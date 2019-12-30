Кого Киев передал "ДНР" и "ЛНР" в обмен на пленных

В воскресенье Служба безопасности Украины опубликовала полный список украинских граждан, освобожденных из тюрем на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. В нем 76 фамилий, среди которых и военнопленные, и спецназовцы, и участники тайных операций спецслужб, и обычные гражданские лица.

А вот полный перечень 124 заключенных, освобожденных украинской стороной, до сих пор держат в секрете. Официальные СМИ самопровозглашенных "республик" опубликовали лишь частичную информацию и фотографии, по которым DW верифицировали некоторых фигурантов списка.

Недоосужденный "Беркут"

Пятеро бывших бойцов киевского полка спецназначения МВД "Беркут" - заместитель командира Олег Янишевский и его подчиненные Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Сергей Зинченко и Павел Аброськин - обвиняются в расстрелах митингующих 20 февраля 2014 году. В этот решающий для Евромайдана день погибли 48 человек и были ранены еще 80.

Евгения Закревская на суде по делу "беркутовцев"

Только эти пятеро "беркутовцев" предстали перед судом за события того дня. Еще 20 находятся в розыске, некоторые из них получили российское гражданство, как, например, Дмитрий Садовник, который был задержан, но осенью 2014 также отпущен для обмена.

В субботу накануне обмена Янишевского и его подчиненных освободил из-под ареста Киевский апелляционный суд. Заседание, длившееся два дня, выявило важную деталь: Генпрокуратура официально ходатайствовала перед судами по всей стране в пользу освобождения из-под стражи еще неосужденных участников обмена. Когда прокуроры во главе с замначальника департамента процессуального руководства по делам Майдана Алексеем Донским отказались это делать, их вывели из дела.

Адвокат семей погибших участников Евромайдана Евгения Закревская обращала внимание суда на то, что формально "беркутовцы" не имеют права на обмен - ведь они обвиняются в преступлениях, совершенных еще до начала конфликта в Донбассе. А Янишевский и Маринченко до увольнения из МВД и ареста даже успели принять в нем участие на стороне правительственных сил, воюя против сепаратистов, которым их теперь передали.

Донской, а также представители семей погибших во время тех событий протестующих утверждают, что, отпустив "беркутовцев", суд фактически развалил самое успешной из "дел Майдана", находившееся на финальной стадии судебного разбирательства. В Святошинском суде были представлены многочисленные видеозаписи и результаты баллистической экспертизы, подтверждающие вину бывших правоохранителей. Сами они не успели дать показаний в суде, однако вину не признавали.

Формально суд обязал "беркутовцев" своевременно являться на последующие заседания. Будут ли они это делать, точно неизвестно. Их адвокат Александр Горошинский пообещал обеспечить участие своих подзащитных в процессе "любым законным способом".

Террористам пожизненное или свобода?

22 февраля 2015 в Харькове во время демонстрации по случаю первой годовщины победы Евромайдана прогремел взрыв. Погибли четверо, в том числе милиционер и несовершеннолетний юноша. Через четыре дня СБУ задержала троих харьковчан: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, обвинив их в теракте. Подозреваемые в ходе следствия признали вину, но в суде заявили о пытках и отказались от показаний.

Обмен пленными у КПП "Майорское"

Лишь 28 декабря 2019 года Фрунзенский райсуд Харькова официально признал их виновными в теракте по предварительному сговору группы лиц, повлекшим смерть, а также в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов. Их приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших: им присуждены компенсации от ста тысяч до двух миллионов гривен.

Приговор еще не вступил в силу. У Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова есть месяц на апелляцию. В то же время всем троим изменили меру пресечения и отпустили по просьбе прокурора Владимира Лимаря для участия в обмене. "Ваши дети, ваши родные выполнят еще один героический поступок - вернут из плена живых патриотов, которые продолжают защищать Украину", - обратился он к родственникам погибших, которые, как и в случае с "Беркутом", пытались обжаловать освобождение обвиняемых.

В ряде террористических актов - взрывов без жертв у волонтерских центров, собиравших помощь для армии - СБУ также обвиняла четырех одесситов: Екатерину Фотеву, Евгения Подмазко, Александра Шевцова и Игоря Удовенко. Они также отрицали вину и заявляли о пытках. Суд еще не успел рассмотреть их дело по существу, но 28 декабря также отпустил из-под ареста для участия в обмене, как и Владимира Грубника, подозреваемого во взрыве у одесского СБУ в октябре 2015 года. Еще один одессит - Константин Калашников - в 2017 году был осужден за подготовку серии взрывов на железной дороге к 13 годам лишения свободы. Источник DW, близкий к переговорам об обмене, утверждает, что Калашникова накануне обмена помиловал президент Владимир Зеленский.

Мариупольские "мангусты" и другие боевики

Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин из Мариуполя тоже не дождались приговора суда по делу о событиях 9 мая 2014 года. В тот день под руководством Олега Недавнего - бывшего милиционера по прозвищу "Мангуст" - они якобы захватили городское управление МВД. Во время боя с Нацгвардией и добровольческими батальонами погибли шесть украинских военных и милиционеров, а также семь гражданских лиц.

Бирюков, Стрельникович, Скрипник и Дружинин были задержаны в тот же день. СБУ утверждала, что в ходе обысков у них нашли гранатометы, автоматы, патроны, другое оружие и амуницию. Прокуратура обвинила их в участии в террористической организации, разбое, умышленных убийствах, похищении транспортных средств и незаконном обращении с оружием.

Подсудимые не отрицали, что находились в управлении милиции в момент захвата, но утверждали, что пришли туда, чтобы "помочь сотрудникам милиции, которые отказались выполнять приказы незаконной киевской власти". 26 декабря 2019 по ходатайству прокурора всех четырех отпустили под личное обязательство являться в суд.

Мариупольских "мангустов" можно отнести к условной группе участников обмена, воевавших на Донбассе. В нее также входят Валерий Бергман, Валерий Ефименко и Денис Петров, признавшие участие в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР" непосредственно накануне обмена, харьковчанин Виктора Шатков, приговоренный за терроризм и незаконное хранение оружия к девяти годам лишения свободы, российский танкист Руслан Гаджиев, попавший в плен в Луганской области еще в январе 2015 года и приговоренный к 15 годам лишения свободы за терроризм и ведение агрессивной войны, и бразилец Рафаэля Лусварги, которого суд уже второй раз отпустил из-под стражи для обмена.

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