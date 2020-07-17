 Колокольчики раздора: коровий звон предстал перед судом (фото) | Кадр дня | DW | 18.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Колокольчики раздора: коровий звон предстал перед судом (фото)

Зачем баварским и другим коровам нужны колокольчики? И кому они так сильно мешают?

Спор об этих колокольчиках в баварском Хольцкирхене продолжался пять лет

Спор об этих колокольчиках в баварском Хольцкирхене продолжался пять лет

Грайлинг • Небольшая коммуна Грайлинг, в которой насчитывается всего 1500 сельских жителей, находится где-то посреди живописной Верхней Баварии в районе Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен. Пасторальную тишину здесь испокон веков мирно и гармонично (не) нарушают коровы, бычки и телята, в дань традиции звенящие на лугах и пастбищах пастушьими колокольчиками. Однако сейчас эти (не) возмутители спокойствия вновь предстали перед судом - вернее, стали объектами административного разбирательства вместе со своими нашейными "гаджетами". 

Пастушьи колокольчики - традиция и современность

Считается, что звон таких специальных колокольчиков, во-первых, помогает животным ориентироваться, то есть держаться стаду вместе. Во-вторых, отбившихся или потерявшихся коров (коз, овец и так далее) по этому звону можно легче найти.

Не успели высохнуть чернила под одной мировой сделкой по такому спору в верхнебаварском Хольцкирхене, где тяжба растянулась на пять долгих лет, как аналогичное дело поступило на этой неделе на рассмотрение местного административного суда в соседнем Вольфратсхаузене.

Эта фотография была сделана на последнем заседании суда по спору в Хольцкирхене в мае 2020 года

Эта фотография была сделана на последнем заседании суда по спору в Хольцкирхене в мае 2020 года

Смогли бы вы заснуть под звон?

В Грайлинге стадо коров летом регулярно пасется на лугу прямо перед домом одной здешней семейной пары, переехавшей сюда 10 лет назад. По ночам коровы то и дело звенят колокольчиками в 10 метрах от спальни, не давая супругам заснуть.

Громкость звука, для определения которой были проведены замеры, превышает 80 децибел, что сравнимо с криком человека, шумом от мотоцикла с глушителем или бытового пылесоса достаточно большой мощности. Как отмечает агентство dpa со ссылкой на адвоката этой семейной пары, против самих коров они ничего не имеют. Лишь хотят, чтобы здешний фермер вешал колокольчики не всем своим животным и держал их подальше от дома по ночам.

Такие шествия можно наблюдать в альпийских регионах Баварии осенью, когда стада возвращаются домой после летних месяцев, проведенных на горных пастбищах

Такие шествия можно наблюдать в альпийских регионах Баварии осенью, когда стада возвращаются домой после летних месяцев, проведенных на горных пастбищах

Фермер в свою очередь говорит: супруги знали, что переезжают в деревню, и много лет звон им не мешал, да и колокольчики он использует маленькие, предназначенные для телят. Дело может затянуться, но судья уже заявил, что сторонам лучше как-то самим договориться...

Колокольчики для избранных

Чем закончился в мае этого года похожий спор в Хольцкирхене, за пять лет дошедший до земельного суда? Хозяйка стада и соседи пришли к согласию, что колокольчики будут только у трех коров. Пастись это трио хранительниц традиций может теперь лишь на строго определенном участке пастбища. Диаметр колокольчиков не должен превышать 12 сантиметров. При этом в мировой сделке оговорена допустимая погрешность при измерении: целых десять миллиметров!

Смотрите также: 
10 причин любить Баварию

  • Вид на горный массив

    Достопримечательности Баварии

    Баварские Альпы

    В Баварских Альпах находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце (Zugspitze, 2962 метра). На вершину можно добраться по одной из канатных или зубчатых дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно. Рядом расположен город Гармиш-Партенкирхен - известный горнолыжный курорт. С мая по октябрь на вершине можно даже переночевать - в горной хижине "Мюнхенский дом".

  • Мюнхенский Октоберфест-2015

    Достопримечательности Баварии

    Мюнхенский Октоберфест

    Каждый год этот народный праздник в баварской столице посещают около шести миллионов человек. Пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… По его примеру свои Октоберфесты проводят не только повсюду в Германии, но и в других странах мира. Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года в честь свадьбы будущего короля Людвига I и принцессы Терезы.

  • Колонна Девы Марии и Новая ратуша

    Достопримечательности Баварии

    Баварская столица Мюнхен

    Мюнхен - один из интереснейших городов Германии. Осмотр баварской столицы многие начинают с площади Мариенплац. Здесь находятся Новая и Старая ратуши, а также собор Фрауэнкирхе. Среди других обязательных пунктов программы - пивная "Хофбройхаус", дворец Нимфенбург, Английский сад. Среди музеев особое место занимают Пинакотеки и Немецкий музей - самый большой технический музей в мире.

  • Allianz Arena

    Достопримечательности Баварии

    Мюнхенская "Бавария"

    Мюнхен - родной город самого успешного футбольного клуба Германии, у которого есть фанаты во всем мире. Свои домашние игры "Бавария" проводит на этом футуристическом стадионе - Allianz Arena, открытом в 2005 году. Для туристов и болельщиков регулярно проводятся экскурсии. Стадион рассчитан на 75 тысяч зрителей. Здесь также проходили матчи ЧМ-2006.

  • Нойшванштайн

    Достопримечательности Баварии

    Сказочный замок Нойшванштайн

    Нойшванштайн в 2015 году вошел в первую десятку самых популярных достопримечательностей Германии. Ежегодно в нем бывает около 1,4 миллиона человек. Это вряд ли бы понравилось королю Людвигу II, по воле которого его заложили в 1869 году. Монарх искал здесь уединения в мире мифов и легенд. Влюбленный в произведения Вагнера, он часто представлял себя в образе Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.

  • Озеро Кёнигсзе

    Достопримечательности Баварии

    Озеро Кёнигсзе

    Оно считается самым живописным из всех 200 баварских озер. "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) находится на территории Национального парка Берхтесгаден. Главная архитектурная достопримечательность на его берегах - паломническая церковь Святого Варфоломея. Первое упоминание часовни на этом месте датировано 1134 годом. Свой нынешний облик храм приобрел в эпоху барокко.

  • Ротенбург-об-дер-Таубер

    Достопримечательности Баварии

    Ротенбург-об-дер-Таубер

    Небольшой баварский город Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber), в котором живет всего около 11 тысяч человек, известен во всем мире. Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века. Атмосфера древних времен сохранилась в Ротенбурге наилучшим образом. Ежегодно его посещают более трех миллионов туристов.

  • Маркграфский оперный театр

    Достопримечательности Баварии

    Маркграфский оперный театр

    Байройт известен во всем мире своим Вагнеровским фестивалем, но есть здесь еще одна выдающаяся достопримечательность. В Европе осталось немного прекрасно сохранившихся оперных театров XVIII века. Маркграфский оперный театр (Markgräfliches Opernhaus) в баварском городе Байройте 1744 года постройки - один из них. В 2012 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Кристкиндлесмаркт

    Достопримечательности Баварии

    Кристкиндлесмаркт

    Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. Особого упоминания заслуживает здешний рождественский базар Кристкиндлесмаркт - самый известный и один из старейших в Германии. Свою историю он ведет с первой половины XVII века. Ежегодно его посещают около двух миллионов человек. Гостям со всего мира особенно нравится его средневековая атмосфера.

  • Мюнхен

    Достопримечательности Баварии

    Баварское гостеприимство

    Баварцы славятся своим радушием и гостеприимством. Не случайно именно они придумали место, где летом можно вместе неспешно пить пиво в прохладе и тени деревьев - пивные сады. Сегодня их здесь насчитывается около восьми сотен. Добро пожаловать!

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


Контекст

Немецкие трактористы смотрят фильм про немецкую корову (фото)

Трактор - это не только сельскохозяйственная техника, но и средство передвижения в кинотеатр. (08.06.2020)  

Беременная корова Лотта остановила движение поездов (фото)

Случилось это происшествие в немецкой земле Гессен и закончилось без каких-либо печальных последствий. (20.12.2019)  

Дигитализация в коровнике: цифровые гаджеты для современных буренок (фото)

Немецкий фермер успешно осваивает разные датчики и мобильные приложения, которые позволяют лучше заботиться о животных. (08.10.2019)  

Баварская корова встречает рассвет (фото)

Эта фотография агентства dpa была сделана ранним утром в один из первых дней сентября. (06.09.2016)  

Ханни, Ханна и Ханнес! В Германии родились телята-тройняшки (фото)

Такой тройной сюрприз преподнесла своим владельцам корова по кличке Хайдрун в немецкой земле Баден-Вюртемберг. (12.09.2019)  

Защита климата: как заставить коров производить меньше метана (фото)

Много ль корова дает молока? Сейчас этот вопрос отошел на второй план, уступив место вопросу, сколько корова производит метана. (23.08.2019)  

По Германии - на верховых буренках (фото)

В Германии сейчас можно увидеть, как купают верховых буренок! (12.06.2019)  

Зачем немецкому лесу шотландский хайленд (фото)

В Германии этих коров хотят использовать для помощи в естественном поддержании экологической системы лесов. (04.09.2016)  

"Леди Гага" уходит в отпуск по рождению теленка

"Леди Гага" - действующая и многократная обладательница титула "Самой красивой коровы Германии" и победительница многочисленных конкурсов. (09.03.2018)  

В Саксонии выбрали самую красивую корову

На конкурсе коров буренка по кличке Леди Гага обошла 200 конкуренток. Она завоевала титул самой красивой коровы Саксонии и Нижней Саксонии уже в третий раз. (23.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коровы с колокольным звоном: за и против  

Сначала массаж - потом молоко: как роботы доят коров в Германии  

Борьба за рога в Швейцарии  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW