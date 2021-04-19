Пандемии - назло! В Германии цветет сакура (фото)

Вот уже второй сезон подряд японская вишня в Бонне цветет хотя и не в гордом одиночестве, но все же в условиях пандемии - без многочисленных горожан и тысяч туристов со всего мира.