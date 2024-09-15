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Украинский экс-олигарх Коломойский лишен гражданства Кипра

Сергей Ромашенко
15 сентября 2024 г.

В правительстве Кипра Коломойского назвали "лицом сомнительного характера". Решение предоставить бизнесмену "золотой паспорт" в 2010 году вредит репутации республики, считают в Никосии.

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Игорь Коломойский возле здания суда в Киеве, сентябрь 2023
Игорь Коломойский возле здания суда в Киеве, сентябрь 2023Фото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Правительство Кипра лишило гражданства восьмерых человек, в том числе украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщила газета Philenews в субботу, 14 сентября.

Коломойский получил "золотой паспорт" в обмен на инвестиции в 2010 году. При этом, по сведениям издания, бизнесмен не уведомил кипрские власти о том, что двумя годами ранее против него расследовалось в России дело о неуплате налогов.

В решении кипрского правительства говорится, что как до, так и после натурализации бизнесмен остается "лицом сомнительного характера", а предоставление ему гражданства создало большой риск для репутации республики.

Под стражей в Киеве

Коломойский в настоящее время находится под стражей в Киеве. Власти Украины обвиняют его в легализации более 500 млн гривен (13,6 млн долларов) в 2013 - 2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки, а также в завладении 9,2 млрд гривен (250 млн долларов) Приватбанка, который он основал в 1992 году. Помимо того, бизнесмена подозревают в организации заказного убийства Сергея Карпенко - адвоката олигарха Виктора Пинчука, зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы.

В 2014-м Коломойский был заочно арестован в России по обвинению в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей. В марте 2024 года суд в Адыгее признал его экстремистом.

Помимо Коломойского, кипрского гражданства лишились россиянин Максим Захарченко, египтянин Мохамед Абдельрахман Мохамед Салем и члены их семей. Кипр в 2020 году приостановил программу выдачи "золотых паспортов" на фоне многочисленных злоупотреблений. Решению предшествовало расследование журналистов Al Jazeera, которые выяснили, что гражданство могли получить даже осужденные иностранцы и люди в розыске.

 

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