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Столица и крупнейший город федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.
Киль был основан в середине 13-го века. Город имеет богатую историю, переплетающуюся и с российской. Здесь родился российский император Петр III.
Вот уже второй сезон подряд японская вишня в Бонне цветет хотя и не в гордом одиночестве, но все же в условиях пандемии - без многочисленных горожан и тысяч туристов со всего мира.
Государственное воссоединение завершено, однако единство граждан еще не достигнуто, заявила канцлер ФРГ на мероприятиях в Киле по случаю 29-летия воссоединения Германии.
На борту парома, следовавшего из Киля в Клайпеду, находились 335 человек. Пассажиры и члены экипажа эвакуированы, сообщили в калининградском МЧС. Пожар потушен.
Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.
По заказу российского миллиардера в немецком Киле построили самую большую в мире парусную яхту. Ее предположительная стоимость - 400 миллионов евро.
По заказу российского миллиардера Андрея Мельниченко в немецком Киле построили самую большую в мире парусную яхту. Ее предположительная стоимость – 400 миллионов евро.
Здесь расположен крупнейший в Германии пассажирский порт и начинается канал, соединяющий Балтику и Северное море. Полетаем над Килем на нашем дроне - #DailyDrone.
Михаил Горбачев не сможет приехать в Киль за присужденной ему премией Института мировой экономики. Бывшему президенту СССР врачи посоветовали воздержаться от поездок за рубеж.
В ходе своего визита в ФРГ израильский президент Реувен Ривлин посетил город Киль. Там идет строительство военных кораблей, которые затем будут отправлены в Израиль. Одним из исполнителей контракта стал арабский холдинг.
На выставке в Художественном музее Киля собраны произведения 60 авторов из 12 стран, чьи жизни и творчество были прерваны Первой мировой войной.
Жанр эмблемы получил распространение в эпоху барокко, но его элементы используются и в современной рекламе. Особенности эмблематики стали темой международного конгресса.
Бронзовый Петр III в портовом городе Киле смотрит в сторону бывшей российской столицы.
В крупнейших городах Германии рост цен на квартиры замедляется, в средних городах и на территории бывшей ГДР ускоряется. Спрос на жилье особенно высок в университетских центрах.
Лежавшее на боку судно установлено в вертикальном положении, следующим этапом станет буксировка.
Туган Сохиев не только экстренно заменил за дирижерским пультом внезапно заболевшего Валерия Гергиева, но и продемонстрировал высочайшее мастерство.
В столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Киле награждены лауреаты премии за вклад в мировую экономику. Среди них - бывший спец-посланник ООН, психолог и основатель IT-фирмы.
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