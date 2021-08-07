Как на саммите ЕС смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе смогли убедить Кипр снять блокирование санкций против властей Беларуси. Как этого удалось достичь, при чем здесь Турция и что решили на саммите об отравлении Навального, - в репортаже DW.