Кокошник вместо бейсболки: Трамп после встречи с Путиным

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным главу администрации США можно записать в ряды российских фанатов. Эскиз нового головного убора для Трампа от Сергея Елкина.
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