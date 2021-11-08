Киберпреступность

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ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
Мужчина, ведущий роскошную жизнь на юге России, может быть ключевой фигурой хакерской группировки REvil, пишут BR и Zeit Online. По данным журналистов, полиция ФРГ готовит ордер на его задержание.
Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
Минюст федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит до 26 октября уникальный аукцион по продаже криптовалюты, конфискованной отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью. Детали - у DW.
Белый дом объяснил "рядом причин" отсутствие РФ на конференции по борьбе с хакерами. Однако Вашингтон и Москва установили отдельный канал связи для обмена мнениями по киберпреступности.
Атаковавшие SolarWinds киберпреступники завладели информацией о деятельности американской контрразведки в отношении РФ и борьбе США с COVID-19, утверждают собеседники агентства.
Всего в 2020 году киберпреступники нанесли немецкой экономике небывалый ущерб - в размере 223 млрд евро. Но цифры могут быть гораздо выше.
По данным объединения BITKOM, ущерб в немецкой экономике от хакерских атак в 2020-2021 годах составил 223 миллиарда евро. Показатель 2018-2019 годов равнялся 103 миллиардам евро.
Глава Госдепа США призвал российские власти принять меры против укрывающихся в РФ киберпреступников. В то же время сайты хакерской группировки REvil по неизвестным причинам отключены.
Байден после звонка Путину утвердительно ответил на вопрос о возможности атак на связанные с хакерами серверы в РФ. Ранее глава Белого дома потребовал от Кремля пресекать кибератаки из России.
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд предложила использовать для борьбы с хакерами действующие инструменты организации, а представитель России Небензя - придумать новые механизмы.
Любая страна обязана прилагать усилия, чтобы привлекать к ответственности группировки хакеров на своей территории, считает глава Госдепа Блинкен. Напавшие на Colonial Pipeline - в России, убежден он.
Суд в США признал россиянина Кирилла Фирсова виновным в администрировании сайта, занимающегося продажей украденных личных данных.
Киберпреступники получали выкуп в биткоинах, средний платеж - 1,9 млн долларов, выяснили аналитики Elliptic. США считают, что хакеры DarkSide атаковали оператора сети трубопроводов Colonial Pipeline.
Во время пандемии в Германии выросло число преступлений, совершаемых в Сети. Кто становится целью хакерских атак, и что нового узнали специалисты BKA, выпустившие ежегодный доклад.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг возможную причастность России к кибератаке. Спецслужбы США проверяют, связана ли группировка хакеров DarkSide с властями РФ.
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