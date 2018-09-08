Когда немецкая полиция может применить силу против демонстрантов

Вообще-то полиция в Германии пользуется абсолютным доверием жителей страны. По разным опросам, от 83 до 86 процентов респондентов испытывают доверие к работе полицейских, в последние несколько лет оно еще и росло. Когда люди выходят на демонстрации, то присутствие полиции никого не пугает, потому что ее главная функция во время таких акций - для кого-то это может прозвучать неожиданно - как раз помочь собравшимся свободно выразить свое мнение. Так записано в законе, и на практике он чаще всего выполняется.

Все хорошо, значит? Но как же снимки из Гамбурга во время саммита "большой двадцатки" в июле 2017 года, обошедшие весь мир, - на тех кадрах немецкие полицейские ведут себя жестко, заламывают руки, используют дубинки, газовые баллончики и водометы - и далеко не всегда понятно, насколько применение силы с их стороны соразмерно сложившейся ситуации. В каких случаях полицейский в Германии имеет право применять силу и как именно? Непростые ответы на простые вопросы - у DW.

Пока демонстрация мирная, цель полиции - помогать

Демонстрант под струей полицейского водомета в Гамбурге во время саммита G20, июль 2017 года

Для начала базовый принцип: право на свободу собраний считается в немецком обществе одним из самых больших достижений демократии. Охранять это право государство поручает полиции.

Особый статус демонстраций подчеркивает тот факт, что интересы их участников ставятся в момент собрания выше интересов простых прохожих и жителей окрестных домов, заметил в интервью DW адвокат Матес Бройер (Mathes Breuer) из адвокатской конторы Wächtler und Kollegen, специализирующейся на защите прав демонстрантов. Права полиции в этот момент строго оговорены: запретить проведение демонстрации она может только по предельно ограниченному набору причин, проводить проверки личности она может только по конкретным подозрениям и так далее.

В какой момент полиция имеет право вмешаться

Проблемы начинаются тогда, когда нарушается главное условие собраний - их мирный и безоружный характер. Но вот пара брошенных бутылок из толпы - это еще мирная демонстрация или уже нет? Мнения часто разделяются. Демонстранты могут, например, считать, что собрание еще мирное, потому что мирных участников - абсолютное большинство. А полиция приходит к другому мнению.

Полиция растаскивает демонстрантов, блокирующих улицу в Гамбурге во время саммита G20

А как быть, если собравшиеся начинают протестовать сидя? "Например, если цель краткосрочной сидячей демонстрации - более доходчиво донести свое мнение, то в отдельных случаях это считается допустимым, а если сидящие мешают их противникам проводить демонстрацию, то это уже не мирная акция", - объясняет точку зрения полиции Вольфганг Бальдес (Wolfgang Baldes), пресс-секретарь полиции Кельна.

Но демонстранты зачастую уверены, что имеют право на то, чтобы сидя выражать свое мнение или мешать таким образом какому-то событию. Конституционный суд ФРГ некоторое время назад, кстати, встал на их сторону. Но в момент митинга нет независимого судьи, который решил бы спор полиции и демонстрантов. Решение в этот момент остается за полицией.

Порядок действий немецких полицейских четко прописан

Если демонстрация перестает быть мирной, по мнению правоохранительных органов или объективно (из толпы начинают лететь камни, бутылки или другие предметы), то полицейские трижды озвучивают через громкоговоритель примерно такой текст: "То, что вы делаете, представляет собой правонарушение. Немедленно прекратите, иначе собрание может быть распущено". Если ситуация не успокаивается, то организатора митинга информируют о прекращении мероприятия, затем, опять же через громкоговорители, об этом минимум трижды сообщают собравшимся.

Вольфганг Бальдес

Роспуск митинга сразу меняет ситуацию и накладывает на всех участников новые обязательства. Главное из них - покинуть собрание. Иначе демонстранты очень быстро могут стать нарушителями закона. Сначала, объясняет Вольфганг Бальдес в интервью DW, полиция будет просто ждать выполнения своих требований.

Как правило, в этот момент идет видеосъемка для фиксирования правонарушений, уточняет адвокат Бройер. Оставаться на месте распущенного митинга - это уже правонарушение. Через некоторое время полиция будет добиваться его роспуска силой, устанавливая личности присутствующих и временно задерживая нарушителей. "Задержание - это уже применение силы", - пояснил Бальдес. Другой его вариант - когда полиция разнимает демонстрантов, сидящих вместе и сцепившихся руками друг с другом.

Дальше в ход идут полицейские спецсредства: газ, дубинки, водометы

Все действия полиции должны соответствовать принципу соразмерности, отмечает Бальдес. Чтобы объяснить суть этого принципа, кельнский полицейский приводит гротескный пример: "Если кто-то меня оскорбляет, я не буду доставать пистолет". Так что если призывы полиции и простые физические методы воздействия не помогают, в ход могут пойти слезоточивый газ, полицейские дубинки и водометы.

Спецтехника полиции - на случай, если демонстрации перерастают в беспорядки

Но случаи их применения тоже четко оговорены: массовые нарушения закона, включающие правонарушения в отношении самой полиции. Слезоточивый газ, например, используют в тех случаях, когда демонстранты пытаются прорвать полицейское оцепление. Полиция может и задерживать нарушителей, но, как правило, время задержания ограничено - до тех пор, пока сохраняется опасность для общественного спокойствия. Обычно это несколько часов.

Действиями немецкой полиции довольны не все

Полиция в Германии бывает пристрастна, уверен Матес Бройер: "Особенно во время антифашистских демонстраций часто случается, что полиция, скажем так, очень жестко вмешивается". Это впечатление подтверждает известный в Германии знаток работы полиции, профессор Рафаэль Бер (Rafael Behr) из полицейской Академии в Гамбурге. "Никакой официальной доктрины нет, но есть традиция. До появления правых экстремистов правые требовали дисциплины и порядка еще больше, чем сама полиция. Протесты левого толка традиционно ставили авторитет государства под вопрос. Левые демонстранты и раньше, и сейчас сильнее демонизировались, чем правые", - считает Бер. По его мнению, это было очень заметно во время гамбургского саммита G20.

Вот и в Баварии во время протестов против маршей правопопулистского антииммигрантского движения Pegida регулярно случались нападения полиции прежде всего на политических противников правых, утверждает Бройер, работающий в столице этой федеральной земли, в Мюнхене. А в Дрездене, столице Саксонии, по наблюдениям газеты Berliner Zeitung, митинги Pegida всегда заканчиваются тем, что последний выступающий благодарит полицию за то, что якобы она охраняет правых от ее противников из левого лагеря.

С полицией в ФРГ можно судиться

Адвокат Бройер винит полицию в том, что в случае возникновения беспорядков на митингах охранники порядка, по его выражению, проявляют недостаточно воли для того, чтобы проводить границу между мирными демонстрантами и дебоширами. Он считает, что именно это стало одной из причин того, почему ситуация во время саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в прошлом году вышла из-под контроля.

Если полиция, по мнению участников демонстрации, превысила полномочия, на нее можно подать в суд. О том, каковы шансы добиться справедливости, мнения расходятся. Адвокат Матес Бройер оценивает их как достаточно высокие. "Отдельные успехи есть. Например, люди, приехавшие в автобусе в Гамбург для участия в демонстрациях и подвергшиеся проверке, смогли в суде доказать, что их проверка была противозаконной".

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