Легендарный "Горх Фок" покинул Киль (фото)

Киль • Учебный парусник "Горх Фок" после многолетнего ремонта на 135 млн евро в пятницу, 19 ноября, вновь отправился в плавание. Корабль держит путь к Канарским островам и совершит промежуточную остановку в Лиссабоне. Ожидается, что экипаж встретит католическое Рождество на Санта-Крус-де-Тенерифе.
"Горх Фок" покидает Киль
На Канарах в благоприятных погодных условиях будут проходить тренировки бундесвера. Первые кадеты поднимутся на борт в январе 2022 года и отправятся в сторону Средиземного моря. А в Малаге парусник будет ждать вторая группа.
"Горх Фок" вернется в порт приписки - Киль - к концу марта, после 10 тысяч морских миль.
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Автор: Максим Нелюбин