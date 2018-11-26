 Киев через трибунал по морскому праву требует от Москвы освободить моряков | Новости из Германии об Украине | DW | 16.04.2019

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Украина

Киев через трибунал по морскому праву требует от Москвы освободить моряков

Украина рассчитывает, что Международный трибунал ООН по морскому праву обяжет Россию освободить экипажи украинских кораблей, задержанные в Керченском проливе, заявил Петр Порошенко.

Судно российской береговой охраны в Керченском проливе

Судно российской береговой охраны в Керченском проливе

Украина привлекает Международный трибунал ООН по морскому праву для освобождения кораблей украинских ВМС и их экипажей, которые были задержаны Россией в ходе инцидента в Керченском проливе минувшей осенью. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, 16 апреля. МИД Украины по поручению главы государства направил в трибунал ООН "запрос о принятии принудительных мер к российской стороне", добавил Порошенко.

По его словам, Россия "продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека", доказательством чему является суд над задержанными экипажами в Москве. Официальный Киев рассчитывает, что "уже через считаные недели трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными", отметил украинский президент.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военно-морские суда и их экипажи имеют абсолютный иммунитет, подчеркнули в МИД Украины. Киев расценивает действия российской стороны как грубое нарушение Конвенции. Каждый день заключения "наносит ущерб украинским морякам и является очередным посягательством на законные права Украины", гарантированные Конвенцией ООН, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Контекст

От нарушений прав человека захваченных у берегов Крыма украинских моряков до поддержки терроризма - перечень претензий и исков Киева к Москве увеличивается. DW о наиболее важных из них. (08.01.2019)

Российский адвокат Николай Полозов, координирующий работу по освобождению украинских моряков в РФ, рассказал DW о перспективах признания их военнопленными и освобождения до вынесения приговора. (28.12.2018)

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября российский спецназ захватил в Черном море на подходе к Керченскому проливу два украинских катера и буксир. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее экипажи украинских судов были арестованы. По версии российской стороны, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу. 

Киев отрицает обвинения. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. 

С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили США, ЕС, Германия, Франция. Евросоюз настаивает на безотлагательном освобождении захваченных РФ украинских судов и их экипажей.

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    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 03:34

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Сообщение МИД Украины

Текст Конвенции ООН по морскому праву

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