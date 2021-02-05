 Легендарный ″Горх Фок″ покинул Киль (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 19.11.2021

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По Германии

Легендарный "Горх Фок" покинул Киль (фото)

Ремонт барка занял несколько лет и обошелся в 135 млн евро. "Горх Фок" направляется к Канарским островам. В ближайшие месяцы на корабле будут проходить тренировки бундесвера.

Учебный барк Горх Фок в районе Лабё на берегу Балтийского моря

Барк "Горх Фок" в Балтийском море

Киль • Учебный парусник "Горх Фок" после многолетнего ремонта на 135 млн евро в пятницу, 19 ноября, вновь отправился в плавание. Корабль держит путь к Канарским островам и совершит промежуточную остановку в Лиссабоне. Ожидается, что экипаж встретит католическое Рождество на Санта-Крус-де-Тенерифе.

Учебный барк Горх Фок покидает Киль

"Горх Фок" покидает Киль

Учебный барк Горх Фок покидает Киль

На Канарах в благоприятных погодных условиях будут проходить тренировки бундесвера. Первые кадеты поднимутся на борт в январе 2022 года и отправятся в сторону Средиземного моря. А в Малаге парусник будет ждать вторая группа.

"Горх Фок" вернется в порт приписки - Киль - к концу марта, после 10 тысяч морских миль.

Смотрите также:

  • Штральзунд

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Горх Фок I" в порту ганзейского города Штральзунда на Балтийском море.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Корабельный колокол "Товарища" 1949 года.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Носовая часть парусника.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Причал в Штральзунде ранним летним утром.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Вид на портовый квартал, Старый город и храм Святого Николая - главную церковь ганзейских купцов Штральзунда, торговавших с Великим Новгородом.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Корабль 495 верфи Blohm & Voss, Гамбург. 1933 год".

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Писатель Иоганн Кинау (Johann Kinau), публиковавшийся под псевдонимом Горх Фок, в честь которого был назван этот учебный парусник.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Товарищ" ("Горх Фок"), "Крузенштерн" и "Дар Поморья" в порту Портсмута в 1974 году.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Надпись "Товарищ" проступает из-под нового слоя краски на борту парусника "Горх Фок" в Штральзунде.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Штурвал на палубе "Горх Фока".

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Надпись "Gorch Fock" на старом корабельном штурвале.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Безоблачное балтийское небо над легендарным парусником.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    На корабле сохранились таблички на русском языке.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Иллюминаторы капитанской каюты.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Экспонаты корабельного музея.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Капитанская рубка.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Советские навигационные карты в капитанской рубке.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Матросские гамаки.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Корабельный кнехт с советской пятиконечной звездой на борту барка.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Вид на порт Штральзунда с острова Рюген во время вечерних сумерек. Самые высокие мачты - мачты "Товарища" - "Горх Фока".

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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