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Киберпреступность

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США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины 08.11.2021

ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
ILLUSTRATION - Ein Mann trägt Handschuhe und tippt auf einer Tastatur.

СМИ: Полиция ФРГ нашла хакера из РФ, вымогавшего миллиарды 28.10.2021

Мужчина, ведущий роскошную жизнь на юге России, может быть ключевой фигурой хакерской группировки REvil, пишут BR и Zeit Online. По данным журналистов, полиция ФРГ готовит ордер на его задержание.
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Эксперт: Не думаю, что "Женевская киберконвенция" скоро появится 27.10.2021

Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
Ein Mann hält eine nachgemachte Münze mit dem Bitcoin-Logo in den Händen. El Salvador will die Kryptowährung Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel machen. (zu dpa: El Salvador will Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen) +++ dpa-Bildfunk +++

Кому биткоины? Как земельные власти в Германии заработали миллионы 26.10.2021

Минюст федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит до 26 октября уникальный аукцион по продаже криптовалюты, конфискованной отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью. Детали - у DW.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann tippt am 16.06.2011 in Frankfurt am Main auf einer Computer-Tastatur vor einem elektrischen Schaltplan (gestellte Szene). Frank Rumpenhorst/dpa «Chinas Cyber-Gesetz behindert Innovation durch Industrie 4.0-Kooperation» +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

США не позвали Россию на конференцию по борьбе с хакерами-вымогателями 14.10.2021

Белый дом объяснил "рядом причин" отсутствие РФ на конференции по борьбе с хакерами. Однако Вашингтон и Москва установили отдельный канал связи для обмена мнениями по киберпреступности.
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Reuters: Хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США по РФ 08.10.2021

Атаковавшие SolarWinds киберпреступники завладели информацией о деятельности американской контрразведки в отношении РФ и борьбе США с COVID-19, утверждают собеседники агентства.
A computer expert hacker use technical knowledge to break into a computerized system by non-standard means., Credit:Rafael Ben-Ari / Avalon

Кибервзломщики украли у немецких фирм больше 200 млрд евро 23.08.2021

Всего в 2020 году киберпреступники нанесли немецкой экономике небывалый ущерб - в размере 223 млрд евро. Но цифры могут быть гораздо выше.
Stockproduktion - Symbolfoto ComputerkriminalitätStockproduktion - Symbolfoto Computerkriminalität, Hamburg Hamburg Deutschland Studioproduktion *** stock production symbol photo computer crime stock production symbol photo computer crime, Hamburg Hamburg Germany studio production

В ФРГ 86 процентов фирм стали жертвами хакеров 05.08.2021

По данным объединения BITKOM, ущерб в немецкой экономике от хакерских атак в 2020-2021 годах составил 223 миллиарда евро. Показатель 2018-2019 годов равнялся 103 миллиардам евро.
July 12, 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks about the release of the 2021 Congressional Report Pursuant to the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act at the Department of State in Washington, U.S., July 12, 2021. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

Блинкен пообещал меры против хакеров из России при бездействии Москвы 14.07.2021

Глава Госдепа США призвал российские власти принять меры против укрывающихся в РФ киберпреступников. В то же время сайты хакерской группировки REvil по неизвестным причинам отключены.
President Joe Biden speaks at a Memorial Day event at Veterans Memorial Park at the Delaware Memorial Bridge in New Castle, Del., Sunday, May 30, 2021. (AP Photo/Patrick Semansky)

Президент США допустил кибератаки в ответ на действия хакеров из России 10.07.2021

Байден после звонка Путину утвердительно ответил на вопрос о возможности атак на связанные с хакерами серверы в РФ. Ранее глава Белого дома потребовал от Кремля пресекать кибератаки из России.
A hooded man holds a laptop computer as cyber code is projected on him in this illustration picture taken on May 13, 2017. Capitalizing on spying tools believed to have been developed by the U.S. National Security Agency, hackers staged a cyber assault with a self-spreading malware that has infected tens of thousands of computers in nearly 100 countries. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration TPX IMAGES OF THE DAY

Россия и США разошлись во взглядах на борьбу с киберугрозами 30.06.2021

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд предложила использовать для борьбы с хакерами действующие инструменты организации, а представитель России Небензя - придумать новые механизмы.
US Secretary of State Antony Blinken speaks during a joint press conference with Danish Foreign Minister Jeppe Kofod, following their meeting at the Danish Ministry of Foreign Affairs, Eigtveds Pakhus, in Copenhagen, Denmark, Monday, May 17, 2021. Blinken is seeing Danish leaders as well as top officials from Greenland and the Faeroe Islands in Copenhagen on Monday before he heads to Iceland for an Arctic Council meeting that will be marked by his first face-to-face talks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at a time of significantly heightened tensions between Washington and Moscow. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Госсекретарь США призвал Россию пресекать кибератаки со своей территории 04.06.2021

Любая страна обязана прилагать усилия, чтобы привлекать к ответственности группировки хакеров на своей территории, считает глава Госдепа Блинкен. Напавшие на Colonial Pipeline - в России, убежден он.
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Хакера из России приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы 25.05.2021

Суд в США признал россиянина Кирилла Фирсова виновным в администрировании сайта, занимающегося продажей украденных личных данных.
Münze mit Bitcoin-Zeichen *** Coin with Bitcoin sign

Хакеры DarkSide получили от своих жертв минимум 90 млн долларов 19.05.2021

Киберпреступники получали выкуп в биткоинах, средний платеж - 1,9 млн долларов, выяснили аналитики Elliptic. США считают, что хакеры DarkSide атаковали оператора сети трубопроводов Colonial Pipeline.
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Киберпреступность во время пандемии. Что нового узнали спецслужбы ФРГ 11.05.2021

Во время пандемии в Германии выросло число преступлений, совершаемых в Сети. Кто становится целью хакерских атак, и что нового узнали специалисты BKA, выпустившие ежегодный доклад.
A sign is seen at Colonial Pipeline Baltimore Delivery in Baltimore, Maryland on May 10, 2021. - The US government declared a regional emergency Son May 9, 2021 as the largest fuel pipeline system in the United States remained largely shut down, two days after a major ransomware attack was detected. The Colonial Pipeline Company ships gasoline and jet fuel from the Gulf Coast of Texas to the populous East Coast through 5,500 miles (8,850 kilometers) of pipeline, serving 50 million consumers. The company said it was the victim of a cybersecurity attack involving ransomware -- attacks that encrypt computer systems and seek to extract payments from operators. (Photo by JIM WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Атаковавшие трубопровод в США хакеры заявили, что хотят лишь денег 11.05.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг возможную причастность России к кибератаке. Спецслужбы США проверяют, связана ли группировка хакеров DarkSide с властями РФ.

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