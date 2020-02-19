Кинофестиваль Берлинале 2020: очень много нового (фотогалерея)

Берлинале 2020: в новом формате

Крутые перемены

Новый тандем во главе старейшего фестиваля Германии не ограничился одним только переносом сроков его проведения. Перемены ощущаются во всем. Это и новый дизайн фестивальных плакатов (без медведей), и появление новых секций в программе, а также новых фестивальных кинотеатров. И еще: на Берлинале показывают на этот меньше фильмов. В прошлом их обычно было около 400, сейчас "всего" 340.