: Билл Браудер рассказал Жанне Немцовой об уязвимости Путина  

Немецкие СМИ: "Россия отдаляется от традиций правового государства"  

Дело Магнитского: посмертный приговор  

Реклама

Самые читаемые

Что говорят в Германии о выборах и протестах в России  

Комментарий: План Навального сработал  

Комментарий: Фальшивое величие и реальный позор "Востока-2018"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно