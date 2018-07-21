 Климкин назвал референдум в Донбассе ″репетицией развала Украины″ | Новости из Германии об Украине | DW | 21.07.2018

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Украина

Климкин назвал референдум в Донбассе "репетицией развала Украины"

"Это своего рода "репетиция", которую кремлевский режим толкает, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся!" – заявил глава МИД Украины, комментируя идею о проведении референдума в Донбассе.

Глава МИД Украины Павел Климкин (фото из архива)

Глава МИД Украины Павел Климкин (фото из архива)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал идею проведения референдума о статусе Донбасса. Донбасс и его украинские жители не интересуют Россию, это лишь своего рода "репетиция", чтобы развалить Украину, написал Климкин в пятницу, 20 июля, на своей странице в соцсетях Facebook и Twitter.

По словам главы украинского МИДа, никто не верит в возможность "свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации". Кроме того, это невозможно в политическом и юридическом аспектах, отметил Климкин. "Вспомните российские пассажи про федерализацию Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую кремлевский режим толкает, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся!" - заявил Павел Климкин.

Путин предложил референдум в Донбассе

Агентство Bloomberg 20 июля сообщило, что на встрече президентов США и России в Хельсинки Владимир Путин предложил провести референдум в Донбассе.

Контекст

Донбасс, как и Крым, отныне имеет статус оккупированных территорий, оккупант - Россия, пишет в своем комментарии для DW украинский журналист Сергей Руденко. (18.01.2018)

Ситуация, складывающаяся вокруг закона о реинтеграции Донбасса, может повлечь за собой серьезную угрозу лично для президента Порошенко, считает украинский журналист Сергей Руденко. (06.10.2017)


Посол России в США Анатолий Антонов позже заявил, что в Хельсинки обсуждалась проблема Донбасса. По словам дипломата, на саммите были озвучены конкретные предложения, однако он отказался сообщить детали.

В свою очередь, администрация США отвергла идею проведения референдума на востоке Украины. Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе не предусматривают такой опции, заявили в Совете национальной безопасности США.

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Ссылки в интернете

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