Кинофестиваль Берлинале 2020: очень много нового (фотогалерея)

70-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 3 марта. Более поздний, чем прежде, старт Берлинале – далеко не единственное нововведение.
Через шесть лет после окончания второй мировой войны и два года после старта Каннского кинофестиваля США предложили организовать кинофестиваль международного уровня и в Германии. (05.02.2002)
Олег Сенцов работал над фильмом "Номера", находясь в заключении. Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума". (22.01.2020)
18 кинокартин претендуют на "Золотого медведя" 70-го Берлинского кинофестиваля, который открывается 20 февраля. (29.01.2020)