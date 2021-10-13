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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Комикс".
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Сын Супермена, Джон Кент, в новом комиксе предстает в роли бисексуала, сообщило издательство DC Comics. Кто еще из супергероев во вселенных DC и Marvel открыто говорит о своей сексуальной ориентации? Фотогалерея DW.
Сын Супермена Джон Кент станет бисексуалом, сообщило издательство DC Comics в день выхода нового комикса. Создатели вселенных DC и Marvel не первый раз устраивают каминг-аут своим персонажам.
Зачем разрисовывать ульи комиксами? Чтобы пчелам было веселей собирать мед?
Также в программе: как лорд помогает беженцам в Великобритании, как итальянцы готовятся к открытию курортного сезона, как в Боснии и Герцеговине спасают комиксы, где в России увидеть "Каспийского монстра".
Чедвик Боузман боролся с раком кишечника с 2016 года. Зрителям он запомнился по роли в фильме "Черная пантера" в кинематографической серии по комиксам Marvel.
Один из создателей целой плеяды известных персонажей комиксов издательства Marvel Comics умер в Лос-Анджелесе на 96-м году жизни.
Берлинский иллюстратор отправился в Новосибирск на одну неделю. DW представляет его графический репортаж о городе.
В обычной жизни они вряд ли отличаются от общей массы людей. Но несколько раз в году все они надевают парики, плащи, наносят грим и превращаются в сказочных персонажей.
Комикс, созданный на основе дневника еврейской девочки Анны Франк, издан в Германии. Но насколько уместно рассказывать о Холокосте в таком формате?
Изобретатель из Великобритании создал костюм, позволяющий почувствовать себя героем комиксов про Железного человека. Правда, летать пока получается не более 10 минут.
Автор комиксов о Беларуси сожалеет о сложившемся у иностранцев стереотипе, что "там все страшно", и пытается их переубедить. А заодно научить белорусов гордиться собой.
Во Франкфурте прошла крупнейшая в мире книжная ярмарка. Корреспондент DW выяснил, с какими новинками украинские и российские издательства познакомили немецких читателей.
"Дебаттл", "яблочный девайс", политические версии веб-комикса "Цианид и счастье" и вкладышей "Love is...". DW - о предвыборном онлайн-креативе российских партий.
Без суперзлодеев, жаждущих господствовать над людьми, и добрых супергероев, спасителей человечества, мир кино однозначно бы потускнел. Многие из них попали на экраны из комиксов.
Без суперзлодеев, жаждущих господствовать над людьми, и добрых супергероев - спасителей человечества мир кино однозначно бы потускнел. Многие из них попали на экраны из комиксов.
Джейми-Ли Кривиц 17 лет. В отборочном туре певица выбрала стиль японских комиксов манга. Так что немцев сразил не только голос, юный возраст и детская улыбка, но и наряд Джейми-Ли, в том числе оригинальный головной убор.
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