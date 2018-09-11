Комиссия ПАСЕ призвала членов Совета Европы принять аналоги "акта Магнитского"

Юридическая комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) призывает страны-члены Совета Европы принять аналоги "акта Магнитского". Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном в понедельник, 10 сентября. Проект резолюции комиссии предусматривает запрет на выдачу виз и заморозку банковских счетов в отношении лиц, лично ответственных за грубые нарушения прав человека.

Подобные акты являются "превосходными инструментами для борьбы с безнаказанностью", заявил британский парламентарий Дональд Андерсон, доклад которого стал основой проекта. По его словам, появление таких норм окажет "сдерживающий эффект на потенциальных нарушителей прав человека, которые чувствуют себя защищенными от ответственности в собственных странах, но желают пожинать плоды своих злодеяний за границей".

Обсуждение проекта состоится на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге в январе 2019 года.

В каких странах действуют аналоги "акта Магнитского"

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон внес лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека.

Аналоги этой нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве - в 2017-м, а также в Латвии - в 2018-м. В Великобритании в 2017 году была принята первая часть "акта Магнитского". Она касается заморозки активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека.

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