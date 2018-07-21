Климкин назвал референдум в Донбассе "репетицией развала Украины"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал идею проведения референдума о статусе Донбасса. Донбасс и его украинские жители не интересуют Россию, это лишь своего рода "репетиция", чтобы развалить Украину, написал Климкин в пятницу, 20 июля, на своей странице в соцсетях Facebook и Twitter.

По словам главы украинского МИДа, никто не верит в возможность "свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации". Кроме того, это невозможно в политическом и юридическом аспектах, отметил Климкин. "Вспомните российские пассажи про федерализацию Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую кремлевский режим толкает, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся!" - заявил Павел Климкин.

Путин предложил референдум в Донбассе

Агентство Bloomberg 20 июля сообщило, что на встрече президентов США и России в Хельсинки Владимир Путин предложил провести референдум в Донбассе.



Посол России в США Анатолий Антонов позже заявил, что в Хельсинки обсуждалась проблема Донбасса. По словам дипломата, на саммите были озвучены конкретные предложения, однако он отказался сообщить детали.

В свою очередь, администрация США отвергла идею проведения референдума на востоке Украины. Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе не предусматривают такой опции, заявили в Совете национальной безопасности США.

Смотрите также:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

