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Комикс

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Комикс".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Bildergalerie Ein Comic des Künstlers Ross Johnston mit dem Titel Secret Identities zeigt am 20.01.2016 in Berlin im Schwulen Museum die Helden Superman und Robin beim Küssen. Das Ausstellungsstück ist Teil der Ausstellung Superqueeroes die im Schwulen Museum ab dem 21. Januar 2016 zu sehen ist. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa (zu dpa-Text) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (C): picture-alliance/dpa/K.-D. Gabbert

От сына Супермена до Бэтвумен: Супер-квиргерои комиксов (фотогалерея) 13.10.2021

Сын Супермена, Джон Кент, в новом комиксе предстает в роли бисексуала, сообщило издательство DC Comics. Кто еще из супергероев во вселенных DC и Marvel открыто говорит о своей сексуальной ориентации? Фотогалерея DW.
Comic Buch | Superman: Son of Kal-El #5. Jon Kent Finds His Identity. DC Comics 2021 DÜRFEN IM RAHMEN DES ZITIERRECHTS VERWENDET WERDEN

Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС 13.10.2021

Сын Супермена Джон Кент станет бисексуалом, сообщило издательство DC Comics в день выхода нового комикса. Создатели вселенных DC и Marvel не первый раз устраивают каминг-аут своим персонажам.
Imker Sebastian Habel, steht während eines Pressetermins zum Projekt Palais.Bienen mit Imkerhut und Smoker an den von Künstler Josef Panda bemalten Bienenbeuten vor der historischen Altstadtkulisse mit der Frauenkirche (l-r), dem Ständehaus, dem Rathaus und der Hofkirche. Seit 2020 sind 200.000 Bienen ein fester Bestandteil des Palais Sommer Festivals. In vier Bienenbeuten werden die Honigbienen das Elbufer bewohnen.

В Дрездене установили дизайнерские ульи для дворцовых пчел (фото) 10.05.2021

Зачем разрисовывать ульи комиксами? Чтобы пчелам было веселей собирать мед?

Шокирующие судьбы беженцев. Европа в фокусе 06.05.2021

Также в программе: как лорд помогает беженцам в Великобритании, как итальянцы готовятся к открытию курортного сезона, как в Боснии и Герцеговине спасают комиксы, где в России увидеть "Каспийского монстра".
BLACK PANTHER, Chadwick Boseman, 2018. © Marvel / © Walt Disney Studios Motion Pictures /Courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Звезда "Черной пантеры" Боузман скончался от рака 29.08.2020

Чедвик Боузман боролся с раком кишечника с 2016 года. Зрителям он запомнился по роли в фильме "Черная пантера" в кинематографической серии по комиксам Marvel.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 28: Stan Lee onstage at ENTERTAINMENT WEEKLY Presents Dwayne The Rock Johnson at Stan Lee's Los Angeles Comic-Con at Los Angeles Convention Center on October 28, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Rich Polk/Getty Images for Entertainment Weekly)

Скончался создатель персонажей Marvel Стэн Ли 12.11.2018

Один из создателей целой плеяды известных персонажей комиксов издательства Marvel Comics умер в Лос-Анджелесе на 96-м году жизни.
Grafische Reportage von Sebastian Lörscher aus Nowosibirsk. um Anlass des 125jährigen Jubiläums der Stadt Nowosibirsk wurde der Zeichner Sebastian Lörscher für eine Woche vom Goethe-Institut Nowosibirsk eingeladen, um das Alltagsleben mit seinem Stift einzufangen. Rechte: Sebastian Lörscher

Комиксы о Сибири: что увидел немецкий художник 09.08.2018

Берлинский иллюстратор отправился в Новосибирск на одну неделю. DW представляет его графический репортаж о городе.

В Кельне прошел крупнейший в Европе слет косплееров (14.05.2018) 14.05.2018

В обычной жизни они вряд ли отличаются от общей массы людей. Но несколько раз в году все они надевают парики, плащи, наносят грим и превращаются в сказочных персонажей.

Buchcover: Tagebuch der Anne Frank - Graphic Diary. Umgesetzt von Ari Folman und David Polonsky

История Анны Франк легла в основу графической новеллы 14.01.2018

Комикс, созданный на основе дневника еврейской девочки Анны Франк, издан в Германии. Но насколько уместно рассказывать о Холокосте в таком формате?

Британец изобрел костюм, который может летать (15.05.2017) 15.05.2017

Изобретатель из Великобритании создал костюм, позволяющий почувствовать себя героем комиксов про Железного человека. Правда, летать пока получается не более 10 минут.
Comic-Buch Heta Belarus Dzietka Marta Chernova und Masha Cheriakova Stichwörter: Heta Belarus Dzietka, Marta Chernova, Masha Cheriakova, Weißrussland, Comic-Buch, Copyright für alle Bilder: Marta Chernova/Masha Cheriakova.

Это Беларусь, детка: что думают о белорусах европейцы 01.02.2017

Автор комиксов о Беларуси сожалеет о сложившемся у иностранцев стереотипе, что "там все страшно", и пытается их переубедить. А заодно научить белорусов гордиться собой.
Verschiedene ukrainische Bücher auf der Frankfurter Buchmesse.

Комиксы о казаках и история 90-х: что немцы будут читать о России и Украине 20.10.2016

Во Франкфурте прошла крупнейшая в мире книжная ярмарка. Корреспондент DW выяснил, с какими новинками украинские и российские издательства познакомили немецких читателей.
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Интернет-агитация партий перед выборами в Думу: от рэпа до пародии на Apple 10.09.2016

"Дебаттл", "яблочный девайс", политические версии веб-комикса "Цианид и счастье" и вкладышей "Love is...". DW - о предвыборном онлайн-креативе российских партий.
2016 BVS-FP-0717 Film Name: Batman v Superman: Dawn of Justice Photo Credit: Courtesy of Warner Bros. Pictures/ TM & © DC Comics Caption: (L-r) HENRY CAVILL as Superman, GAL GADOT as Wonder Woman and BEN AFFLECK as Batman in Warner Bros. Pictures' action adventure BATMAN v SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE, a Warner Bros. Pictures release. © 2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

Фотогалерея: Бэтмен и другие супергерои 24.03.2016

Без суперзлодеев, жаждущих господствовать над людьми, и добрых супергероев, спасителей человечества, мир кино однозначно бы потускнел. Многие из них попали на экраны из комиксов.
2016 BVS-FP-0717 Film Name: Batman v Superman: Dawn of Justice Photo Credit: Courtesy of Warner Bros. Pictures/ TM & © DC Comics Caption: (L-r) HENRY CAVILL as Superman, GAL GADOT as Wonder Woman and BEN AFFLECK as Batman in Warner Bros. Pictures' action adventure BATMAN v SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE, a Warner Bros. Pictures release. © 2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

Самые знаменитые супергерои 24.03.2016

Без суперзлодеев, жаждущих господствовать над людьми, и добрых супергероев - спасителей человечества мир кино однозначно бы потускнел. Многие из них попали на экраны из комиксов.
Die Sängerin Jamie-Lee Kriewitz jubelt am 25.02.2016 über ihren Sieg beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) in Köln (Nordrhein-Westfalen. Foto: Henning Kaiser/dpa +++ (C) picture-alliance/dpa/H. Kaiser

Девочка манга споет за Германию на "Евровидении" (видео) 26.02.2016

Джейми-Ли Кривиц 17 лет. В отборочном туре певица выбрала стиль японских комиксов манга. Так что немцев сразил не только голос, юный возраст и детская улыбка, но и наряд Джейми-Ли, в том числе оригинальный головной убор.
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