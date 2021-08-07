На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Кипр".
Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.
"У режима есть 13 дней", - заявила Светлана Тихановская в обращении на своем официальном Telegram-канале. Бывший кандидат в президенты Беларуси озвучила три требования, которые Александр Лукашенко должен выполнить до 25 октября. Один из них - "Лукашенко должен объявить об уходе".
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе смогли убедить Кипр снять блокирование санкций против властей Беларуси. Как этого удалось достичь, при чем здесь Турция и что решили на саммите об отравлении Навального, - в репортаже DW.