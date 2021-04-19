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Киль

Столица и крупнейший город федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Киль был основан в середине 13-го века. Город имеет богатую историю, переплетающуюся и с российской. Здесь родился российский император Петр III.

(210414) -- BONN, April 14, 2021 (Xinhua) -- A visitor takes photos of blooming cherry trees in Bonn, Germany, April 13, 2021. (Photo by Ulrich Hufnagel/Xinhua)

Пандемии - назло! В Германии цветет сакура (фото) 19.04.2021

Вот уже второй сезон подряд японская вишня в Бонне цветет хотя и не в гордом одиночестве, но все же в условиях пандемии - без многочисленных горожан и тысяч туристов со всего мира.
03.10.2019, Schleswig-Holstein, Kiel: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht auf dem Festakt im Rahmen der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit in der Sparkassen Arena. Schleswig-Holstein als Land mit dem aktuellen Bundesratsvorsitz richtet in diesem Jahr die zentrale Feier zum 3. Oktober aus. Der Tag der Deutschen Einheit soll an die deutsche Wiedervereinigung erinnern, die am 03. Oktober 1990 vollzogen wurde. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Меркель назвала единство немцев постоянной миссией 03.10.2019

Государственное воссоединение завершено, однако единство граждан еще не достигнуто, заявила канцлер ФРГ на мероприятиях в Киле по случаю 29-летия воссоединения Германии.
Brandung an Buhnen in der Ostsee im Abendlicht, Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Ostsee, Darss | breaking of waves at groyne in evening light, Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Baltic Sea, Darss | Verwendung weltweit

В 135 км от Калининграда загорелся паром, следовавший из ФРГ в Литву 02.10.2018

На борту парома, следовавшего из Киля в Клайпеду, находились 335 человек. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы, сообщили в калининградском МЧС. Пожар потушен.
#49512891 - Leuchtturm Hörnum auf Sylt an der Nordsee © Thorsten Schier

10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн 16.03.2018

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.

В Германии построили самую большую яхту 08.02.2017

По заказу российского миллиардера в немецком Киле построили самую большую в мире парусную яхту. Ее предположительная стоимость - 400 миллионов евро.

В Германии построили самую большую парусную яхту (07.02.2017) 07.02.2017

По заказу российского миллиардера Андрея Мельниченко в немецком Киле построили самую большую в мире парусную яхту. Ее предположительная стоимость – 400 миллионов евро.
Juli 2016 Daily Drone , DDKielHafen André Götzmann Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo Copyright: DW/A. Götzmann

Портовый город Киль на Балтийском море (видео) 18.11.2016

Здесь расположен крупнейший в Германии пассажирский порт и начинается канал, соединяющий Балтику и Северное море. Полетаем над Килем на нашем дроне - #DailyDrone.
Der frühere sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow steht am 08.11.2014 am Pariser Platz in Berlin, im Hintergrund das Brandenburger Tor. Er nimmt an einem Symposium gegen den Kalten Krieg teil, das zum 25. Jahrestag des Mauerfalls stattfindet. Foto: Jens Kalaene/dpa

Горбачев не приедет в Германию на вручение премии 02.06.2015

Михаил Горбачев не сможет приехать в Киль за присужденной ему премией Института мировой экономики. Бывшему президенту СССР врачи посоветовали воздержаться от поездок за рубеж.
Bildnummer: 53467672 Datum: 30.09.2009 Copyright: imago/Lars Berg Ein Schiffsmodell vom Typ Korvette Klasse 130 auf dem Messestand der Firma ThyssenKrupp Marine Systems auf der MS&D 2009 - international conference and exhibition on maritime security and defence am 30.09.2009 in Hamburg, Germany.

Поставки немецких вооружений Израилю - новая глава отношений? 14.05.2015

В ходе своего визита в ФРГ израильский президент Реувен Ривлин посетил город Киль. Там идет строительство военных кораблей, которые затем будут отправлены в Израиль. Одним из исполнителей контракта стал арабский холдинг.
Die Skulptur Die Sitzende des französischen Bildhauers Raymond Duchamp-Villon aus dem Jahr 1914 ist am 08.10.2014 in der Kunsthalle in Kiel (Schleswig-Holstein) zu sehen. Die Ausstellung Sterne fallen. Von Boccioni bis Schiele - Der Erste Weltkrieg als Ende europäischer Künstlerwege ist vom 11. Oktober 2014 bis 08. Februar 2015 in der Kunsthalle zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Киле покажут работы художников, погибших во время Первой мировой 09.10.2014

На выставке в Художественном музее Киля собраны произведения 60 авторов из 12 стран, чьи жизни и творчество были прерваны Первой мировой войной.
Ein altes beschädigtes Coca-Cola-Werbeschild

Ученые в Киле обсуждают развитие языка эмблем 29.07.2014

Жанр эмблемы получил распространение в эпоху барокко, но его элементы используются и в современной рекламе. Особенности эмблематики стали темой международного конгресса.
Bildnachweis: Kieler Zarenverein. Denkmal für Zar Petr III in Kiel.

В Германии поставили первый памятник Петру III 13.06.2014

Бронзовый Петр III в портовом городе Киле смотрит в сторону бывшей российской столицы.
Jena, Thuringia, old buildings on the Market square Historical buildings facing the market square, still empty in the foggy morning. There is a flying balloon catching a glimps of sun high above. City of Jena, Thuringia, Germany

Немецкий рынок недвижимости 2014: бум перемещается в регионы 09.01.2014

В крупнейших городах Германии рост цен на квартиры замедляется, в средних городах и на территории бывшей ГДР ускоряется. Спрос на жилье особенно высок в университетских центрах.
The Costa Concordia is seen after it was lifted upright on the Tuscan Island of Giglio, Italy, early Tuesday morning, Sept. 17, 2013. The crippled cruise ship was pulled completely upright early Tuesday after a complicated, 19-hour operation to wrench it from its side where it capsized last year off Tuscany, with officials declaring it a perfect end to a daring and unprecedented engineering feat. (AP Photo/Andrew Medichini)

Затонувший лайнер Costa Concordia поставили на ровный киль 17.09.2013

Лежавшее на боку судно установлено в вертикальном положении, следующим этапом станет буксировка.
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin Tugan Sokhiev DSO_Berlin_2012_(c)_Kai_Bienert

Российский дирижер спас от провала концерт в Киле 30.07.2013

Туган Сохиев не только экстренно заменил за дирижерским пультом внезапно заболевшего Валерия Гергиева, но и продемонстрировал высочайшее мастерство.
Der Präsident des Institut für Weltwirtschaft Dennis Snower spricht am Sonntag (17.06.2012) in Kiel bei der Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises 2012 im Haus der Wirtschaft. Mit der Auszeichnung würdigen das Institut für Weltwirtschaft, die Stadt Kiel sowie die Industrie- und Handelskammer jährlich zur Kieler Woche jeweils einen herausragenden Politiker, Wissenschaftler und Unternehmer. Foto: Angelika Warmuth dpa/lno +++(c) dpa - Bildfunk+++ Schlagworte Wirtschaftspolitik, Auszeichnungen, Kieler Woche, Wirtschaftspolitik

Два нобелевских лауреата награждены немецкой премией за вклад в мировую экономику 17.06.2012

В столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Киле награждены лауреаты премии за вклад в мировую экономику. Среди них - бывший спец-посланник ООН, психолог и основатель IT-фирмы.
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