 КНДР отвергла все предложения США об уничтожении ядерного оружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2018

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Мир

КНДР отвергла все предложения США об уничтожении ядерного оружия

Вашингтон выступал и продолжает выступать с конкретными предложениями по денуклеаризации, но КНДР назвал все из них "бандитскими", сообщила CNN.

Ким Чен Ын

Руководитель КНДР Ким Чен Ын

По информации телеканала CNN, руководство КНДР отвергло предложения Соединенных Штатов о конкретных шагах по уничтожению ядерного оружия и его компонентов. США выступали и продолжают выступать с "конкретными предложениями о начале и доведению до конца денуклеаризации, которая полностью поддавалась бы проверке", сообщил телеканал в пятницу, 10 августа, со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники. Однако, согласно этой информации, Пхеньян отверг все эти предложения, назвав их "бандитскими".

Как отмечается далее в материале телеканала, политика администрации США в отношении Северной Кореи "зашла в тупик". В документе, подписанном по итогам первой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, не зафиксированы временные рамки и другие ориентиры проведения денуклеаризации Северной Кореи. Это позволяет сторонам интерпретировать договоренности по своему усмотрению, отмечает CNN.

Разные представления о ходе денуклеаризации

При этом Вашингтон настаивает на полной и поддающейся проверке денуклеаризации, а также сохранении санкций в отношении КНДР до окончания этого процесса. В свою очередь Пхеньян рассчитывает на смягчение штрафных мер, заключение мирного договора и предоставление гарантий безопасности как условий для дальнейших шагов по денуклеаризации.

Контекст

Ким Чен Ын считает, что он уже пошел на уступки Соединенным Штатам, прекратив ракетные испытания и передав Вашингтону останки погибших в годы Корейской войны американских военных, указывается далее. При этом Пхеньян заявляет, что не видит подобных жестов доброй воли со стороны США.

Госдепартамент США не ответил на запрос телеканала CNN о комментариях.

Во время исторической встречи в Сингапуре 12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, обязывающий КНДР к "полной денуклеаризации Корейского полуострова. США в ответ обязались предоставить Северной Корее гарантии безопасности. В июле КНДР начала демонтаж ракетного полигона в Сохэ, что стало первым серьезным шагом страны на пути к денуклеаризации. Также в июле Северная Корея передала США останки американских солдат, погибших на войне в Корее в 1950 - 53 годах. Соглашение об этом также было достигнуто во время сингапурского саммита.

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    Автор: Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

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Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3  

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?  

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