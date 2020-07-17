Колокольчики раздора: коровий звон предстал перед судом (фото)

Грайлинг • Небольшая коммуна Грайлинг, в которой насчитывается всего 1500 сельских жителей, находится где-то посреди живописной Верхней Баварии в районе Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен. Пасторальную тишину здесь испокон веков мирно и гармонично (не) нарушают коровы, бычки и телята, в дань традиции звенящие на лугах и пастбищах пастушьими колокольчиками. Однако сейчас эти (не) возмутители спокойствия вновь предстали перед судом - вернее, стали объектами административного разбирательства вместе со своими нашейными "гаджетами".

Пастушьи колокольчики - традиция и современность

Считается, что звон таких специальных колокольчиков, во-первых, помогает животным ориентироваться, то есть держаться стаду вместе. Во-вторых, отбившихся или потерявшихся коров (коз, овец и так далее) по этому звону можно легче найти.

Не успели высохнуть чернила под одной мировой сделкой по такому спору в верхнебаварском Хольцкирхене, где тяжба растянулась на пять долгих лет, как аналогичное дело поступило на этой неделе на рассмотрение местного административного суда в соседнем Вольфратсхаузене.

Эта фотография была сделана на последнем заседании суда по спору в Хольцкирхене в мае 2020 года

Смогли бы вы заснуть под звон?

В Грайлинге стадо коров летом регулярно пасется на лугу прямо перед домом одной здешней семейной пары, переехавшей сюда 10 лет назад. По ночам коровы то и дело звенят колокольчиками в 10 метрах от спальни, не давая супругам заснуть.

Громкость звука, для определения которой были проведены замеры, превышает 80 децибел, что сравнимо с криком человека, шумом от мотоцикла с глушителем или бытового пылесоса достаточно большой мощности. Как отмечает агентство dpa со ссылкой на адвоката этой семейной пары, против самих коров они ничего не имеют. Лишь хотят, чтобы здешний фермер вешал колокольчики не всем своим животным и держал их подальше от дома по ночам.

Такие шествия можно наблюдать в альпийских регионах Баварии осенью, когда стада возвращаются домой после летних месяцев, проведенных на горных пастбищах

Фермер в свою очередь говорит: супруги знали, что переезжают в деревню, и много лет звон им не мешал, да и колокольчики он использует маленькие, предназначенные для телят. Дело может затянуться, но судья уже заявил, что сторонам лучше как-то самим договориться...

Колокольчики для избранных

Чем закончился в мае этого года похожий спор в Хольцкирхене, за пять лет дошедший до земельного суда? Хозяйка стада и соседи пришли к согласию, что колокольчики будут только у трех коров. Пастись это трио хранительниц традиций может теперь лишь на строго определенном участке пастбища. Диаметр колокольчиков не должен превышать 12 сантиметров. При этом в мировой сделке оговорена допустимая погрешность при измерении: целых десять миллиметров!

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