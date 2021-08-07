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Кипр

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Кипр".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

06.08.2021++++ Flames rise as a wildfire burns at the village of Afidnes, north of Athens, Greece August 6, 2021. REUTERS/Costas Baltas

Европейские пожарные и спецтехника помогут Греции в борьбе с огнем 07.08.2021

Свою помощь Греции предоставили Израиль, Кипр, Румыния, Украина, Франция, Швеция и Швейцария. Турции в борьбе с огнем помогают Азербайджан, Казахстан и США.
15.11.2020 *** DW-Korrespondent auf Zypern, Loukianos Lyritsas. Am Strand von Varosia, Zypern: Vorbereitungen für den Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan.

Совбез ООН осудил поддержку Эрдоганом открытия города-призрака на Кипре 23.07.2021

В Совете Безопасности ООН отметили, что любые попытки заселить Варошу новыми жителями "недопустимы". Турцию призвали придерживаться предыдущих резолюций Совбеза по Кипру.
16.07.21 *** A view shows abandoned buildings and hotels in the fenced off area of Famagusta, in the Turkish-occupied north of the divided eastern Mediterranean island of Cyprus, on July 16, 2021. - Turkish President Recep Tayyip Erdogan heads to breakaway north Cyprus on July 20, to mark the anniversary of Turkey's 1974 invasion, a visit infuriating Greek Cypriots with island reunification talks in limbo. Varosha -- once the playground of celebrities and dubbed a Jewel of the Mediterranean -- was left a fenced off ghost town, where former luxury hotels have become overgrown by weeds. The Turkish army restored public access to parts of the beachfront last year and Erodgan is expected to extend that during his visit. (Photo by Christina ASSI / AFP) (Photo by CHRISTINA ASSI/AFP via Getty Images)

Комментарий: Эрдоган на Кипре провоцирует ЕС и Совбез ООН 23.07.2021

Объявляя об открытии бывшего туристического квартала Вароша, который с 1974 года был городом-призраком, президент Турции ставит под угрозу отношения Анкары с ЕС и Израилем, считает журналист FAZ Райнер Херман.

18.06.2021 A Greek Orthodox priest speaks to demonstrators during a protest against government safety measures during the coronavirus pandemic, outside the presidential palace in Nicosia, Cyprus, Monday, July 18, 2021. (AP Photo/Petros Karadjias)

На Кипре противники ковид-ограничений устроили беспорядки 19.07.2021

Около 2500 человек после митинга против ковид-ограничений подожгли несколько автомобилей и разбили окна в штаб-квартире телекомпании Sigma TV, которая критически относится к антипрививочникам.
Eden Alene (Israel) tritt mit dem Song „Set Me Free“ beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) in der Ahoy Arena auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Финалисты "Евровидения-2021" в Роттердаме (фотогалерея) 21.05.2021

В финале "Евровидения-2021" в Роттердаме в субботу, 22 мая, будет участвовать 26 исполнителей. Откроет конкурс Кипр, завершит - Сан-Марино.

SYMBOLBILD ZYPERN WIRTSCHAFT: 07.09.2017 Tourists sunbath at the beach in the resort town of Ayia Napa in southeastern Cyprus on September 7, 2017. With more visitors heading to the Mediterranean island than ever before, the waste disposal system is under pressure despite efforts to cut landfill and encourage recycling, waste management and tourism experts say. / AFP PHOTO / Florian CHOBLET (Photo credit should read FLORIAN CHOBLET/AFP/Getty Images)

Кипр незаконно раздал 3500 "золотых паспортов" 28.04.2021

Независимая комиссия расследовала обстоятельства предоставления гражданства властями Кипра в обмен на инвестиции. Тысячи иностранцев получили "золотые паспорта" незаконно.
ARCHIV - Die Metallkabel einer Starkstromleitung glänzen am 13.01.2015 nahe Vieselbach bei Erfurt (Thüringen) im Sonnenlicht. Die Kosten für den Ausbau des Stromnetzes vor allem in Ostdeutschland dürfen nach Meinung von Thüringens Umweltministerin Siegesmund nicht länger vor allem den Verbrauchern in den neuen Ländern aufgebürdet werden. Foto: Martin Schutt/dpa (zu lth «Umweltministerin will neues Modell für «Strommaut»» vom 02.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Израиль, Кипр и Греция планируют объединить электросети 08.03.2021

Министры энергетики Израиля, Кипра и Греции подписали меморандум о намерениях, предполагающий строительство подводной электротрассы длиной более 1,2 тысячи км, соединяющей три страны.
A woman wearing a face mask attends a plenary session of the European Parliament as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Brussels, Belgium September 16, 2020. REUTERS/Yves Herman

Коронавирус: в Евросоюзе - более 20 млн случаев заражения 11.02.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 107 млн человек во всем мире, свыше 2,3 млн скончались. Выздоровели более 80 млн пациентов. DW следит за событиями 11 февраля.
Es handelt sich um ein Videostill aus einem DW-Eigendreh. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben. Titel: Fokus Europa Zypern Goldene Pässe Tags Zypern, Goldene Pässe

Кипр перестал предоставлять гражданство в обмен на инвестиции 01.11.2020

Программу "золотых паспортов" решили остановить из-за большого количества нарушений. Отмене программы предшествовал скандал, в ходе которого выяснилось, что гражданство Кипра может получить даже осужденный.
February 11, 2019*** Cypriot Parliament Speaker Demetris Syllouris attends his first trilateral meeting with his Greek and Egyptian counterparts in the Cypriot capital Nicosia on February 11, 2019. (Photo by Iakovos Hatzistavrou / AFP) (Photo by IAKOVOS HATZISTAVROU/AFP via Getty Images)

Спикер парламента Кипра ушел в отставку из-за скандала с "золотыми паспортами" 15.10.2020

Димитрис Суллурис, обвиняемый в выдаче кипрского паспорта за взятку, заявил, что уходит с должности, не желая чтобы обвинения в коррупции нанесли вред репутации парламента и страны.

Тихановская поставила ультиматум Лукашенко, власти Беларуси угрожают боевым оружием. DW Новости (13.10.2020) 13.10.2020

"У режима есть 13 дней", - заявила Светлана Тихановская в обращении на своем официальном Telegram-канале. Бывший кандидат в президенты Беларуси озвучила три требования, которые Александр Лукашенко должен выполнить до 25 октября. Один из них - "Лукашенко должен объявить об уходе".
01.10.2020, Belgien, Brüssel: Xavier Bettel (hinten, l-r), Premierminister von Luxemburg, Kyriakos Mitsotakis, Premierminister von Griechenland, und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, unterhalten sich im Rahmen eines Rundtischgesprächs bei dem EU-Sondergipfel im Gebäude des Europäischen Rates. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten sich am ersten Tag des Gipfels unter anderem über die Beziehungen der EU zu China sowie über den Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer und mögliche neue Sanktionen gegen die Türkei. Foto: Johanna Geron/Reuters Pool/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Как на саммите ЕС смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси 02.10.2020

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе смогли убедить Кипр снять блокирование санкций против властей Беларуси. Как этого удалось достичь, при чем здесь Турция и что решили на саммите об отравлении Навального, - в репортаже DW.
EU-Ratsgebäude in Brüssel. Justus-Lipsius-Gebäude vorne rechts und Europa-Gebäude Mitte. Tagungsort des Europäischen Rates. Gipfeltreffen zum Corona-Wiederaufbaufonds. Aufgenommen am 24.06.2020. Foto: Bernd Riegert, DW, alle Rechte

Почему ЕС до сих пор не смог ввести санкции против Минска 21.09.2020

Главы МИД стран Евросоюза обсудили санкции в отношении Беларуси, но так и не приняли решения об их введении. Не смогла их убедить и Светлана Тихановская, посетившая Брюссель. Подробности - в репортаже DW.

Брюссель не ввел санкции против руководства Беларуси (21.09.2020) 21.09.2020

Министры иностранных дел государств ЕС уверены в необходимости санкций в отношении Минска. Однако их введение блокирует Кипр. Из-за этого решение о штрафных мерах 21 сентября – вопреки ожиданиям – не было принято.
The Cypriot, left, and EU flag are seen at the Cypriot delegation building in Brussels on Sunday, March 24, 2013. The EU says a top official will chair a high-level meeting on Cyprus in a last-ditch effort to seal a deal before finance ministers decide whether the island nation gets a 10 billion euro bailout loan to save it from bankruptcy. (AP Photo/Virginia Mayo)

Кипр вновь блокировал санкции Евросоюза против Беларуси 19.09.2020

На встрече послов стран-участниц Евросоюза в Брюсселе представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Минска. Так Никосия добивается введения штрафных мер ЕС в отношении Турции.
Cypriot passport copyright owner Government of Cyprus https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cypriot_Passport_Cover_Page.jpg

Власти Кипра проверяют "золотые паспорта" братьев Ананьевых 06.07.2020

Гражданство бывших совладельцев Промсвязьбанка находится под пересмотром, сообщает РБК со ссылкой на кипрский Минфин. В России в отношении братьев Ананьевых возбуждено уголовное дело о растрате и отмывании денег.

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