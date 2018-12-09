Кого медицинские факультеты в Германии будут брать на учебу?

Медицина, ветеринарное дело, стоматология, фармацевтика - на сегодняшний день получить образование по этим специальностям в Германии могут далеко не все. Количество учебных мест строго ограничено, а желающих море. В этом году на одну только медицину конкурс составил пять человек на место (около 9000 учебных мест и свыше 43 тысяч заявок). На днях министры образования федеральных земель разработали новую систему распределения учебных мест. Поступить на медицинский факультет будет легче. Что конкретно изменится?
Конкурс аттестатов и живая очередь
Вступительных экзаменов в немецких вузах нет. Для востребованных специальностей действует принцип Numerus Clausus (NC), то есть студентов отбирают по конкурсу аттестатов. Средний балл, разумеется, должен быть выше, чем у других претендентов. Из-за большого наплыва в последние годы на медицинских факультетах это "1,0" (по немецкой шкале выше оценки нет). На ветеринарном, стоматологическом и фармацевтическом факультетах он колеблется в пределах "1,1"- "1,6" в зависимости от федеральной земли. Сейчас по конкурсу аттестатов распределяется 20 процентов учебных мест. С летнего семестра 2020 года, когда начнут действовать новые правила, количество таких учебных мест будет увеличено до 30 процентов.
Медицина - одна из самых популярных специальностей в Германии
Самый высокий средний балл дает шанс на поступление, но не является гарантией. Тот, кто в этом семестре не прошел по конкурсу, может стать в своего рода живую очередь (Wartezeiten). Сейчас 20 процентов мест отводится тем, кто дольше всех находится в режиме ожидания свободного места. Некоторым приходится ждать до семи лет, чтобы, наконец, начать учебу. В будущем этот критерий распределения мест полностью устранят.
Медицина не только для отличников
Зато, чтобы дать шанс не только круглым отличникам, с 2020 года введут новую квоту - так называемую квоту профпригодности (Eignungsquote): 10 процентов учебных мест будут отводиться для абитуриентов без аттестата об окончании гимназии, но с опытом работы в медицинской сфере, например, для санитаров "скорой помощи".
60 процентов учебных мест медицинские факультеты распределяют на свое усмотрение. Они должны учитывать мотивацию претендента, его личностные и профессиональные качества. Все это предписано в теории. На практике пока в основном решает тот же средний балл аттестата. Новая реформа должна это изменить. В будущем вузы обязуют дополнительно к среднему баллу рассматривать еще два критерия при отборе студентов. Один из них - результаты тестирования по специальности, второй вузы могут определять самостоятельно.
Для студентов с инвалидностью, студентов, для которых медицина - обязательная вторая специальноcть, а также иностранцев не из ЕС выделяются отдельные учебные места - примерно пятая часть от общего количества. После проведения реформы в 2020 году здесь ничего не изменится. Среди иностранцев, скажем из России или Украины, и далее будет проводиться отдельный конкурс аттестатов. Средний балл складывается из оценки за выпускной экзамен в немецком колледже довузовской подготовки или отметок, полученных в вузе своей страны, к которым прибавляется среднее арифметическое отметок в школьном аттестате.
Один студент - несколько мест
С запуском новой системы вузам будет легче координировать распределение мест. Они получат доступ к общей базе данных, где смогут отслеживать количество положительных ответов на заявки абитуриентов. Пока университеты действуют несогласованно, и случается так, один претендент получает учебные места в нескольких вузах.
Новые правила распределения учебных мест были разработаны после вердикта Конституционного суда Германии: год назад судьи вынесли решение пересмотреть критерии отбора абитуриентов, чтобы обеспечить равенство шансов. В начале 2019 года их должны одобрить главы земельных правительств и земельные парламенты.
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Автор: Виктор Вайц