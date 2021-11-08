Киберпреступность

СМИ: Полиция ФРГ нашла хакера из РФ, вымогавшего миллиарды

Мужчина, ведущий роскошную жизнь на юге России, может быть ключевой фигурой хакерской группировки REvil, пишут BR и Zeit Online. По данным журналистов, полиция ФРГ готовит ордер на его задержание.