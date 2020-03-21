 Китай направил в КНДР группу медиков из-за слухов о здоровье Ким Чен Ына | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2020

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Мир

Китай направил в КНДР группу медиков из-за слухов о здоровье Ким Чен Ына

Слухи о слабом здоровье Ким Чен Ына появились после того, как 15 апреля он неожиданно пропустил традиционные мероприятия по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена.

Ким Чен Ын (фото из архива)

Власти Китая отправили в Северную Корею делегацию, в которую вошли медики и представители правительства, сообщает в субботу, 25 апреля, агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. Агентство связывает этот визит со слухами о возможных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына.

Делегация, которую возглавил высокопоставленный представитель международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая, отправилась в КНДР 23 апреля, сообщает Reuters.

Неожиданное исчезновение Ким Чен Ына

Спекуляции о состоянии здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он 15 апреля неожиданно пропустил традиционные мероприятия по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена. Ранее на этой неделе южнокорейские СМИ сообщили, что Ким перенес операцию в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что в США изучают разведывательные данные о том, что жизнь северокорейского лидера находится в опасности после якобы перенесенной им операции. В то же время, источник из Южной Кореи подтвердил Reuters, что Ким Чен Ын жив и, по всей видимости, вскоре вновь появится на публике.

23 апреля президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом Доме заявил, что сообщение о тяжелом заболевании Кима, по-видимому, было ложным. "У нас хорошие отношения с Северной Кореей, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и я надеюсь, что у него все хорошо", - отметил Трамп.

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